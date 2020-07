Ministrul Finanțelor Florin Cîțu: Comisia Europeană confirmă o revenire în V a economiei României

Comisia Europeană confirmă că măsurile luate de guvernul PNL până acum sunt foarte bune și vor duce la o revenire rapidă a economiei, a precizat duminică ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul Finanţelor a subliniat că se iau toate măsurile pentru a reduce impactul crizei asupra economiei. ”Trecem prin cea mai mare criza economică dar luăm cele mai bune măsuri pentru a-i atenua efectele. Vă garantez că vom aplica cele mai bune măsuri pentru a reduce semnificativ contracţia economică estimată pentru 2020”, a precizat Florin Cîţu.

Anterior, ministrul Finanțelor declarase că estimarea Comisiei Europene, care previzionează o contracție a economiei de 6% în 2020, este prea pesimistă, dacă ne uităm la ce se întâmplă în România astăzi.

”Comisia a păstrat pentru România aceeaşi prognoză din primăvară. Da, este -6%, dar este aceeaşi cifră, nu a înrăutăţit-o. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în restul Europei, vedem că în mai toate ţările aceste cifre au fost înrăutăţite. Şi cifrele arată diferit de estimarea din primăvară cu aproape un punct procentual sau poate chiar mai mult. Deja vorbim acum de o înrăutăţire cam în toată Europa, în afară de câteva ţări. În acelaşi timp, dacă mă uit la vecinii noştri, România are o estimare de -6, dar Ungaria de -7% şi aşa mai departe. Trebuie să ne uităm la această estimare în contextul în care trăim în Uniunea Europeană. Rămân la opinia că este o estimare prea pesimistă, dacă ne uităm la ce se întâmplă în România astăzi. Şi ieri am avut, pe lângă confirmarea de la INS a creşterii economice în primul trimestru cu 2,7%, am avut o revizuire în sus, şi asta a fost foarte important, a contribuţiei investiţiilor la creşterea economică din primul trimestru, de la 0,9 la 2 puncte procentuale”, a spus Florin Cîţu.

Conform previziunilor de vară, date de Comisia Europeană, economia României va avea o contracție de 6% în anul 2020, urmând ca anul viitor aceasta să înregistreze o creștere de 4%.