Ministrul Finanțelor prezintă concluziile celei de-a doua vizite la Washington: România consolidează parteneriatul economic cu SUA prin proiecte în infrastructură, energie și tehnologie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat concluziile celei de-a doua vizite recente la Washington, unde a condus delegația României la reuniunea FMI și a Băncii Mondiale.

Agenda vizitei a inclus numeroase evenimente și întâlniri la nivel înalt, pentru consolidarea parteneriatului economic cu Statele Unite ale Americii.

Discuțiile s-au concentrat pe promovarea progreselor României în consolidarea fiscală și pe poziționarea țării drept hub economic regional și factor de stabilitate în Europa de Sud-Est.

Ministrul Finanțelor a reafirmat rolul României de pilon de stabilitate pentru securitatea transatlantică, prin politici fiscale prudente și prin asigurarea unui mediu predictibil pentru investiții.

„România consolidează parteneriatul economic cu SUA prin proiecte în infrastructură, energie și tehnologie, inclusiv prin proiecte precum Neptun Deep sau prin proiecte de dezvoltare a economiei digitale și inteligență artificială (AI). De asemenea, România joacă un rol central în stabilitatea Europei de Est și reconstrucția Ucrainei, acționând ca hub logistic și umanitar și facilitând integrarea regională prin coridoarele Mării Negre și Dunării și inițiativa Celor Trei Mări”, a subliniat ministrul, potrivit unui comunicat al MF.

Direcționarea capitalului în domenii strategice pentru politica actuală americană și cooperarea transatlantică în energie, infrastructură, tehnologie și reconstrucția Ucrainei au fost principalele subiecte de interes pentru interlocutorii americani.

Una dintre cele mai importante întâlniri ale ministrului român al Finanțelor la Washington a fost cea cu reprezentantul președintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli şi trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach.

Ministrul Alexandru Nazare a discutat cu ambii parteneri de dialog despre oportunitățile strategice de investiții americane în economia României, cu accent în mod special pe energie și infrastructură.

“Am transmis, atât emisarului președintelui Trump cât și trezorierului Statelor Unite, mesajul că România vizează consolidarea parteneriatului economic dintre cele două state prin investiții strategice și consistente, care să asigure beneficii clare ambelor părți. De asemenea, că România este pregătită să își pună în valoare într-un mod avantajos oferta economică schimbând strategia pentru a fi proactivă în atragerea de investiții străine” a declarat Ministrul Alexandru Nazare.

Întâlnire la nivel înalt cu reprezentanții administrației Trump

Consiliul Național pentru Dominanță Energetică al Casei Albe

În întâlnirea cu Jarrod Agen, Director Executiv al Consiliului Național pentru Dominanță Energetică al SUA, ministrul Finanțelor a transmis ambiția României de a deveni hub energetic regional, prin proiecte strategice precum Neptun Deep, cel de retehnologizare a reactoarelor Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, precum și prin creșterea volumelor de gaze transportate prin proiectul Vertical Gas Corridor, participând astfel la consolidarea securității energetice regionale.

„România nu este doar o verigă din așa numitul Coridor Vertical, ci este co-inițiator al acestui proiect complex care în perioada următoare poate deveni un pilon important al securității energetice din Europa de Sud-Est”, subliniază Ministerul Finanțelor în comunicatul mai sus amintit.

Ministrul a promovat dezvoltarea cooperării cu partenerii americani pentru diversificarea surselor energetice și atragerea investițiilor industriale americane, care să se plieze pe profilul energetic al României, spre exemplu industria petrochimică.

Export-Import Bank of the United States (Exim Bank US) – agenția federală a Statelor Unite care finanțează exporturile americane

Discuțiile ministrului Alexandru Nazare cu Președintele Exim Bank US, John Jovanovic, au vizat în mod special identificarea de noi proiecte economice bilaterale și implementarea cu succes al celor aflate în derulare pentru întărirea parteneriatului româno-american în zona de energie și investiții.

Delegația României a propus întărirea relației cu Exim Bank US prin construcția unui portofoliu de proiecte de interes comun care să vizeze securitatea energetică prin implicarea companiilor americane în proiecte majore de investiții.

O tema importanta de discuție a fost și coridorului vertical, respectiv rolul României în creșterea capacității de transport a LNG-ului în regiune.

Colaborarea României cu Exim Bank US a evoluat semnificativ în ultimii ani, concentrându-se pe domenii strategice precum energia nucleară, infrastructura și securitatea energetică regională. Demarat printr-un MoU (Memorandum of Understanding) agreat în timpul primei Administrații Trump și destinat finanțării proiectelor bilaterale în domeniul energiei și infrastructurii, sprijinul financiar al US Exim Bank pentru proiectele nuclear civile din România – destinat atât construcției unitatilor 3 și 4 de la Cernavodă, cât și proiectului SMR de la Doicești – este estimat la aproximativ 7 mld USD, dintre care 98 milioane USD au fost deja aprobate.

U.S. International Development Finance Corporation (DFC) – Agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente

La Washington, ministrul Alexandru Nazare a avut o întâlnire și cu Ben Black, Directorul General al U.S. International Development Finance Corporation (DFC), la doar câteva zile după confirmarea sa oficială în funcție, ceea ce subliniază interesul partenerilor americani pentru dialogul cu România. DFC este agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente.

Discuțiile au vizat potențialul unor proiecte comune de investiții, în special în domeniul energetic și al infrastructurii și oportunitățile prin care România poate atrage capital american. Totodată, ministrul Finanțelor a adresat o invitație oficială reprezentantului DFC la București, pentru extinderea dialogului de la Washington.

Banca Mondială

La Washington, discuțiile cu Antonella Bassani, vicepreședinte și cu Eugene Rhuggenaath, directorul executiv al instituției, au vizat proiecte și instrumente financiare pentru energie, sănătate, infrastructură și fond suveran pentru piața de capital. Colaborările cu IFC – International Finance Corporation și MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency, ambele instituții din cadrul Grupului Băncii Mondiale sectorul privat și proiectele energetice, inclusiv nucleare, pentru creștere economică și stabilitate macroeconomică.

În întâlnirea cu Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat nevoia de a identifica, împreună cu experții Băncii, măsurile adecvate de stimulare a creșterii economice începând cu 2026, punând accent pe simplificare, dereglementare și reorganizarea schemelor de ajutor de stat. De asemenea un alt domeniu de interes în colaborarea cu Banca este cel al agriculturii, unde România poate deveni un Hub pentru estul Europei prin folosirea de noi tehnologii care să sprijine creșterea. În acest sens, Antonella Bassani și-a anunțat intenția de a participa la un workshop dedicat relansării economiei Romîniei, organizat de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu Banca Mondială, la București, în luna decembrie.

La eveniment vor mai participa experți selectați de Banca Mondială, precum și membrii din echipa coordonată de Mario Draghi, care a elaborat raportul privind competitivitatea UE.

Alte subiecte de discuție au vizat eficientizarea absorbției fondurilor europene, sprijinirea IMM-urilor, utilizând garanții de portofoliu care să nu afecteze deficitul, cu scopul de a injecta capital în sectorul privat și de a accelera redresarea economică, precum și rolul României în reconstrucția Ucrainei.

Totodată, a fost abordat și subiectul aplicației României pentru găzduirea Black Sea AI Gigafactory, cu sprijinul experților Băncii Mondiale. Proiectul ar putea să transforme România în epicentrul dezvoltării Inteligenței Artificiale în regiune, urmând să asigure o infrastructură inovativă atât pentru România, cât și pentru Turcia, Republica Moldova, Ucraina sau Bulgaria.

International Finance Corporation (IFC)

Makhtar Diop, Directorul General IFC, a confirmat în cadrul întâlnirii cu delegația României sprijinul instituției pentru dezvoltarea sectorului privat românesc prin finanțarea producției, a proiectelor de infrastructură durabilă și a pieței de capital, prin creșterea volumului și diversificarea finanțărilor alocate.

IFC vizează dublarea portofoliului de 2 mld USD în următoarea perioadă pentru România, cu scopul de a sprijini tranziția ecologică a țării, conectivitatea digitală, precum și integrarea în lanțurile valorice globale.

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a purtat discuții și cu Junaid Kamal Ahmad, vicepreședinte al Agenției Multilaterale pentru Garantarea Investițiilor (MIGA), membră a Grupului Băncii Mondiale. Accentul a fost pus pe dezvoltarea unor instrumente de garantare de tip credit enhancement guarantee, esențiale pentru mobilizarea capitalului privat și reducerea riscurilor în proiectele prioritare.

Discuțiile au avut în vedere și sprijinul MIGA pentru a structura soluții de garantare în domenii critice. Printre acestea se numără eficientizarea schemelor de ajutor de stat și dezvoltarea unor mecanisme de garantare pentru companiile exportatoare românești care urmăresc să se extindă și să contribuie la reconstrucția economică în Ucraina și Republica Moldova. Totodată, a fost abordată posibilitatea colaborării între MIGA și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) prin utilizarea garanțiilor de portofoliu pentru a sprijini sectorul IMM.

Colaborarea dintre România și MIGA va fi consolidată prin vizita la București a vicepreședintelui MIGA, programată în perioada 27-29 octombrie.

Fondul Monetar Internațional (FMI)

Discuțiile ministrului Finanțelor cu Jeroen Clicq, Directorul Executiv FMI, și Alfred Kammer, Director al Departamentului pentru Europa al FMI au vizat progresele de consolidare fiscalǎ şi obiectivele Guvernului de la Bucureşti de a creşte volumul investițiilor, în paralel cu respectarea țintelor de reducere a deficitului.

Agenția de rating Fitch

În cadrul întâlnirii cu reprezentantul Fitch, Erich Arispe Morales, Director pentru regiunea Europei, ministrul Nazare a evidențiat îmbunătățirea situației fiscale actuale și ținta de deficit stabilită de România pentru 2025, precum și obiectivul de reducere treptată a acestuia în perioada următoare, prin măsuri structurale de consolidare fiscală.

În vederea următoarelor rapoarte ale agenției și îmbunătățirii calificativului de investiții al României, ministrul a evidențiat principalele măsuri vizate de guvernul de la București: implementarea consolidării fiscale, prioritizarea proiectelor cu progres semnificativ, accelerarea absorbției fondurilor europene, digitalizarea administrației.

BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

În cadrul întâlnirii cu Președintele BERD, Odile Renaud – Basso, ministrul Finanțelor a evidențiat rolul BERD ca partener strategic pentru implementarea reformelor în România și investițiilor în infrastructură rezilientă, tranziție verde, dezvoltarea pieței de capital și competitivitatea sectorului privat.

Ministrul Finanțelor a subliniat prioritatea accelerării creșterii economice pentru 2026 și găsirea de soluții out-of-the-box pentru a sprijini sectorul privat, a îmbunătăți creditarea și a atrage mai multe investiții străine directe.

Un alt subiect de interes a fost constituit de dezvoltarea parteneriatelor public-private, precum și restructurarea companiilor de stat, unde Banca poate aduce expertiză în selecția și pregătirea proiectelor PPP, respectiv în reformarea și eficientizarea companiilor.

Cu sprijinul BERD, România promovează integrarea regională a piețelor de capital, noi instrumente financiare și acces sporit la finanțare pentru IMM-uri și sectoarele inovatoare.