Ministrul Finanțelor: România accelerează implementarea angajamentelor față de OCDE pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum – decisiv pentru procesul de aderare

România a făcut pași importanți în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reușind să închidă 15 din cele 25 de comitete necesare, a anunțat vineri Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, la summitul Rethink România 2025 – Infrastructura încrederii.

„Suntem 8 țări în procesul de aderare în clipa de față, iar România este în plutonul fruntaș. (…) Din cele 25 de comitete am închis 15. Mai sunt încă 10, unde iar suntem foarte avansați. Avem cea mai mare parte dintre evaluări în această toamnă și unele la începutul anului viitor și dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera la OCDE și ar fi exact așa cum ne-am propus, în 2026”, a declarat Niculescu, potrivit Agerpres.

La începutul acestei săptămâni, secretarul general al OCDE, Mathias Cormman, a efectuat o vizită la București pentru întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, participând totodată la reuniunea Comitetului național pentru aderarea României la OCDE. El s-a întâlnit și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și cu cel al Senatului, Mircea Abrudean. Cormann a declarat că aderarea României la OCDE în 2026 este un obiectiv fezabil și s-a arătat impresionat de coordonarea demersurilor de pregătire și de progresele realizate.

În ceea ce privește intervenția lui Luca Niculescu la summitul Rethink România 2025, oficialul MAE a explicat că procesul seamănă cu cel al aderării la Uniunea Europeană, dar în loc de capitole există comitete de evaluare, care acoperă aproape toate domeniile vieții publice – de la digitalizare și guvernanță la agricultură, mediu și sănătate.

„Practic nu există un domeniu în viața noastră care să nu-și găsească un corespondent la OCDE”, a subliniat secretarul de stat.

Niculescu a precizat că instituțiile românești lucrează de aproape trei ani pentru finalizarea acestui proces și că o treime dintre instrumentele de aderare au legătură cu protecția mediului.

„Vă rog să le țineți pumnii la începutul lui octombrie pentru că vor avea evaluarea, au lucrat ani de zile la ea și sper din toată inima să o închidă. Suntem într-un punct avansat”, a spus el.

Oficialul MAE a evidențiat că aderarea la OCDE va aduce României beneficii importante, în special reputaționale.

„La NATO și la Uniunea Europeană e foarte simplu să spui: NATO îți oferă securitate, Uniunea Europeană prosperitate. OCDE-ul nu oferă nici securitate militară și nici fonduri directe, dar îți aduce mari beneficii reputaționale. O țară care este în OCDE atrage automat mai multe investiții și mai multe investiții de calitate”, a explicat acesta.

În plus, România va avea acces la expertiza celor mai dezvoltate economii și la o bază unică de date și statistici, care fundamentează politici publice riguroase.

„OCDE-ul propune politici bazate pe date, pe cifre, pe statistici, nu pe impresiile de moment sau pe ciclul electoral al vreunui partid politic. (…) E foarte important să fii chiar la începutul procesului de decizie, acolo unde ideea se naște”, a adăugat Niculescu.

Secretarul de stat a amintit și semnificația istorică a organizației, născută din Planul Marshall.

„Strămoșul OCDE, OCEE, e cea care a implementat Planul Marshall din Europa. Știm foarte bine că noi în 1947–1948 numai la Planul Marshall nu ne gândeam, dar Moscova a decis altfel. Acum avem șansa să intrăm în OCDE”, a punctat el.