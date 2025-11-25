ROMÂNIA
Ministrul finanțelor: Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată. România păstrează accesul deplin la finanțări
Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată și România își păstrează accesul deplin la finanțările esențiale pentru dezvoltare, a declarat marți ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, după ce Comisia Europeană a anunțat că suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul a nouă state membre, printre care și România.
“Vești bune de la Bruxelles: Comisia Europeană confirmă respectarea angajamentelor fiscale de către România. Procedura de deficit excesiv rămâne în suspensie, iar procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată – România își păstrează accesul deplin la finanțările esențiale pentru dezvoltare. Evaluarea de azi a Comisiei este un nou rezultat important, care validează efortul intens de consolidare fiscală realizat în ultimele luni. România se aliniază grupului de state membre care își respectă traiectoriile bugetare – un semnal de stabilitate și credibilitate la nivel european”, a scris ministrul finanțelor, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit acestuia, România este evaluată ca fiind conformă cu regulile fiscale ale UE în 2025-2026 iar procedura de deficit excesiv este menținută în suspensie, fără pași suplimentari în această etapă și, cel mai important, fără riscul de suspendare a fondurilor europene.
Comisia Europeană a decis marți ca procedura de deficit excesiv în care se află România și alte opt state membre ale Uniunii Europene să fie suspendată în așa fel încât să nu fie întreprinse “noi acțiuni procedurale”, respectiv sancțiuni, pentru nerespectarea regulilor bugetare.
Comisia Europeană a adoptat, la Strasbourg, pachetul de toamnă al Semestrului European 2026, stabilind prioritățile de politică economică și în domeniul ocupării forței de muncă pentru stimularea competitivității. Pentru România, adoptarea recomandărilor din acest pachet era considerată crucială, în timp ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat reducerea deficitului bugetar record, țara noastră fiind statul membru al UE cu cel mai mare dezechilibru bugetar la acest capitol.
“Pentru cele nouă state membre aflate în procedură de deficit excesiv — Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia — procedura este pusă în așteptare“, a transmis executivul european.
Concret, a explicat Comisia Europeană, această suspendare “înseamnă că, în acest stadiu, nu sunt întreprinse noi acțiuni procedurale“.
“Procedura rămâne deschisă (adică deficitul nu a fost adus durabil sub 3% din PIB), iar statele membre rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului. Comisia va reevalua situația în primăvara viitoare, când vor fi disponibile datele finale pentru 2025“, a lămurit suplimentar Comisia.
Recomandarea executivului european vine după ce luna trecută comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit la București cu premierul Ilie Bolojan și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026. Cu ocazia respectivă, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.
NATO
Prezența militară SUA în România rămâne “puternică”: Șeful Forțelor Terestre SUA în Europa i-a vizitat pe militarii americani de la Baza Mihail Kogălniceanu, de Ziua Recunoștinței
Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre din România rămân puternice, a transmis marți, prin intermediul unei postări pe Facebook, Ambasada Statelor Unite în România.
Precizările au venit în contextul în care România a primit marți vizita generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, acesta aflându-se în țara noastră pentru a aniversa, alături de militarii americani, Ziua Recunoștinței.
“Astăzi ne-am alăturat militarilor americani, români și aliați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru o vizită axată pe demonstrații ale capabilităților militare de descurajare. Charge d’Affaires Michael Dickerson, alături de generalul Christopher Donahue și ministrul apărării Ionuț Moșteanu, au participat în cadrul demonstrațiilor, inclusiv al unui zbor cu elicopterul Blackhawk, pilotat de Divizia a 3-a Infanterie a Armatei SUA, care a evidențiat prezența susținută a SUA și NATO în România”, a transmis Ambasada SUA.
Generalul american s-a aflat în România și în prima parte a lunii noiembrie, cu ocazia exercițiului militar “Dacian Fall 25” de la Cincu, care a marcat avansarea grupului de luptă al NATO din România la nivel de brigadă.
Vizita înaltului oficial militar american are loc și în contextul mai larg al anunțului de luna trecută în care Pentagonul a decis încetarea prezenței forței rotaționale al SUA în România, măsură dispusă după invazia Rusiei în Ucraina. Prezența militară americană în țara noastră este preconizată să rămână la nivelul anterior acestei invazii militare ruse în țara vecină.
“Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre din România rămân puternice”, a completat Ambasada SUA.
Potrivit MApN, vizita generalului Donahue demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO.
FONDURI EUROPENE
România evită suspendarea fondurilor UE și își recâștigă credibilitatea, afirmă Bolojan după ce Comisia Europeană a suspendat temporar procedura de deficit excesiv
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că România a primit „un semnal foarte important” din partea Comisiei Europene, care a decis să nu propună suspendarea fondurilor europene pentru România, confirmând măsurile fiscale și bugetare adoptate în ultimele luni de Guvern au început să producă efecte.
Bolojan subliniază că acest mesaj reprezintă o validare a direcției urmate de Guvern.
„Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situația din România s-a îmbunătățit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene. (…) Comisia confirmă că acțiunile noastre au fost eficiente”, afirmă premierul, precizând că procedura de deficit excesiv rămâne suspendată, evitând astfel sancțiuni care ar fi afectat finanțarea europeană.
Totodată, deficitul bugetar arată o tendință de scădere, care, potrivit evaluărilor europene, se va menține în anii următori.
Șeful Executivului notează că ritmul de creștere a cheltuielilor publice este „ținut sub control” și se menține aproape de plafonul recomandat de Comisie, în timp ce investițiile din fonduri europene vor continua.
Premierul îi adresează mulțumiri comisarului Valdis Dombrovskis pentru dialogul constant și sprijinul acordat României în această perioadă, apreciind că evaluarea de la Bruxelles reprezintă „o veste bună” și o confirmare că deciziile luate în ultimele luni au fost corecte, chiar dacă dificile.
„Astăzi vedem primele rezultate: România își recâștigă credibilitatea”, afirmă Bolojan.
În același timp, premierul subliniază că mesajul Comisiei Europene este unul ferm și că eforturile de consolidare fiscală trebuie continuate. El arată că Guvernul are în vedere aplicarea integrală a măsurilor planificate, îmbunătățirea colectării veniturilor, reducerea cheltuielilor și plasarea disciplinei bugetare „pe primul loc”.
„Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate și cu respect față de banii publici”, transmite Ilie Bolojan, în încheierea mesajului său.
ROMÂNIA
România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri, afirmă Nicușor Dan la 25 de ani de la înființarea CNSAS: “adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde”
România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri și rolul CNSAS rămâne fundamental pentru studierea istoriei recente, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan.
Șeful statului a transmis marți un mesaj în cadrul Conferinței „CNSAS – 25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Postcomunismul românesc”, organizată la Palatul Parlamentului. Mesajul a fost prezentat de Valentin-Sorin Costreie, Consilier Prezidențial în cadrul Departamentului Educație și Cercetare.
În mesajul său, șeful statului a subliniat importanța momentului aniversar, arătând că deschiderea arhivelor Securității și înființarea CNSAS, în urmă cu 25 de ani, au reprezentat o schimbare fundamentală în modul în care România democratică se raportează la propriul trecut.
„A fost o decizie majoră, întârziată, dar decisivă pentru a construi o societate în care adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde”, se arată în mesaj.
Președintele a evidențiat rolul CNSAS în oferirea accesului liber la dosarele fostei Securități, contribuind la clarificarea și asumarea trecutului totalitar, la protejarea memoriei victimelor și la sprijinirea cercetării academice. El a arătat că, alături de instituțiile partenere – Arhivele Naționale, mediul universitar și instituțiile dedicate studiului totalitarismului –, CNSAS a devenit un pilon esențial al efortului de clarificare a abuzurilor și mecanismelor de represiune din timpul regimului comunist.
„Fără acces la documente, istoria rămâne la presupoziții și ipoteze. Cu acces la documente și dovezi, poate deveni cunoaștere, responsabilitate și învățare instituțională”, a transmis șeful statului.
Nicușor Dan a subliniat că deschiderea, chiar și parțială, a arhivelor a reprezentat începutul unei veritabile reforme a statului, oferind cetățenilor acces la adevărul despre funcționarea poliției politice comuniste și despre victimele acesteia. El a transmis că statul român are datoria de a asigura resursele necesare instituțiilor care gestionează arhivele, pentru a sprijini cercetătorii și pentru a contracara fenomene precum nostalgia față de trecutul totalitar.
Mesajul prezidențial a subliniat rolul fundamental al CNSAS la un sfert de secol de la înființare.
„Adevărul istoric nu se golește de sens odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, într-o societate democratică matură, el trebuie readus constant în atenția publică – în școală, în cultură, în spațiul civic”, a mai subliniat Nicușor Dan.
Președintele a afirmat că arhivele și instituțiile care le administrează fac parte din infrastructura democratică a României, la fel ca Parlamentul, justiția sau presa liberă, iar protejarea și profesionalizarea lor reprezintă condiții esențiale pentru asumarea clară a trecutului. El a mulțumit tuturor celor care, în ultimii 25 de ani, au lucrat „cu discreție și rigoare” pentru ca documentele să fie accesibile publicului și a evidențiat progresul înregistrat recent.
În final, președintele a transmis că cele două zile de dezbateri organizate la Palatul Parlamentului reprezintă cadrul potrivit pentru o reflecție asupra realizărilor și provocărilor în gestionarea memoriei colective. „România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri. Înțelegerea și asumarea istoriei noastre recente reprezintă o condiție pentru maturizarea democrației românești”, a punctat Nicușor Dan.
„CNSAS este parte din această obligație națională”, a mai afirmat șeful statului, arătând că funcționarea transparentă și rezultatele instituției reprezintă „un câștig democratic real ce trebuie întreținut și consolidat cu orice preț”.
