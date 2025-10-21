ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor prezintă concluziile celei de-a doua vizite la Washington: România consolidează parteneriatul economic cu SUA prin proiecte în infrastructură, energie și tehnologie
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat concluziile celei de-a doua vizite recente la Washington, unde a condus delegația României la reuniunea FMI și a Băncii Mondiale.
Agenda vizitei a inclus numeroase evenimente și întâlniri la nivel înalt, pentru consolidarea parteneriatului economic cu Statele Unite ale Americii.
Discuțiile s-au concentrat pe promovarea progreselor României în consolidarea fiscală și pe poziționarea țării drept hub economic regional și factor de stabilitate în Europa de Sud-Est.
Ministrul Finanțelor a reafirmat rolul României de pilon de stabilitate pentru securitatea transatlantică, prin politici fiscale prudente și prin asigurarea unui mediu predictibil pentru investiții.
„România consolidează parteneriatul economic cu SUA prin proiecte în infrastructură, energie și tehnologie, inclusiv prin proiecte precum Neptun Deep sau prin proiecte de dezvoltare a economiei digitale și inteligență artificială (AI). De asemenea, România joacă un rol central în stabilitatea Europei de Est și reconstrucția Ucrainei, acționând ca hub logistic și umanitar și facilitând integrarea regională prin coridoarele Mării Negre și Dunării și inițiativa Celor Trei Mări”, a subliniat ministrul, potrivit unui comunicat al MF.
Direcționarea capitalului în domenii strategice pentru politica actuală americană și cooperarea transatlantică în energie, infrastructură, tehnologie și reconstrucția Ucrainei au fost principalele subiecte de interes pentru interlocutorii americani.
Una dintre cele mai importante întâlniri ale ministrului român al Finanțelor la Washington a fost cea cu reprezentantul președintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli şi trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach.
Ministrul Alexandru Nazare a discutat cu ambii parteneri de dialog despre oportunitățile strategice de investiții americane în economia României, cu accent în mod special pe energie și infrastructură.
“Am transmis, atât emisarului președintelui Trump cât și trezorierului Statelor Unite, mesajul că România vizează consolidarea parteneriatului economic dintre cele două state prin investiții strategice și consistente, care să asigure beneficii clare ambelor părți. De asemenea, că România este pregătită să își pună în valoare într-un mod avantajos oferta economică schimbând strategia pentru a fi proactivă în atragerea de investiții străine” a declarat Ministrul Alexandru Nazare.
Întâlnire la nivel înalt cu reprezentanții administrației Trump
Consiliul Național pentru Dominanță Energetică al Casei Albe
În întâlnirea cu Jarrod Agen, Director Executiv al Consiliului Național pentru Dominanță Energetică al SUA, ministrul Finanțelor a transmis ambiția României de a deveni hub energetic regional, prin proiecte strategice precum Neptun Deep, cel de retehnologizare a reactoarelor Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, precum și prin creșterea volumelor de gaze transportate prin proiectul Vertical Gas Corridor, participând astfel la consolidarea securității energetice regionale.
„România nu este doar o verigă din așa numitul Coridor Vertical, ci este co-inițiator al acestui proiect complex care în perioada următoare poate deveni un pilon important al securității energetice din Europa de Sud-Est”, subliniază Ministerul Finanțelor în comunicatul mai sus amintit.
Ministrul a promovat dezvoltarea cooperării cu partenerii americani pentru diversificarea surselor energetice și atragerea investițiilor industriale americane, care să se plieze pe profilul energetic al României, spre exemplu industria petrochimică.
Export-Import Bank of the United States (Exim Bank US) – agenția federală a Statelor Unite care finanțează exporturile americane
Discuțiile ministrului Alexandru Nazare cu Președintele Exim Bank US, John Jovanovic, au vizat în mod special identificarea de noi proiecte economice bilaterale și implementarea cu succes al celor aflate în derulare pentru întărirea parteneriatului româno-american în zona de energie și investiții.
Delegația României a propus întărirea relației cu Exim Bank US prin construcția unui portofoliu de proiecte de interes comun care să vizeze securitatea energetică prin implicarea companiilor americane în proiecte majore de investiții.
O tema importanta de discuție a fost și coridorului vertical, respectiv rolul României în creșterea capacității de transport a LNG-ului în regiune.
Colaborarea României cu Exim Bank US a evoluat semnificativ în ultimii ani, concentrându-se pe domenii strategice precum energia nucleară, infrastructura și securitatea energetică regională. Demarat printr-un MoU (Memorandum of Understanding) agreat în timpul primei Administrații Trump și destinat finanțării proiectelor bilaterale în domeniul energiei și infrastructurii, sprijinul financiar al US Exim Bank pentru proiectele nuclear civile din România – destinat atât construcției unitatilor 3 și 4 de la Cernavodă, cât și proiectului SMR de la Doicești – este estimat la aproximativ 7 mld USD, dintre care 98 milioane USD au fost deja aprobate.
U.S. International Development Finance Corporation (DFC) – Agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente
La Washington, ministrul Alexandru Nazare a avut o întâlnire și cu Ben Black, Directorul General al U.S. International Development Finance Corporation (DFC), la doar câteva zile după confirmarea sa oficială în funcție, ceea ce subliniază interesul partenerilor americani pentru dialogul cu România. DFC este agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente.
Discuțiile au vizat potențialul unor proiecte comune de investiții, în special în domeniul energetic și al infrastructurii și oportunitățile prin care România poate atrage capital american. Totodată, ministrul Finanțelor a adresat o invitație oficială reprezentantului DFC la București, pentru extinderea dialogului de la Washington.
Banca Mondială
La Washington, discuțiile cu Antonella Bassani, vicepreședinte și cu Eugene Rhuggenaath, directorul executiv al instituției, au vizat proiecte și instrumente financiare pentru energie, sănătate, infrastructură și fond suveran pentru piața de capital. Colaborările cu IFC – International Finance Corporation și MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency, ambele instituții din cadrul Grupului Băncii Mondiale sectorul privat și proiectele energetice, inclusiv nucleare, pentru creștere economică și stabilitate macroeconomică.
În întâlnirea cu Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat nevoia de a identifica, împreună cu experții Băncii, măsurile adecvate de stimulare a creșterii economice începând cu 2026, punând accent pe simplificare, dereglementare și reorganizarea schemelor de ajutor de stat. De asemenea un alt domeniu de interes în colaborarea cu Banca este cel al agriculturii, unde România poate deveni un Hub pentru estul Europei prin folosirea de noi tehnologii care să sprijine creșterea. În acest sens, Antonella Bassani și-a anunțat intenția de a participa la un workshop dedicat relansării economiei Romîniei, organizat de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu Banca Mondială, la București, în luna decembrie.
La eveniment vor mai participa experți selectați de Banca Mondială, precum și membrii din echipa coordonată de Mario Draghi, care a elaborat raportul privind competitivitatea UE.
Alte subiecte de discuție au vizat eficientizarea absorbției fondurilor europene, sprijinirea IMM-urilor, utilizând garanții de portofoliu care să nu afecteze deficitul, cu scopul de a injecta capital în sectorul privat și de a accelera redresarea economică, precum și rolul României în reconstrucția Ucrainei.
Totodată, a fost abordat și subiectul aplicației României pentru găzduirea Black Sea AI Gigafactory, cu sprijinul experților Băncii Mondiale. Proiectul ar putea să transforme România în epicentrul dezvoltării Inteligenței Artificiale în regiune, urmând să asigure o infrastructură inovativă atât pentru România, cât și pentru Turcia, Republica Moldova, Ucraina sau Bulgaria.
International Finance Corporation (IFC)
Makhtar Diop, Directorul General IFC, a confirmat în cadrul întâlnirii cu delegația României sprijinul instituției pentru dezvoltarea sectorului privat românesc prin finanțarea producției, a proiectelor de infrastructură durabilă și a pieței de capital, prin creșterea volumului și diversificarea finanțărilor alocate.
IFC vizează dublarea portofoliului de 2 mld USD în următoarea perioadă pentru România, cu scopul de a sprijini tranziția ecologică a țării, conectivitatea digitală, precum și integrarea în lanțurile valorice globale.
MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a purtat discuții și cu Junaid Kamal Ahmad, vicepreședinte al Agenției Multilaterale pentru Garantarea Investițiilor (MIGA), membră a Grupului Băncii Mondiale. Accentul a fost pus pe dezvoltarea unor instrumente de garantare de tip credit enhancement guarantee, esențiale pentru mobilizarea capitalului privat și reducerea riscurilor în proiectele prioritare.
Discuțiile au avut în vedere și sprijinul MIGA pentru a structura soluții de garantare în domenii critice. Printre acestea se numără eficientizarea schemelor de ajutor de stat și dezvoltarea unor mecanisme de garantare pentru companiile exportatoare românești care urmăresc să se extindă și să contribuie la reconstrucția economică în Ucraina și Republica Moldova. Totodată, a fost abordată posibilitatea colaborării între MIGA și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) prin utilizarea garanțiilor de portofoliu pentru a sprijini sectorul IMM.
Colaborarea dintre România și MIGA va fi consolidată prin vizita la București a vicepreședintelui MIGA, programată în perioada 27-29 octombrie.
Fondul Monetar Internațional (FMI)
Discuțiile ministrului Finanțelor cu Jeroen Clicq, Directorul Executiv FMI, și Alfred Kammer, Director al Departamentului pentru Europa al FMI au vizat progresele de consolidare fiscalǎ şi obiectivele Guvernului de la Bucureşti de a creşte volumul investițiilor, în paralel cu respectarea țintelor de reducere a deficitului.
Agenția de rating Fitch
În cadrul întâlnirii cu reprezentantul Fitch, Erich Arispe Morales, Director pentru regiunea Europei, ministrul Nazare a evidențiat îmbunătățirea situației fiscale actuale și ținta de deficit stabilită de România pentru 2025, precum și obiectivul de reducere treptată a acestuia în perioada următoare, prin măsuri structurale de consolidare fiscală.
În vederea următoarelor rapoarte ale agenției și îmbunătățirii calificativului de investiții al României, ministrul a evidențiat principalele măsuri vizate de guvernul de la București: implementarea consolidării fiscale, prioritizarea proiectelor cu progres semnificativ, accelerarea absorbției fondurilor europene, digitalizarea administrației.
BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
În cadrul întâlnirii cu Președintele BERD, Odile Renaud – Basso, ministrul Finanțelor a evidențiat rolul BERD ca partener strategic pentru implementarea reformelor în România și investițiilor în infrastructură rezilientă, tranziție verde, dezvoltarea pieței de capital și competitivitatea sectorului privat.
Ministrul Finanțelor a subliniat prioritatea accelerării creșterii economice pentru 2026 și găsirea de soluții out-of-the-box pentru a sprijini sectorul privat, a îmbunătăți creditarea și a atrage mai multe investiții străine directe.
Un alt subiect de interes a fost constituit de dezvoltarea parteneriatelor public-private, precum și restructurarea companiilor de stat, unde Banca poate aduce expertiză în selecția și pregătirea proiectelor PPP, respectiv în reformarea și eficientizarea companiilor.
Cu sprijinul BERD, România promovează integrarea regională a piețelor de capital, noi instrumente financiare și acces sporit la finanțare pentru IMM-uri și sectoarele inovatoare.
România “își exprimă rezerva” față de comasarea fondurilor de coeziune și agricole, propusă de Comisia Europeană: Cele două politici fac parte din ADN-ul Uniunii Europene
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat marți, la dezbaterea cu privire la viitorul Cadru Financiar Multianual pentru perioada 2028-2034, organizată în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale, desfășurat la Luxemburg, context în care a susținut continuarea și finanțarea adecvată a politicilor tradiționale ale UE, politica de coeziune și PAC, arătând că acestea fac parte din ADN-ul Uniunii Europene, și exprimându-și rezerva față de propunerea Comisiei de a combina aceste fonduri.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, în intervenția sa, ministrul Oana Țoiu a reiterat importanța pe care România o acordă dosarului și angajamentul de a contribui constructiv la procesul de negociere aflat în desfășurare.
Conform sursei citate, șefa diplomației române a subliniat că bugetul european trebuie să reflecte deopotrivă nevoile curente ale statelor membre și ale cetățenilor și să asigure totodată finanțarea răspunsului UE la noile priorități și provocări.
În ceea ce privește structura noului buget UE, ministrul român a susținut continuarea și finanțarea adecvată a politicilor tradiționale ale UE, politica de coeziune și PAC, arătând că acestea fac parte din ADN-ul Uniunii Europene, insistând că acestea nu trebuie puse în competiție cu alte instrumente financiare.
În acest sens, ministrul român și-a exprimat rezerva față de propunerea Comisiei de a combina aceste fonduri, avertizând asupra riscului ca această abordare să afecteze accesul facil și previzibil la finanțarea europeană, esențială pentru dezvoltarea comunităților și a regiunilor.
În ceea ce privește noile priorități, ministrul Oana Țoiu a evidențiat importanța majoră a securității și a competitivității, susținând propunerea consistentă a Comisiei Europene pentru un buget ambițios.
Ministrul român a pus accent în intervenția sa pe importanța finanțării de proiecte cu dublă utilizare (civilă și militară), fie că este vorba de infrastructură sau de mobilitate militară, având în vedere realitățile geopolitice de la granița estică a Uniunii și de la Marea Neagră și faptul că acestea servesc securității întregii Uniuni.
Cu privire la Fondul de Competitivitate propus, România a pledat pentru asigurarea unui acces efectiv și larg la resurse pentru toate statele membre și companii – mari, medii și mici – evitând astfel adâncirea decalajelor în interiorul Uniunii. Ministrul român de externe a insistat ca finanțarea să fie acordată nu doar pe baze de excelență și inovație, ci și industriilor tradiționale (cum ar fi auto, chimică și metalurgică), care sunt vitale pentru obiective strategice ale Uniunii, cum este apărarea. A arătat că această abordare va contribui la creșterea competitivității Uniunii și la micșorarea dependenței de alte state din afara Uniunii Europene, conchide sursa citată.
Comisia Europeană a adoptat în luna iulie propunerea sa de buget multianual al UE 2028-2034, “un buget pentru o nouă epocă, care se ridică la nivelul ambiției Europei” cu o anvelopă propusă de 2.000 de miliarde de euro, o sporire de la 1,1% din PIB-ul statelor UE la 1,26% și o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual (CFM) anterior și mai mare decât alocările decise în urmă cu cinci ani ce au cuprins și fondul de redresare și reziliență. Cu toate acestea, Parlamentul European a criticat propunerea, subliniind că bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană reprezintă “o înghețare a investițiilor” și criticând introducerea agriculturii și coeziunii în “megafonduri-umbrelă”. De asemenea, 14 state membre, între care și România, au transmis deja o scrisoare președintei Comisiei Europene, comunicând că se opun reducerii fondurilor de coeziune sau comasării cu cele agricole.
Bugetul propus de executivul european pentru ciclul 2028-2034 este structurat pe trei piloni. Primul pilon prevede comasarea politicilor tradiționale (agricultură și coeziune) sub forma unor planuri de parteneriat naționale și regionale cu o anvelopă de 865 de miliarde de euro, urmat de pilonul competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) cu o alocare de 410 miliarde de euro și de pilonul Europei globale, cu o putere financiară de 200 de miliarde de euro care include parteneriatele globale, extinderea și un fond special de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina.
Conform propunerilor defalcate ale alocărilor de fonduri europene pentru cele 27 de state membre ale UE în următorul cadru financiar multianual 2028-2034, Comisia Europeană propune alocarea a 60,2 miliarde de euro pentru România în cei șapte ani ai viitorului ciclu bugetar, a șasea cea mai mare alocare și a doua în calitate de beneficiar net.
Președintele Nicușor Dan participă joi la summitul Consiliului European consacrat apărării europene, sprijinului pentru Ucraina și competitivității UE
Președintele Nicușor Dan va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Totodată, șeful statului va participa în data de 22 octombrie la cina de lucru organizată de Președintele Consiliului European, António Costa, cu Președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Egipt.
De asemenea, în marja Consiliului European va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.
În pregătirea acestui summit european, președintele Nicușor Dan a avut săptămâna trecută o discuție telefonică cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.
Pe dimensiunea de apărare europeană, liderii vor analiza progresele realizate de la reuniunile informale de la Egmont și Copenhaga, cu scopul de a adopta decizii concrete privind proiectele de capabilități și mecanismele de guvernanță. Un punct central al discuției îl va reprezenta foaia de parcurs „Defence Readiness 2030”, elaborată de Comisie și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, document menit să consolideze pregătirea colectivă europeană în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și incursiunilor aeriene neautorizate. Costa insistă că este nevoie de o „accelerare a eforturilor pentru atingerea unei capacități comune de apărare europene până în 2030”.
Liderii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru stimularea competitivității europene în contextul tranziției verzi și digitale. Printre priorități se numără reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, asigurarea unui cadru echilibrat între obiectivele climatice și creșterea economică, precum și consolidarea suveranității digitale a Uniunii.
O altă temă majoră va fi accesul la locuințe la prețuri accesibile, problemă identificată de Costa drept o preocupare socială și economică tot mai mare în multe state membre. Liderii vor discuta modalitățile prin care Uniunea poate sprijini inițiativele naționale, regionale și locale, oferind totodată orientări pentru viitorul Plan european pentru locuințe accesibile, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.
Summitul va include și o reuniune a zonei euro, la care vor participa președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. Discuțiile vor viza situația economică generală, rolul internațional al monedei euro și perspectivele introducerii euro-ului digital.
Pe plan extern, liderii europeni vor evalua perspectivele unui acord de pace durabil în Fâșia Gaza, după doi ani de conflict, și vor analiza contribuția Uniunii la reconstrucția regiunii, pe baza principiului soluției celor două state. De asemenea, migrația rămâne pe agenda reuniunii, Comisia Europeană urmând să transmită o scrisoare de actualizare a progreselor în dosarele prioritare.
Serviciile de informații din România și Polonia au dejucat acte de sabotaj instrumentate de Rusia pe teritoriul celor două țări: Opt persoane au fost reținute la Varșovia și București
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că planificau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia, precizând că trei dintre arestări au legătură cu un nou plan presupus de trimitere de colete explozive, de această dată către Ucraina, în timp ce Serviciul Român de Informații a precizat că a dejucat, în cooperare cu partenerii naționali și internaționali, o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Federația Rusă pe teritoriul României.
„Informațiile preliminare indică faptul că au creat un anumit traseu pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat pentru presă Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale din Polonia, potrivit Reuters.
„Unul dintre ei, un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care se deplasau spre România, au fost arestați de serviciile speciale române la București”, a adăugat el.
Parchetul Național al Poloniei a precizat că transporturile de colete au fost interceptate de autoritățile române înainte să provoace vreun prejudiciu.
Potrivit procurorilor, coletele erau concepute să se autoaprindă sau să explodeze în timpul transportului, scopul acțiunilor planificate fiind acela de a intimida populația și de a destabiliza țările Uniunii Europene care sprijină Ucraina.
Dobrzynski a mai declarat că, în ultimele luni, Agenția de Securitate Internă a reținut în total 55 de persoane care au acționat în detrimentul Poloniei și în numele serviciilor de informații ruse.
Într-un comunicat separat, Serviciul Român de Informații a transmis că în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.
Astfel, arată comunicatul, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București și care au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS.
Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor.
“În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile polițienești și cele cu atribuții în domeniul securității naționale din țara noastră, derulează investigații, inclusiv în format partenerial, privind acțiunile celor doi cetățeni ucraineni. Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații. Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană”, a mai transmis Serviciul Român de Informații.
Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul național.
Oficiali europeni au acuzat anterior Rusia că se află în spatele unor explozii provocate de colete transportate de companiile DHL și DPD în Europa, în 2024, într-o operațiune pe care serviciile de securitate au descris-o drept o „probă” pentru un plan rusesc de a declanșa explozii la bordul zborurilor de marfă către Statele Unite. Moscova a negat orice astfel de planuri.
Polonia afirmă că a fost ținta unor tactici precum incendieri și atacuri cibernetice, într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza țările care sprijină Kievul în războiul declanșat de Moscova în Ucraina. Kremlinul a respins aceste acuzații.
