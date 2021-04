Ministrul finanțelor, întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al SUA la București: România dorește să găzduiască actori importanți din piața farmaceutică

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a reiterat interesul României în găzduierea actorilor importanți din piața farmaceutică pentru a putea dezvolta și susține producția de vaccinuri în țara noastră, cu ocazia întrevederii cu David Muniz, însărcinat cu afaceri al SUA la București și Bradley Stilwell, consilier economic adjunct.

Dialogul a vizat, în principal, identificarea modalităților de diversificare și consolidare a relațiilor economice bilaterale dintre România și Statele Unite ale Americii, cu precădere în ceea ce privește investițiile în zona de IT și farma: „Am reiterat interesul pe care România îl are, în special, în găzduirea actorilor importanți din piața farmaceutică pentru a putea dezvolta și susține producția de vaccinuri în țara noastră”, se arată în postarea ministrului publicată pe contul de Facebook.

În ceea ce privește sectorul IT, ministrul a transmis că viziunea este să „transformăm România într-un pol central de investiții în domeniul digitalizării și inovării, fiind mult potențial de creștere în acest sens”: „România se află deja pe un traseu pozitiv, iar numărul companiilor străine care își îndreaptă atenția spre țara noastră este în creștere, cu atât mai mult cu cât dispunem de forță de muncă talentată și încurajăm activ domeniul IT prin facilități fiscale atrăgătoare pentru această industrie”, a mai adăugat acesta.

Recent, Camera Deputaților a adoptat în unanimitate noua Strategiă farmaceutică pentru Europa.

În viziunea Comisiei pentru Afaceri Europene, „o industrie farmaceutică a Uniunii Europene competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor prezintă un interes strategic pentru sănătatea publică, creșterea economică, locurile de muncă, comerț și știință”.

Comisia Europeană a adoptat în noiembrie 2020 o Strategie farmaceutică pentru Europa vizând asigurarea disponibilității pentru pacienți a unor medicamente inovatoare și accesibile financiar, precum și sprijinirea competitivității, a capacității de inovare și a sustenabilității industriei farmaceutice din UE.

Strategia va permite Europei să își satisfacă nevoile farmaceutice, inclusiv în perioade de criză, prin intermediul unor lanțuri de aprovizionare solide. O componentă esențială a construirii unei Uniuni Europene a sănătății mai puternice, astfel cum a menționat-o președinta von der Leyen în discursul ei privind starea Uniunii, strategia va contribui la instituirea unui sistem farmaceutic al UE care să fie adaptat exigențelor viitorului și rezistent la crize.

Strategia farmaceutică pentru Europa are patru obiective principale: