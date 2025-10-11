Ministrul Finanțelor, întâlnire cu Valdis Dombrovskis la ECOFIN: A transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României. Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene

Noua țintă de deficit este 8,4% din PIB, în loc de 8%, ceea ce oferă României un spațiu suplimentar de investiții de circa 8 miliarde de lei, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul reuniunii Consiliului miniștrilor de Finanțe din UE (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg.

Ministerul Finanțelor anunță printr-un comunicat că oficialul român a avut o întâlnire cu bilaterală cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare.

Subiectele principale au vizat situația fisal-bugetară a României, perspectivele și stadiul măsurilor fiscale adoptate recent. Cei doi oficiali au discutat măsurile de reducere a deficitului adoptate de România, precum și pașii următori pentru elaborarea unui buget realist pe anul 2026 care să păstreze ambițiile în ceea ce privește investițiile la care România s-a angajat.

„Este un moment în care reintrăm în normalitate, din perspectiva prezentării unui buget realist si din cea a respectării obligațiilor pe care le avem, în relație cu angajamentele asumate. România are un Plan Fiscal Bugetar Structural pe Termen Mediu aprobat, unde nu a raportat progrese în termenele stabilite de către regulament. De această dată, vom transmite, în 15 octombrie, raportul către Comisia Europeană, iar acesta se bazează pe măsurile adoptate în pachetele 1 și 2, măsuri care stau la baza evaluării Comisiei Europene referitoare la măsurile efective întreprinse pentru reîncadrarea în traiectoria asumată. Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene”, a arătat Nazare.

Acesta a mai spus că a mai abordat cu comisarul Dombrovskis chestiunea legată de „renegocierea PNRR, în perspectiva aprobării noului plan în cadrul următoarei reuniuni ECOFIN din luna noiembrie”.

„Sunt încrezător că vom reuși să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro, vitală pentru dezvoltarea României în perioada următoare. Comisia Europeană, prin vocea comisarului Dombrovskis, a transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României şi către noul guvern de la Bucureşti, care demonstrat seriozitate şi echilibru în ultimele luni. Este nevoie însă de consecvență şi de responsabilitate în administrarea resurselor, pentru a consolida încrederea partenerilor noştri europeni,” a mai spus ministrul Finanțelor.

Potrivit comunicatului citat mai sus, printre mesajele transmise de oficialul român în cadrul reuniunii ECOFIN s-a mai aflat și faptul că „România își respectă angajamentele europene și demonstrează o administrare responsabilă a bugetului”, dând astfel dovadă de „seriozitate și responsabilitate în gestionarea finanțelor publice”.

De asemenea, sursa citată evidențiază că „România urmărește să redevină o economie cu ritm sănătos de creștere, bazată pe investiții, competitivitate și utilizarea eficientă a fondurilor europene”.

„Punem accent pe: Stimularea investițiilor private și publice, creșterea competitivității și atragerea integrală a fondurilor europene disponibile”, mai arată comunicatul.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a participat și la reuniunea Partidului Popular European (PPE) și la micul dejun oficial ECOFIN.

Acesta urmează să aibă și reuniuni bilaterale cu ministrul de Finanțe bulgar, Temenuzhka Petkova și cu ministrul de Finanțe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis.