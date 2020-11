Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu: Revenire în V a economiei. În al treilea trimestru, economia a crescut cu 5,6%

Economia a crescut cu 5,6% în al treilea trimestru, iar datele oficiale arată o revenire în V a economiei, a precizat vineri pe Facebook ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu.

”Date oficiale – revenire în V a economiei! În trimestrul III economia a crescut cu 5,6%. Am spus din primul moment că economia îşi revine din trimestrul III şi acum datele confirmă. Astăzi avem confirmarea că Guvernul PNL a administrat foarte bine economia în cea mai dificilă perioadă din ultima sută de ani. Rezultatele ar fi fost mult mai bune dacă nu exista majoritatea toxică PSD-istă în Parlamentul României. Mulţumim tuturor românilor pentru că am fost o echipă în acest an dificil. Nu ne oprim aici. 2021 o să fie un an foarte bun pentru români, cu o guvernare de dreapta, liberală”, potrivit mențiunilor din postarea lui Florin Cîțu.

Conform celor mai recente date oferite de Eurostat, citat de Agerpres, Produsul Intern Brut a înregistrat în cel de-al treilea trimestru un declin de 4,4% în zona euro și de 4,3% în Uniunea Europeană, comparativ cu perioada similară din 2019, iar cel mai sever declin s-a constatat în Spania și România.

Astfel, datele reprezintă o redresare parţială, după ce, în trimestrul doi din 2020, PIB-ul a înregistrat un declin anual de 14,8% în zona euro şi de 13,9% în UE, cele mai semnificative scăderi de când se publică datele, respectiv 1995.

În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile datele pentru trimestrul trei din 2020, cel mai sever declin anual s-a înregistrat în Spania (minus 8,7%), România (minus 6%) şi Cehia (minus 5,8%), iar cel mai redus în Lituania (minus 1,7%) şi Polonia (minus 2%).

Potrivit previziunilor de toamnă ale Comisiei Europene, date publicității la începutul lunii noiembrie, PIB-ul real al României se va contracta cu 5,25 % în 2020 și își va reveni cu aproximativ 3,25% în 2021 și 3,75% în 2022.

Executivul european a completat la acel moment că, deși contracția din 2020 pare mai puțin severă decât se aștepta inițial, incertitudinea rămâne foarte mare, având în vedere evoluția recentă a pandemiei, iar o revenire pentru producția reală la nivelurile pre-criză nu este prognozată înainte de sfârșitul anului 2022.