Ministrul Finanțelor: Eurostat arată că România face una dintre cele mai ample ajustări fiscale din UE. Trebuie să menținem încrederea că țara noastră este una predictibilă, stabilă și atractivă pentru investiții private 

România face una dintre cele mai ample ajustări fiscale din UE şi intră într-o etapă reală de corecție și maturizare fiscală, arată ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, punctând nevoia de seriozitate și consecvență în procesul de consolidare fiscal-bugetată.

„Datele confirmate astăzi de Eurostat arată că am redus deficitul bugetar calculat după metodologia europeană ESA de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% din PIB în 2025. Înseamnă o corecție de 1,4 puncte procentuale din PIB într-un singur an şi este una dintre cele mai ample ajustări fiscale realizate în Uniunea Europeană în această perioadă. Rezultatul este unul mai bun decât toate proiecțiile inițiale, care indicau un deficit sensibil mai mare. De asemenea, scăderea deficitului ESA (-1.4%) este mai consistentă decât reducerea deficitului cash (-1,02%), ceea ce arată că România a intrat într-o etapă de corecție structurală și maturizare fiscală reală. După ani de dezechilibre acumulate rapid, începem să reconstruim echilibrul dintre dezvoltare, investiții și sustenabilitatea finanțelor publice”, a detaliat Nazare într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Ministrul Finanțelor a evidențiat că această „ajustare semnificativă a deficitului” a fost atinsă „fără să oprim investițiile și fără să abandonăm marile proiecte de modernizare ale României, menținând investițiile publice la un nivel ridicat, printre cele mai mari din UE.”

„Acestea sunt toate rezultate directe ale efortului guvernului Ilie Bolojan, care a susținut menținerea disciplinei bugetare și continuarea investițiilor ca elemente centrale pentru stabilizarea finanțelor publice și recâștigarea credibilității economice a României. Este cel mai important semnal de credibilitate pe care îl putem transmite atât cetățenilor, cât și investitorilor și partenerilor europeni. În același timp, trebuie spus clar: România rămâne statul cu cel mai ridicat deficit din Uniunea Europeană, iar acest lucru înseamnă că efortul de consolidare trebuie continuat cu seriozitate și consecvență”, a mai spus Nazare.

Consolidarea fiscală, spune ministrul Finanțelor, „nu este doar o obligație tehnică sau un obiectiv asumat în fața Comisia Europeană”, ci „este, în esență, un proces prin care România își recapătă libertatea economică și capacitatea de a decide singură asupra propriului viitor.”

„Fiecare punct procentual de reducere a deficitului înseamnă mai puțină presiune pe dobânzi, mai puțină vulnerabilitate în fața șocurilor externe și mai mult spațiu pentru dezvoltare, investiții și prosperitate durabilă. Stabilizarea deficitului la 7,9% din PIB în 2025 creează premisele pentru atingerea unui nivel de aproximativ 6% din PIB în anul curent, dacă direcția actuală este menținută. Important este că astăzi România să nu mai amâne problemele și să nu mai transfere costurile către generațiile viitoare. Am început să reconstruim credibilitatea economică a statului român, iar acesta este fundamentul pe care poate fi construită o dezvoltare sănătoasă și sustenabilă în anii următori. Este esențial ca această ajustare să fie dublată de menținerea încrederii că România rămâne o țară stabilă, predictibilă și atractivă pentru investiții private”, continuă Alexandru Nazare.

Corecția deficitului, conchide ministrul Finanțelor, „nu este finalul unui proces, ci începutul unei etape noi — una în care stabilitatea, responsabilitatea și predictibilitatea devin regulă, nu excepție.”