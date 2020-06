Ministrul finanțelor, Florin Cîțu: Datele Eurostat confirmă scăderea inflației în timpul guvernării PNL de la 4.4% în mai 2019 la 1.8% in mai 2020

Datele oficiale publicate zilele trecute de Eurostat confirmă scăderea inflației datorită măsurilor luate de guvernul PNL Ludovic Orban, transmite ministrul finanțelor publice, Florin Cîțu, într-o postare pe Facebook.

Șeful de la Finanțe dezminte argumentul opoziției care circulă în spațiul public privind scăderea inflației pe fondul crizei economice generate de pandemia de coronavirus și indică, în acest sens, că state precum Cehia sau Polonia au anul acesta o inflație mai ridicată față de 2019.

De altfel, Florin Cîţu, estima recent că inflaţia va coborî, anul acesta, sub 2%, în prezent tendinţa fiind de scădere, relatează Agerpres. În plus, Banca Naţională a României (BNR) a redus prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an la 2,8%, de la 3% anterior.

Anul trecut, în luna mai, România avea cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, de 4.4% comparativ cu media europeană de 1.6%. În aceeași perioadă din 2020, inflația în România s-a redus la 1.8%, însă a rămas printre cele mai ridicate rate din Uniunea Europeană, unde media înregistrată era de 0.6%.

Top 5 al celor mai crescute rate ale inflației în luna mai a anului curent la nivel european a fost completat, în ordine descrescătoare de Polonia (3.4%), Cehia (3.1%), Ungaria (2.2%) și Slovacia (2.1%). La polul opus sunt unele state membre UE unde rata anuală a inflaţiei este negativă: Estonia (-1,8%), Luxemburg (-1,6%), Cipru şi Slovenia (ambele cu minus 1,4%).

Potrvit Eurostat, în zona euro, cel mai semnificativ impact asupra creşterii anuale a preţurilor l-au avut preţurile la alimente, băuturi alcoolice şi ţigări (0,64 puncte procentuale), urmate de servicii (0,59 puncte procentuale) şi produse industriale (0,06 puncte procentuale). În schimb, scăderea preţurilor la energie a şters 1,20 puncte procentuale din avansul inflaţiei, în luna mai.

Eurostat subliniază, însă, că inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a crescut cu 1,2% în luna mai, după un avans de 1,1% în luna aprilie.