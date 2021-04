Ministrul finanțelor: Germania și-a exprimat susținerea pentru aderarea României la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică

Ministrul german al Finanţelor şi-a exprimat susţinerea pentru ca România să primească invitaţia de aderare la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finanţelor din România, Alexandru Nazare.

“Am discutat joi seara, pentru a doua oară de la începutul anului, cu ministrul german de Finanţe, Olaf Scholz, despre stadiul implementării PNRR, precum şi despre perspectivele economiilor europene în acest an, care stau în continuare sub semnul pandemiei Covid-19. Totodată, am reiterat solicitarea de sprijin în vederea aderării României la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)”, a precizat ministrul român.

Acesta consideră că România a făcut progrese semnificative şi că suntem într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte procesul de aderare, care trebuie să vină ca o recunoaştere clară a eforturilor României de până acum.

“Sper ca acest lucru să se întâmple cât mai curând. M-a bucurat să constat că poziţia ministrului german de Finanţe este una pozitivă faţă de eforturile României din ultima perioadă, exprimându-şi susţinerea pentru ţara noastră în vederea obţinerii invitaţiei de aderare la OCDE“, a continuat Nazare.

Totodată, Olaf Scholz a menţionat că statele membre trebuie să ratifice cât mai curând deciziile privind sistemul de resurse proprii în vederea accelerării procesului de operaţionalizare a Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă la nivelul UE, se mai arată în postarea ministrului român de Finanţe.

De altfel, în prima lor convorbire telefonică din luna ianuarie, cei doi omologi au discutat și atunci despre operaționalizarea Mecanismului de Redresare si Reziliență (MRR) la nivelul statelor membre UE, nucleul de 672,5 miliarde de euro din cadrul fondului de redresare Next Generation.

În ce privește aderarea României la OCDE, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a discutat cu viitorul secretar general al OCDE despre obiectivul strategic al aderării țării noastre la organizație, același subiect fiind abordat și cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken.

Aderarea României la OCDE este un obiectiv strategic al politicii externe române, inclus în actualul program de guvernare. România şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012 şi a reînnoit-o în 2016 şi 2017, precizează MAE.

În prezent, OCDE se află într-un proces de reformă internă de simplificare a procedurilor de decizie între membrii săi şi de revizuire a rolului său global în promovarea dezvoltării sustenabile în actualul context de instabilitate economică. Această reformă internă ar putea include pe termen scurt şi organizarea unui nou proces de extindere.