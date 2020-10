Ministrul finanțelor Florin Cîțu: România va evita recesiunea tehnică în 2020. Pachetul de susținere a economiei va depăși 7% din PIB

Președintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj în care îi urează însănătoșire grabnică președintelui SUA, Donald Trump, și Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, ambii depistați pozitiv cu coronavirus.

My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump for a full and swift recovery from #COVID19 .

Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri dimineață că este infectat cu coronavirus. Într-un mesaj pe Twitter, liderul de la Casa Albă a anunțat că și soția sa, Melania, a ieșit pozitivă în urma testării.

„În această seară, Prima Doamnă și cu mine am fost testați pozitiv cu COVID-19. Vom intra în izolare și vom începe imediat procesul de recuperare. Vom depăși asta împreună”, a scris el, pe Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020