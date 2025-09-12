ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor, maraton de întâlniri cu finanțatorii de pe Wall Street, cu o „contribuție semnificativă la promovarea României în fața investitorilor internaționali”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut, vineri, un „maraton de întâlniri” la Washington D.C. cu reprezentanții Bank of America, Citibank, Goldman Sachs și JP Morgan, instituții pe care le-a descris drept „parteneri esențiali în implementarea planului de finanțare suveran al României”.
„Aceste instituții au sprijinit constant accesul României pe piețele internaționale, cât și dezvoltarea pieței titlurilor de stat, printr-o tranzacționare activă pe piața secundară. De asemenea, tot acestea au susținut diversificarea bazei investiționale și a instrumentelor de datorie”, a scris ministrul.
Oficialul român se află între 11 și 13 septembrie la Washington D.C., în prima vizită a unui oficial guvernamental român în Statele Unite după instalarea administrației Trump, cu obiectivul de a întări dialogul economic și financiar și de a atrage investiții americane în domenii strategice pentru România.
El a amintit că în 2025 România a atras un împrumut sindicalizat de 1 miliard de euro cu Bank of America ca aranjor și plasamente private cumulate de 800 de milioane de euro administrate de Goldman Sachs – facilități menite să sprijine planul extern de finanțare. „Acest plan inițial, în valoare de circa 17 miliarde de euro, este deja realizat integral, urmând să decidem suplimentarea sa în funcție de condițiile de piață și de deficitul bugetar ce va fi stabilit la rectificare”, a precizat Nazare.
Potrivit acestuia, Citibank și JP Morgan au contribuit semnificativ la dezvoltarea pieței secundare interne a titlurilor de stat și la promovarea României în fața investitorilor internaționali.
Alexandru Nazare a precizat, la final, că vizita va continua „cu aceleași obiective strategice: consolidarea dialogului economic și financiar cu Statele Unite, atragerea de investiții pe termen lung și deschiderea de noi căi de finanțare pentru dezvoltarea României”.
NATO
Nume de cod “Dacian Fall”: 5.000 de militari din zece țări aliate participă la exercițiul NATO care va ridica la nivel de brigadă grupurile de luptă din România și Bulgaria
Peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei.
Acest exercițiu militar era programat pentru luna mai a acestui an, însă a fost amânat în contextul alegerilor prezidențiale din România și a incertitudinii cauzate de direcția în care va merge România. Anunțul organizării acestor ample manevre militare vine în contextul în care NATO își adaptează reacția politică și strategică la episodul intruziunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, aparate doborâte de forțele poloneze și cele aliate.
Planificat de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), din București, exercițiul se va derula simultan în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara (România) și Novo Selo (Bulgaria), a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
DAFA 25 are ca obiectiv principal integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate HQ MND-SE și marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.
În cadrul exercițiului, 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate vor fi dislocați pe teritoriul României, pentru a se antrena alături de națiunea gazdă și ceilalți aliați. În paralel, în Bulgaria, Grupul de Luptă NATO condus de Italia, ca națiune-cadru, va desfășura exerciții conexe integrate în DAFA 25.
România participă cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” și unități din subordinea Comandamentului Multinațional de Brigadă Sud-Est, alături de unități din forțele terestre, aeriene, navale și cyber.
Primele coloane de tehnică militară vor intra în țară începând cu 20 septembrie, prin punctul de trecere a frontierei Curtici. Autoritățile române, împreună cu aliații din NATO, au adoptat măsuri pentru limitarea impactului asupra comunităților locale și a traficului rutier, planificând majoritatea deplasărilor pe timp de noapte.
Exercițiile NATO, inclusiv DAFA 25, au caracter defensiv și se desfășoară cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale asumate de România.
Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est al NATO a fost înființat la 1 septembrie 2015, prin hotărârea Parlamentului României nr. 32 din 23 iunie 2015, și are misiunea de a coordona operațiile de apărare colectivă pe flancul sud-estic al NATO, în special în România și Bulgaria.
Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group – FLF BG) din România a fost constituit în 2022, cu aprobarea Parlamentului României, ca element central al posturii de descurajare și apărare a NATO în contextul conflictului din Ucraina.
Grupul cuprinde aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania și reprezintă angajamentul ferm al Alianței pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Peste 350 000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică în cadrul unei inițiative majore de finanțare a UE
Peste 350 000 de companii din întreaga Europă vor câștiga eficiență energetică datorită unei inițiative de finanțare a Uniunii Europene în valoare de 17,5 miliarde de euro.
Potrivit unui comunicat BEI, inițiativa privind eficiența energetică pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), condusă de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și susținută de Comisia Europeană, are drept scop ajutarea IMM-urilor care folosesc tehnologii dovedite de economisire de energie pentru a-și reduce facturile de energie și a-și mări reziliența și competitivitatea.
Efortul de finanțare din partea Grupului BEI, în valoare de 17,5 miliarde de euro, aproape va dubla nivelul actual al sprijinului în perioada 2025-2027. Acesta va viza măsurile luate de IMM-uri în vederea eficienței energetice și a decarbonizării și va folosi o combinație de produse financiare existente și noi, inclusiv instrumente de creanță și de capital.
Inițiativa urmărește să mobilizeze investiții în valoare totală de peste 65 miliarde de euro până în 2027 pentru economisirea de energie de către IMM-uri, ajutând astfel la reducerea unui decalaj pe piața europeană.
„Acesta este un important pas înainte în sprijinul acordat companiilor pentru a-și reduce costurile cu energia”, a declarat președinta Grupului BEI, Nadia Calvino. Și pentru că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei UE, este un pas important și în consolidarea competitivității Europei.”
„IMM-urile se află în centrul economiei și al modului de viață european. Însă acestea investesc în eficiență energetică doar pe jumătate cât companiile mai mari. Această inițiativă a BEI, sprijinită de Comisie, va fi esențială pentru reducerea decalajului investițional, simplificarea accesului la finanțare și accelerarea implementării soluțiilor de eficiență energetică. Cu IMM-uri mai eficiente energetic, ne dezvoltăm economia, protejăm clima și menținem un puls sănătos în comunitățile din întreaga Europă”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe Dan Jorgensen.
Pentru a eficientiza accesul și sprijinul pentru întreprinderi, inițiativa va introduce un „ghișeu unic pentru eficiența energetică dedicat IMM-urilor”. Acesta reprezintă un punct unic de intrare care integrează întreaga ofertă de creditare intermediată a Grupului BEI, simplificând interacțiunea și accelerând implementarea.
În cadrul noii inițiative, Grupul BEI va susține platforme de investiții dedicate, care vor colabora cu parteneri din sectorul privat, vizând în mod specific proiecte de eficiență energetică ale IMM-urilor. În afară de finanțarea unor proiecte noi, concrete, aceste platforme vor lărgi baza de investitori și vor atrage capital esențial în ecosistemul european al eficienței energetice.
Grupul BEI colaborează cu Solar Impulse Foundation, o organizație non-profit, pentru a promova un model cunoscut ca „servicizare” sau eficiență energetică drept serviciu. Anunțat pentru prima dată la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice COP29, acest concept inovator presupune trecerea companiilor de la vânzarea de produse fizice la furnizarea de rezultate. De exemplu, în loc să achiziționeze echipamente eficiente energetic pentru încălzire sau iluminat, IMM-urile plătesc pentru căldura sau lumina pe care le utilizează. Furnizorul de servicii rămâne proprietarul echipamentului și îi asigură performanța. Acest model elimină costurile inițiale pentru întreprinderi, facilitând și accelerând adoptarea măsurilor de eficiență energetică.
„Eficiența energetică este cea mai puternică și subestimată resursă a Europei. Fiecare kilowatt-oră economisit înseamnă bani câștigați și emisii evitate. Solar Impulse Foundation a identificat deja peste 1 600 de soluții profitabile care dovedesc că eficiența nu este un cost, ci un câștig. Prin această inițiativă, putem aduce aceste inovații la sute de mii de IMM-uri din toată Europa, sporindu-le reziliența și competitivitatea, dar și consolidând poziția de lider industrial a UE”, a declarat Bertrand Piccard, inițiator și președinte al Solar Impulse Foundation.
Comisia lansează astăzi și un grup de lucru dedicat în cadrul Coaliției Europene pentru Finanțarea Eficienței Energetice, axat pe IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, cu scopul de a aborda obstacolele și de a dezvolta soluții de finanțare adaptate la nevoile întreprinderilor mici din Europa.
Sprijinul acordat de Comisie va include garanții bugetare din partea UE și servicii de consiliere oferite prin programul de investiții cunoscut drept InvestEU și prin subprogramul „Tranziția către o energie curată” din cadrul programului LIFE.
Împreună, aceste măsuri reflectă angajamentul Grupului BEI și al Comisiei de a sprijini IMM-urile în tranziția lor verde și, prin extensie, de a accelera competitivitatea și decarbonizarea Europei în cadrul Pactului pentru o industrie curată și alPlanului de acțiune pentru energie accesibilă.
Deblocarea investițiilor pentru eficiența energetică
La eveniment, Grupul BEI a prezentat un nou raport care evidențiază experiența organizației în sprijinirea eficienței energetice în întreaga Europă, precum și rezultatele Sondajului de investiții al BEI privind factorii favorizanți și obstacolele în ceea ce privește investițiile în eficiența energetică în rândul firmelor din UE.
Conform acestui raport, companiile europene cheltuiesc, în medie, o parte mai mare din cifra lor de afaceri pe facturile de energie decât omoloagele lor americane. În același timp, reacția firmelor europene la majorarea prețului energiei a fost să investească în eficiență energetică.
FONDURI EUROPENE
Ilie Bolojan: Opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate din PNRR, transferate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, printr-o postare pe Facebook, că opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi preluate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027.
„Am convenit ca proiectele care vizează construirea, modernizarea și dotarea unor spitale și care au în prezent un stadiu de raportare mai mic de 36% să fie transferate pe lista proiectelor finanțabile din fonduri nerambursabile europene prin Programul Sănătate”, a explicat șeful Guvernului, după o întâlnire la Palatul Victoria cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, reprezentanți ai unităților sanitare și ai constructorilor.
Lista proiectelor vizate:
- noul sediu al Spitalului de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”
- laborator de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești
- relocarea și modernizarea secției de oncologie și un compartiment de cardiologie intervențională la Spitalul Județean Alba Iulia
- construcția de secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui
- Institutul Regional de Oncologie Timișoara
- spital nou cu secție de oncologie și neurologie la Spitalul de Urgență Giurgiu
- o clădire pentru secțiile de boli infecțioase și pneumologie în Oradea
- investiții în Cazarma 705 Pitești la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu”
Bolojan a subliniat că presiunea pe buget este mare, având în vedere că proiectele din PNRR trebuie finalizate până anul viitor: „Trebuie să găsim soluții de transfer sau de eșalonare pentru proiectele începute, aflate în diferite stadii, astfel încât lucrările să poată continua.”
Premierul a atras atenția că reducerea fondurilor alocate României pe componenta de împrumut din PNRR, supracontractarea și întârzierile din unele proiecte au impus identificarea unor surse alternative de finanțare.
„Investițiile în sănătate trebuie să continue pentru a asigura siguranța pacienților, modernizarea infrastructurii medicale și accesul tuturor românilor la servicii medicale de calitate”, a conchis Bolojan.
