Ministrul Finanțelor: Rezultatele apelului pentru programul „Garanția de portofoliu pentru IMM-uri”, inițiat de BID, reconfirmă nevoia pentru soluții moderne de finanțare a IMM-urilor

Rezultatele apelului pentru programul „Garanția de portofoliu pentru IMM-uri”, inițiat de Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), reconfirmă nevoia pentru soluții moderne de finanțare a IMM-urilor, a transmis vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Am urmărit cu interes rezultatele apelului acestui program, care extinde accesul la finanțare pentru IMM-uri. Practic, prin acest nou instrument, BID garantează până la 70% din valoarea finanțării unui IMM, respectiv până la 80% în cazul întreprinderilor deținute sau administrate de femei / al înteprinderilor implicate în proiecte inovatoare și sustenabile”, a scris ministrul, pe Facebook.

Potrivit acestuia, solicitările au depășit așteptările, ajungând la peste 15,6 miliarde de lei, aproape dublu față de bugetul disponibil pentru următorii trei ani, de 8,8 miliarde.

„Cu o suprasubscriere de aproape 180% , se reconfirmă astfel nevoia puternică a IMM-urilor din România pentru finanțare sustenabilă, dar și încrederea pe care o manifestă instituțiile financiare în acest nou instrument al BID”, a adăugat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a precizat că Garanția de portofoliu reprezintă primul produs operaționalizat de BID, având ca obiectiv reducerea costurilor de finanțare pentru firme și extinderea accesului acestora la credite, în special pentru investiții și capital de lucru.

„În perioada următoare, BID a anunțat demararea procesului de analiză și aprobare a cererilor, astfel încât primele finanțări susținute de acest instrument să fie disponibile până la finalul anului. Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor”, a punctat Alexandru Nazare.