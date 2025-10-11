CONSILIUL UE
Ministrul Finanțelor, întâlnire cu Valdis Dombrovskis la ECOFIN: A transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României. Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene
Noua țintă de deficit este 8,4% din PIB, în loc de 8%, ceea ce oferă României un spațiu suplimentar de investiții de circa 8 miliarde de lei, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul reuniunii Consiliului miniștrilor de Finanțe din UE (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg.
Ministerul Finanțelor anunță printr-un comunicat că oficialul român a avut o întâlnire cu bilaterală cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare.
Subiectele principale au vizat situația fisal-bugetară a României, perspectivele și stadiul măsurilor fiscale adoptate recent. Cei doi oficiali au discutat măsurile de reducere a deficitului adoptate de România, precum și pașii următori pentru elaborarea unui buget realist pe anul 2026 care să păstreze ambițiile în ceea ce privește investițiile la care România s-a angajat.
„Este un moment în care reintrăm în normalitate, din perspectiva prezentării unui buget realist si din cea a respectării obligațiilor pe care le avem, în relație cu angajamentele asumate. România are un Plan Fiscal Bugetar Structural pe Termen Mediu aprobat, unde nu a raportat progrese în termenele stabilite de către regulament. De această dată, vom transmite, în 15 octombrie, raportul către Comisia Europeană, iar acesta se bazează pe măsurile adoptate în pachetele 1 și 2, măsuri care stau la baza evaluării Comisiei Europene referitoare la măsurile efective întreprinse pentru reîncadrarea în traiectoria asumată. Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene”, a arătat Nazare.
Acesta a mai spus că a mai abordat cu comisarul Dombrovskis chestiunea legată de „renegocierea PNRR, în perspectiva aprobării noului plan în cadrul următoarei reuniuni ECOFIN din luna noiembrie”.
„Sunt încrezător că vom reuși să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro, vitală pentru dezvoltarea României în perioada următoare. Comisia Europeană, prin vocea comisarului Dombrovskis, a transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României şi către noul guvern de la Bucureşti, care demonstrat seriozitate şi echilibru în ultimele luni. Este nevoie însă de consecvență şi de responsabilitate în administrarea resurselor, pentru a consolida încrederea partenerilor noştri europeni,” a mai spus ministrul Finanțelor.
Potrivit comunicatului citat mai sus, printre mesajele transmise de oficialul român în cadrul reuniunii ECOFIN s-a mai aflat și faptul că „România își respectă angajamentele europene și demonstrează o administrare responsabilă a bugetului”, dând astfel dovadă de „seriozitate și responsabilitate în gestionarea finanțelor publice”.
De asemenea, sursa citată evidențiază că „România urmărește să redevină o economie cu ritm sănătos de creștere, bazată pe investiții, competitivitate și utilizarea eficientă a fondurilor europene”.
„Punem accent pe: Stimularea investițiilor private și publice, creșterea competitivității și atragerea integrală a fondurilor europene disponibile”, mai arată comunicatul.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a participat și la reuniunea Partidului Popular European (PPE) și la micul dejun oficial ECOFIN.
Acesta urmează să aibă și reuniuni bilaterale cu ministrul de Finanțe bulgar, Temenuzhka Petkova și cu ministrul de Finanțe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis.
Consiliul UE dă undă verde Germaniei să-și majoreze bugetul militar și investițiile în apărare în următorii ani
Consiliul Uniunii Europene a adoptat vineri o recomandare prin care aprobă traiectoria maximă a cheltuielilor nete pentru Germania în următorii cinci ani, precum și prelungirea perioadei de ajustare fiscală la șapte ani, conform planului fiscal-structural național pe termen mediu prezentat de autoritățile germane, se arată într-un comunicat.
Totodată, Consiliul a decis activarea clauzei naționale de derogare prevăzute în Pactul de stabilitate și creștere (PSC) pentru Germania, pentru a-i permite acesteia să realizeze tranziția către un nivel mai ridicat al cheltuielilor de apărare, menținând în același timp sustenabilitatea datoriei publice.
Berlinul a promis modernizarea armatei sale în urma invaziei Rusiei în Ucraina, alocând un fond special de apărare în valoare de 100 de miliarde de euro încă din 2022 și menținând cheltuielile militare ca prioritate bugetară de vârf.
Bundestagul, camera inferioară a Parlamentului german, a adoptat în luna martie, în ultima zi a mandatului legislativ anterior, mai multe amendamente la Constituția țării care ar permite viitoarelor guverne federale și de stat să își asume mai multe datorii în domeniul apărării, deblocând astfel așa numita “frână constituțională a datoriei” și oferindu-i cancelarului Friedrich Merz un “cec în alb” pentru investiții în apărare.
Planurile fiscale-structurale pe termen mediu reprezintă un element central al noului cadru de guvernanță economică al UE. Aceste planuri definesc traiectoria fiscală a fiecărui stat membru, împreună cu reformele și investițiile prevăzute, contribuind astfel la consolidarea sustenabilității datoriei publice și la promovarea unei creșteri sustenabile și incluzive.
Traiectoriile cheltuielilor nete stabilite de Consiliu constituie cel mai important indicator operațional pentru supravegherea fiscală la nivel european. Această constrângere bugetară va ghida politicile fiscale naționale ale Germaniei în următorii cinci ani și va permite evaluarea menținerii sănătății finanțelor publice.
Clauza se aplică pe o perioadă de patru ani și oferă un grad de flexibilitate de maximum 1,5% din PIB. În practică, activarea acestei clauze înseamnă că nu va fi declanșată o nouă procedură de deficit excesiv împotriva Germaniei, chiar dacă deficitul bugetar va depăși pragul de 3% din PIB prevăzut în tratate, cu condiția ca această depășire să fie cauzată de creșterea cheltuielilor pentru apărare.
Pentru toate celelalte tipuri de cheltuieli, statele membre rămân supuse regulilor bugetare și trebuie să continue implementarea noului cadru de guvernanță economică, indiferent de activarea clauzei.
15 alte state membre ale UE — Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia și Slovenia — au obținut, de asemenea, aprobarea pentru activarea clauzei naționale de derogare.
Aplicarea acestei flexibilități va contribui în mod semnificativ la consolidarea capacităților de apărare și securitate ale Uniunii Europene și la protecția cetățenilor europeni. De asemenea, va întări pregătirea generală a UE în domeniul apărării, va reduce dependențele strategice, va acoperi lacunele critice de capabilități și va consolida baza tehnologică și industrială de apărare a Europei.
Statele membre au căzut de acord asupra unei propuneri care vizează stimularea investițiilor în domeniul apărării în bugetul UE
Reprezentanții statelor membre au aprobat miercuri poziția Consiliului UE cu privire la o propunere care urmărește să stimuleze investițiile în domeniul apărării în bugetul Uniunii. Măsura face parte din planul „ReArm Europe”, o inițiativă a UE menită să crească cheltuielile pentru apărare și să consolideze capacitățile militare ale Uniunii Europene, informează comunicatul oficial.
„Prin poziția convenită de Consiliu, dorim să deschidem programele-cheie ale UE către mai multe investiții în domeniul apărării și facilităm eforturi mai agile și mai coordonate pentru consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Europei. Este un pas necesar pentru a spori și mai mult capacitatea de apărare a UE până în 2030”, a declarat Marie Bjerre, ministrul afacerilor europene al Danemarcei.
În vederea facilitării unor investiții mai rapide, mai flexibile și mai coordonate în baza tehnologică și industrială europeană de apărare (EDTIB), poziția Consiliului vizează modificarea a cinci regulamente ale UE:
- Programul Europa digitală
- Orizont Europa
- Fondul european de apărare
- Mecanismul pentru interconectarea Europei și
- Platforma pentru tehnologii strategice pentru Europa (STEP)
Statele membre au menținut, în linii mari, direcția generală a propunerii Comisiei pentru cele cinci programe vizate. Cu toate acestea, poziția Consiliului a adăugat adaptarea regulilor de eligibilitate pentru activitățile cu dublă utilizare și aplicații în domeniul apărării din cadrul programului Orizont Europa, pentru a asigura coerența cu celelalte instrumente ale UE din sectorul industriei de apărare.
După aprobarea de astăzi a mandatului Consiliului, președinția va începe negocierile cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul anului.
În luna martie, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și Înaltul Reprezentant Kaja Kallas au prezentat o carte albă pentru apărarea europeană – Readiness 2030, alături de un pachet ambițios în domeniul apărării ca parte a planului „ReArm Europe”/ Readiness 2030 care oferă pârghii financiare statelor membre ale UE pentru a stimula creșterea investițiilor în capacitățile de apărare.
Cartea albă prezintă soluții pentru a acoperi lacunele critice în materie de capacități și pentru a construi o bază industrială de apărare puternică. Ea propune modalități prin care statele membre să investească masiv în apărare, să achiziționeze sisteme de apărare și să consolideze gradul de pregătire al industriei europene de apărare pe termen lung.
UE prelungește cu încă un an sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate
Consiliul UE a decis astăzi să prelungească cu un an, până pe 9 octombrie 2026, sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Potrivit comunicatului oficial, măsura vine în contextul continuării activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea informațiilor externe și interferența în afacerile UE, ale statelor membre și ale partenerilor săi.
În total, măsurile restrictive adoptate ca urmare a activităților destabilizatoare ale Rusiei se aplică în prezent unui număr de 47 de persoane și 15 entități. Persoanele și entitățile incluse pe listă fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE li se interzice să le pună la dispoziție fonduri, active financiare sau resurse economice. Persoanele fizice se confruntă, de asemenea, cu o interdicție de călătorie care le interzice să intre sau să tranziteze teritoriile UE.
La 8 octombrie 2024, Consiliul a adoptat un cadru de măsuri restrictive ca răspuns la acțiunile destabilizatoare ale Rusiei. Regimul de sancțiuni vizează persoanele implicate în acțiuni și politici ale guvernului Federației Ruse care subminează valorile fundamentale ale UE și ale statelor sale membre, securitatea, stabilitatea, independența și integritatea acestora. Regimul de sancțiuni vizează, de asemenea, persoanele responsabile de activități hibride împotriva țărilor terțe și a organizațiilor internaționale.
În mai 2025, UE a extins domeniul de aplicare al cadrului de măsuri restrictive pentru a permite vizarea activelor corporale legate de activitățile destabilizatoare ale Rusiei, a susținătorilor financiari ai activităților destabilizatoare și pentru a permite suspendarea licențelor de difuzare ale mijloacelor de informare în masă rusești implicate în dezinformare.
În plus, la 18 iulie 2025, o declarație a Înaltului Reprezentant în numele UE a condamnat campaniile hibride persistente ale Rusiei împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor săi. Declarația a subliniat că, în ultimii ani, UE a observat un model deliberat și sistematic de comportament rău intenționat atribuit Rusiei, cum ar fi atacuri cibernetice, acte de sabotaj, perturbarea infrastructurilor critice, atacuri fizice, manipularea și interferența informațiilor și alte acțiuni secrete sau coercitive. Aceste activități s-au intensificat și mai mult de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei și este foarte probabil să persiste în viitorul previzibil.
UE și statele sale membre vor continua să utilizeze întreaga gamă de instrumente disponibile pentru a proteja, preveni, descuraja și răspunde la astfel de comportamente răuvoitoare.
