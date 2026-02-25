ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor: Pachetul de relansare economică de 5 mld. de euro, un semnal clar de stabilitate și un motor de competitivitate pentru România
România intră într-o nouă etapă de dezvoltare economică, după ce Guvernul a adoptat marți pachetul de relansare economică în valoare de 5 miliarde de euro, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare publicată pe Facebook.
Potrivit acestuia, instrumentul strategic va fi aplicat începând din acest an și până în 2032 și vizează „transformarea radicală a modelului de dezvoltare al economiei româneşti: de la consum la investiții scalabile, la inovație, valoare reală adăugată și producție autohtonă”.
Ministrul descrie măsura drept „o schimbare de paradigmă pentru modernizarea economică a României”, care ar urma să genereze un mediu mai predictibil și competitiv pentru investiții, un flux mai mare de capital în economie și o capacitate sporită a statului de a atrage proiecte majore, atât pentru companii românești, cât și pentru investitori străini.
Conform explicațiilor oferite, pachetul ar trebui să sprijine dezvoltarea de noi capacități de producție, consolidarea lanțurilor economice locale și poziționarea României ca pol regional de creștere. Pentru mediul de afaceri, măsurile se traduc în oportunități de creștere, parteneriate strategice și acces la proiecte de anvergură.
În plan social, efectele estimate includ crearea de locuri de muncă stabile și mai bine plătite, dezvoltarea comunităților locale și susținerea creșterii nivelului de trai pe termen lung.
Ministrul a subliniat că adoptarea pachetului completează rezultatele obținute în reducerea deficitului bugetar sub ținta asumată, în scăderea dobânzilor la care se împrumută statul și în implementarea mixului de măsuri pentru investiții și sprijin pentru mediul de business adoptate în ultimele luni.
Documentul final poate fi consultat pe site-ul Ministerului Finanțelor, la secțiunea Transparență, urmând ca după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial să fie publicate ghiduri și informații suplimentare privind accesarea formelor de sprijin.
„România îşi ajustează din ce în ce mai mult traiectoria pe direcția corectă. Încrederea, stabilitatea și seriozitatea în continuarea reformelor vor face diferența în perioada următoare”, a transmis ministrul. „Este un semnal clar de stabilitate și un motor de competitivitate care va poziționa România ca un hub industrial și tehnologic regional”, a subliniat Alexandru Nazare.
ENERGIE
Ministrul Energiei: Coridorul Vertical poate aduce companiilor românești profituri de până la 250 milioane euro anual
Companiile românești pot obține profituri de până la 250 de milioane de euro anual dacă proiectul Coridorului Vertical de gaze este dus la capăt, a declarat marți seara ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat la Washington, D.C.
Oficialul român a anunțat că a semnat, în numele României, declarația comună pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale în Europa Centrală și de Est, în cadrul Transatlantic Gas Security Summit, găzduit de Donald J. Trump Institute of Peace.
Potrivit ministrului, documentul stabilește mai multe direcții strategice: utilizarea la maximum a infrastructurii existente, extinderea interconectărilor regionale, dezvoltarea proiectelor LNG, creșterea transparenței și integrarea piețelor de gaze din regiune.
„Vulnerabilitățile din 2006, 2009, 2014 și după 2022 au arătat că dependența de o singură sursă nu este o opțiune. Diversificarea rutelor și integrarea regională înseamnă stabilitate economică și putere de negociere mai mare”, a transmis ministrul.
Coridorul Vertical este văzut drept un proiect-cheie pentru conectarea infrastructurii de transport al gazelor din Grecia, Bulgaria și România către Europa Centrală, facilitând accesul la gaze lichefiate (LNG) și la surse alternative de aprovizionare.
În acest context, ministrul Energiei a subliniat că România își asumă „un rol activ în această construcție regională”, arătând că securitatea energetică se traduce în competitivitate economică, stabilitate și independență strategică.
SĂNĂTATE
Alexandru Rafila subliniază importanța reformei administrative în îmbunătățirea accesului și calității serviciilor medicale: Comasarea localităților mici ar putea conduce la acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, semnală că „multe dintre neajunsurile din sănătate nu țin exclusiv de finanțare, ci și de lipsa educației pentru sănătate”.
Acesta a participat marți la evenimentul organizat de Salvați Copiii România pentru a marca „un nou proiect finalizat și anume dotarea secției de neonatologie”.
„Am dorit să fiu alături de această organizație la evenimentul care a marcat un nou proiect finalizat și anume dotarea secției de neonatologie, așa cum am fost în ultimii 25 de ani de colaborare! Salvați Copiii reprezintă un exemplu de bună practică prin profesionalism, credibilitate și prin modul riguros în care utilizează resursele, un model de colaborare între sistemul public și organizațiile non-guvernamentale. Impactul acestei organizații este concret și măsurabil. În zone defavorizate, prin intervenții integrate și campanii susținute, rata de acoperire vaccinală a crescut de la aproximativ 25% la 95%. Prin dotarea spitalelor și programe de educație pentru sănătate, organizația contribuie direct la reducerea mortalității infantile și la protejarea copiilor vulnerabili”, a subliniat Alexandru Rafila.
Făcând referire la situația actuală în care se găsesc sute de localități, și anume că nu dispun de un medic de familie, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților a arătat că „o reformă administrativă prin comasarea localităților mici ar putea conduce la îmbunătățirea accesului si calității serviciilor medicale, printr-un mecanism simplu: acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor.”
Alexandru Rafila a explicat că „fragmentarea administrativă înseamnă bugete reduse, capacitate instituțională limitată și dificultăți în atragerea personalului medical, iar această realitate se traduce prin acces inegal la servicii de bază.”
În plus, în lipsa unui medic de familie care să se ocupe de sănătatea comunității, mai spune Rafila, „prevenția, monitorizarea gravidelor si nou-născuților, îngrijirea vârstnicilor sau gestionarea bolilor cronice devin extrem de dificile.”
Fostul ministru al Sănătății a amintit că o „soluție parțială a venit prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care a permis înființarea a peste 100 de centre comunitare integrate.”
„Acestea oferă asistență medicală și în zonele unde nu există medic de familie, acoperind nevoi medicale si comunitare esențiale. Este un pas important, dar nu suficient pentru a compensa dezechilibrele structurale”, a completat președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.
În încheiere, Alexandru Rafila și-a exprimat speranța că „programul de educație pentru sănătate, al cărui manual de noțiuni a fost elaborat de Salvați Copiii, să fie implementat în școlile din România.”
El i-a mulțumit Gabrielei Alexandrescu, președinta organizației Salvați Copiii, pentru „profesionalism și dăruire” și a transmis „aprecieri speciale „arhitectului Omid Ghannadi, ambasador al organizației Salvați Copiii România, pentru mesajul său empatic prin care ne-a reamintit cât de simplu este să facem bine.”
„Fiecare gest, chiar și acela care ne consumă foarte puțin timp sau resurse, poate avea un impact major în viața copiilor vulnerabili”, a conchis președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.
INTERNAȚIONAL
Nicușor Dan, la Coaliția de Voință: România va continua să ofere tot sprijinul necesar ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță
România va continua să ofere tot sprijinul necesar pentru ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan la o nouă reuniune a Coaliției de Voință, organizată în aceeași zi în care s-au împlinit patru ani de la declanșarea invaziei ilegale și nejustificate a Rusiei în Ucraina.
“La patru ani de când Rusia și-a lansat războiul ilegal și nejustificat împotriva Ucrainei, am participat, alături de alți lideri europeni și parteneri cu viziuni similare, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință. România va continua să ofere tot sprijinul necesar pentru ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță”, a scris șeful statului pe X.
Potrivit președintelui, “Ucraina luptă cu demnitate și curaj pentru a ne apăra pe toți, iar pentru acest lucru îi suntem recunoscători”.
“O perioadă atât de îndelungată de război face ca reziliența poporului ucrainean să fie cu atât mai admirabilă. Suntem alături de voi pentru a obține o pace justă și cuprinzătoare și pentru a institui garanții de securitate care să prevină posibilitatea oricărei noi agresiuni din partea Rusiei. Acest lucru rămâne esențial pentru noi, întrucât securitatea României și a întregului continent este strâns legată de cea a Ucrainei“, a mai adăugat Nicușor Dan.
#FourYears since Russia launched its illegal and unjustified war against #Ukraine, I took part, together with other European and like-minded leaders, in a new meeting of the Coalition of the Willing. Romania will continue to provide all the necessary support for Ukraine to defend…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) February 24, 2026
Sprijinul pentru apărarea aeriană a Ucrainei, energia și reziliența, sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și negocieri și garanții de securitate au fost principalele teme ale reuniunii Coaliției de Voință.
De această dată, reuniunea s-a desfășurat la Kiev și a reunit 36 de reprezentanți ai diferitelor țări, atât fizic, cât și online. Reuniunea a fost co-prezidată în format online de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer.
La reuniunea de la Kyiv au participat personal președintele Finlandei, Alexander Stubb, președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Islandei, Kristrún Frostadóttir, prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, ministrul afacerilor externe al Spaniei, José Manuel Albares, și ministrul apărării naționale al Lituaniei, Robertas Kaunas.
La reuniune au participat, de asemenea, în format online, președinții Ciprului și României, cancelarul federal al Austriei, prim-miniștrii Belgiei, Bulgariei (interimar), Greciei, Irlandei, Spaniei, Italiei, Canadei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Noii Zeelande, Poloniei, Portugaliei, Sloveniei, Republicii Cehe și Muntenegrului, secretarul general al NATO, vicepreședinta Comisiei Europene, vicepreședintele Turciei, viceprim-ministrul Australiei, ministrul apărării al Albaniei și consilierul-șef al Cabinetului de Miniștri al Japoniei.
Rusia a lansat în zorii zilei de 24 februarie 2022 o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei – terestră, aeriană şi navală -, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. Anunțul a fost făcut de președintele rus Vladimir Putin, în vreme ce președintele Volodimir Zelenski a decretat legea marțială în Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei, afirmând că țara sa este în stare de război. Răspunsul coordonat al Occidentului a presupus primele valuri de sancțiuni europene, americane, canadiene și la nivelul G7 împotriva Rusiei, summit-uri de urgență ale Consiliului European, NATO și G7 și activarea în premieră a planurilor de apărare ale Alianței Nord-Atlantice pentru flancul estic și a Forței sale de Reacție Rapidă.
După patru ani de la declanșarea conflictului, curajul ucrainenilor și sprijinul financiar, militar și umanitar al Occidentului s-au dovedit decisive pentru ca Rusia să nu câștige războiul declanșat împotriva Ucrainei. Potrivit datelor Institutului Kiel, Europa și Statele Unite au furnizat Ucrainei sprijin de peste 315 miliarde de euro, cu sprijinul european cifrat la 200 de miliarde de euro, iar cel american la 115 miliarde. Totodată, europenii au mai angajat un ajutor financiar, militar și umanitar de încă 178 de miliarde de euro care urmează a fi alocat în viitor.
Dincolo de front, războiul a produs una dintre cele mai grave crize umanitare din Europa postbelică. Milioane de ucraineni au fost strămutați intern sau au fugit în statele membre ale Uniunea Europeană. Infrastructura energetică a fost și este ținta unor atacuri repetate, iar economia ucraineană este susținută prin pachete consistente de asistență financiară și militară din partea Occidentului.
Războiul a remodelat și politica de securitate a Europei. NATO și-a consolidat flancul estic, iar state tradițional neutre precum Finlanda și Suedia au decis să adere la Alianță, invocând amenințarea reprezentată de Rusia. În paralel, Uniunea Europeană a impus 19 pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, a aprobat decuplarea de energia rusească, îndeosebi gaze naturale și petrol, și a accelerat discuțiile privind autonomia strategică și investițiile în industria de apărare. Cel de-al 20-lea pachet de măsuri restrictive la adresa Rusiei este în curs de negociere.
Pentru a marca acest moment, președintele Consiliului European, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află marți la Kiev pentru a reafirma sprijinul de neclintit pentru Ucraina. În același timp, la cartierul general al NATO de la Bruxelles are loc o ceremonie găzduită de secretarul general al Alianței, Mark Rutte.
În seara zilei de 24 februarie, dar trecut de miezul nopții în Europa, va susține și președintele american Donald Trump primul său discurs anual privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte. Revenirea sa la Casa Albă, relațiile tensionat-cordiale cu Zelenski și cu liderii europeni și dialogul reluat cu președintele rus Vladimir Putin, au alimentat perspectiva unei eventuale negocieri rapide cu Rusia, însă Moscova nu s-a arătat dispusă la concesii. Ucraina și Europa cer o pace justă și durabilă, iar aliații europeni au format o Coaliție de Voință pentru Ucraina condusă de Franța și Marea Britanie pentru a garanta că un nou război nu va mai avea loc pe sol european.
Reuniți la începutul lunii ianuarie la Paris, membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, au convenit într-o declarație comună asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen lung pentru Forțele Armate ale Ucrainei, crearea unei forțe multinaționale pentru Ucraina, asumarea unor angajamente obligatorii de intervenție în cazul unui viitor atac al Rusiei și aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Kievul.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ministrul Energiei: Coridorul Vertical poate aduce companiilor românești profituri de până la 250 milioane euro anual
Gabriela Firea a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din UE: Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor
Ministrul Finanțelor: Pachetul de relansare economică de 5 mld. de euro, un semnal clar de stabilitate și un motor de competitivitate pentru România
Alexandru Rafila subliniază importanța reformei administrative în îmbunătățirea accesului și calității serviciilor medicale: Comasarea localităților mici ar putea conduce la acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor
Iulian Chifu: 4 ani de război. Ucraina rezistă, se transformă, câștigă!
VIDEO Trump salută “parteneriatul profund cu Republica Moldova” și prestația unei violoniste originare din Moldova în cadrul unui dineu la Casa Albă
“O epocă de aur pentru America”, proclamă Trump în cel mai lung discurs privind Starea Uniunii: “Nu voi ezita niciodată să confrunt amenințările la adresa Americii, oriunde va fi necesar”
UE își va respecta promisiunea sprijinului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, asigură von der Leyen și Costa la Kiev. Zelenski cere aderarea la UE în 2027
Patru ani de război al Rusiei în Ucraina: G7 își reafirmă “sprijinul neclintit pentru Ucraina” în prima astfel de declarație de la revenirea lui Trump la Casa Albă
Nicușor Dan, la Coaliția de Voință: România va continua să ofere tot sprijinul necesar ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Trending
-
SĂNĂTATE5 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA6 days ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
ROMÂNIA1 week ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
SĂNĂTATE5 days ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
-
SĂNĂTATE6 days ago
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”