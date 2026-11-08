Ministrul Finanțelor participă luni la reuniunile ECOFIN și Eurogrup de la Bruxelles. Consolidarea poziției României în negocierile europene, printre principalele obiective

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă luni, 9 noiembrie, la Bruxelles, la o nouă reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), precum și la reuniunea Eurogrup în format inclusiv, potrivit comunicatului oficial.

Participarea ministrului Finanțelor urmărește susținerea intereselor economice ale României în negocierile privind cadrul fiscal european, reducerea poverii administrative și utilizarea eficientă a resurselor disponibile pentru investiții și dezvoltare.

„România trebuie să fie prezentă, activă și bine reprezentată la masa deciziilor europene. Participarea la reuniunile ECOFIN și Eurogrup este importantă pentru a ne susține activ interesele, pentru a contribui la definirea direcțiilor de politică economică și financiară la nivel european și pentru a ne asigura că vocea României este auzită în dosarele care ne influențează direct economia”, declară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit sursei citate, progresele în reducerea deficitului bugetar oferă României argumente solide în dialogul cu instituțiile europene și cu celelalte state membre. Continuarea consolidării fiscale și respectarea angajamentelor asumate sunt esențiale pentru întărirea credibilității țării, protejarea accesului la finanțare și susținerea unor soluții europene adaptate nevoilor economiei românești.

În acest context, Ministerul Finanțelor urmărește consolidarea cooperării cu statele membre care au interese comune și o participare activă la formularea deciziilor europene. Pentru România, miza este ca aceste decizii să contribuie la un cadru economic mai predictibil, la investiții productive și la creșterea competitivității companiilor.

Principalele teme în cadrul noilor runde de discuții

În cadrul Eurogrupului în format inclusiv, ministrul Alexandru Nazare va participa, alături de omologii din statele membre ale Uniunii Europene, la discuțiile privind finanțarea apărării. Dezbaterile vor viza utilizarea eficientă a resurselor publice și oportunitățile oferite de achizițiile comune. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va participa, de asemenea, la aceste discuții.

Agenda ECOFIN include simplificarea legislației europene și evaluarea efectelor acesteia asupra economiei. Reducerea obligațiilor administrative redundante poate diminua costurile suportate de companii și poate facilita investițiile, cu beneficii directe pentru mediul de afaceri. Pentru România, simplificarea reprezintă o direcție de acțiune care trebuie avansată inclusiv într-un context de constrângeri bugetare.

O altă temă importantă este pachetul legislativ privind impozitarea tutunului, care urmărește actualizarea cadrului european și adaptarea acestuia la evoluția pieței, inclusiv la noile produse din tutun și nicotină. România susține un cadru coerent și aplicabil, care să țină cont de obiectivele de sănătate publică și de necesitatea unor condiții realiste de implementare pentru piața locală.

Miniștrii finanțelor din UE vor aborda, de asemenea, aplicarea cadrului european de guvernanță economică și stadiul implementării Mecanismului de redresare și reziliență.

În privința PNRR, Ministerul Finanțelor sprijină, în limitele competențelor sale, demersurile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, instituția responsabilă de coordonarea planului și de dialogul cu Comisia Europeană privind cererile de plată. Încasarea fondurilor aferente investițiilor și reformelor realizate rămâne importantă pentru finanțarea proiectelor și pentru respectarea parametrilor bugetari.

Agenda reuniunii cuprinde și prezentarea rezultatelor recentelor întâlniri internaționale ale miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale, precum și prioritățile privind statisticile europene.

În marja ECOFIN, Alexandru Nazare va avea o întrevedere bilaterală cu Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, emisii zero și creștere economică durabilă. Discuțiile vor viza teme de interes comun de pe agenda europeană și prioritățile României privind consolidarea finanțelor publice și dezvoltarea economică sustenabilă.