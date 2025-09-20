ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Ministrul Finanțelor: România accelerează implementarea angajamentelor față de OCDE pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum – decisiv pentru procesul de aderare
România tratează cu „maximă seriozitate” angajamentele asumate în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a transmis vineri ministrul Finanțelor, în cadrul reuniunii informale ECOFIN desfășurate la Copenhaga.
Discuțiile au vizat atât situația fiscal-bugetară a României și perspectivele aprobării PNRR în următoarele reuniuni, cât și un obiectiv strategic: pregătirea pentru FTA MAP Forum din octombrie, considerat decisiv pentru procesul de aderare. Evenimentul va reuni experți fiscali din statele membre OCDE pentru a identifica soluții de rezolvare a disputelor fiscale internaționale.
„Am avut azi discuții cu miniștrii de finanțe din Franța, Germania, Italia, Austria și Spania, precum și o discuție dedicată cu Carmine di Noia, director al Direcției pentru Afaceri Financiare și Corporative a OCDE, pentru a transmite un semnal ferm că România tratează cu maximă seriozitate sarcinile asumate”, a declarat ministrul.
El a subliniat progresele României în ceea ce privește procedurile amiabile (MAP – Mutual Agreement Procedures) și acordurile de preț în avans bilaterale, mecanisme esențiale pentru gestionarea dublei impuneri în domeniul prețurilor de transfer.
„România trebuie să identifice formule juste de taxare a multinaționalelor, astfel încât să întrunească obiectivele fiscale locale, dar în același timp să respecte criteriile OCDE și să asigure un tratament fiscal echitabil contribuabililor”, a punctat oficialul.
Mesajul transmis partenerilor europeni a fost că România accelerează implementarea angajamentelor pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum, un pas esențial către finalizarea procesului în cadrul Comitetului pentru Afaceri Fiscale până la sfârșitul acestui an.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
România, în plutonul fruntaș al aderării la OCDE: Luca Niculescu apreciază că “dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera”
România a făcut pași importanți în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reușind să închidă 15 din cele 25 de comitete necesare, a anunțat vineri Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, la summitul Rethink România 2025 – Infrastructura încrederii.
„Suntem 8 țări în procesul de aderare în clipa de față, iar România este în plutonul fruntaș. (…) Din cele 25 de comitete am închis 15. Mai sunt încă 10, unde iar suntem foarte avansați. Avem cea mai mare parte dintre evaluări în această toamnă și unele la începutul anului viitor și dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera la OCDE și ar fi exact așa cum ne-am propus, în 2026”, a declarat Niculescu, potrivit Agerpres.
La începutul acestei săptămâni, secretarul general al OCDE, Mathias Cormman, a efectuat o vizită la București pentru întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, participând totodată la reuniunea Comitetului național pentru aderarea României la OCDE. El s-a întâlnit și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și cu cel al Senatului, Mircea Abrudean. Cormann a declarat că aderarea României la OCDE în 2026 este un obiectiv fezabil și s-a arătat impresionat de coordonarea demersurilor de pregătire și de progresele realizate.
În ceea ce privește intervenția lui Luca Niculescu la summitul Rethink România 2025, oficialul MAE a explicat că procesul seamănă cu cel al aderării la Uniunea Europeană, dar în loc de capitole există comitete de evaluare, care acoperă aproape toate domeniile vieții publice – de la digitalizare și guvernanță la agricultură, mediu și sănătate.
„Practic nu există un domeniu în viața noastră care să nu-și găsească un corespondent la OCDE”, a subliniat secretarul de stat.
Niculescu a precizat că instituțiile românești lucrează de aproape trei ani pentru finalizarea acestui proces și că o treime dintre instrumentele de aderare au legătură cu protecția mediului.
„Vă rog să le țineți pumnii la începutul lui octombrie pentru că vor avea evaluarea, au lucrat ani de zile la ea și sper din toată inima să o închidă. Suntem într-un punct avansat”, a spus el.
Oficialul MAE a evidențiat că aderarea la OCDE va aduce României beneficii importante, în special reputaționale.
„La NATO și la Uniunea Europeană e foarte simplu să spui: NATO îți oferă securitate, Uniunea Europeană prosperitate. OCDE-ul nu oferă nici securitate militară și nici fonduri directe, dar îți aduce mari beneficii reputaționale. O țară care este în OCDE atrage automat mai multe investiții și mai multe investiții de calitate”, a explicat acesta.
În plus, România va avea acces la expertiza celor mai dezvoltate economii și la o bază unică de date și statistici, care fundamentează politici publice riguroase.
„OCDE-ul propune politici bazate pe date, pe cifre, pe statistici, nu pe impresiile de moment sau pe ciclul electoral al vreunui partid politic. (…) E foarte important să fii chiar la începutul procesului de decizie, acolo unde ideea se naște”, a adăugat Niculescu.
Secretarul de stat a amintit și semnificația istorică a organizației, născută din Planul Marshall.
„Strămoșul OCDE, OCEE, e cea care a implementat Planul Marshall din Europa. Știm foarte bine că noi în 1947–1948 numai la Planul Marshall nu ne gândeam, dar Moscova a decis altfel. Acum avem șansa să intrăm în OCDE”, a punctat el.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Luca Niculescu: OCDE, cel mai puternic furnizor și agregator de date, are un rol esențial în definirea politicilor de sănătate publică
Prezent la Forumul organizat de Ziua Internațională a Siguranței Pacientului, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a subliniat că sistemul de sănătate românesc va avea oportunitatea să se modernizeze și să se adapteze provocărilor actuale, odată cu aderarea țării noastre la OCDE.
„Foarte onorat să iau cuvântul azi la Forumul organizat de Ziua Internațională a Siguranței Pacientului. Tema a fost dedicată celor mai mici – nou-născuții – și a adus în prim-plan riscurile legate de îngrijirea nesigură în pediatrie și neonatologie. Am fost cu atât mai emoționat, cu cât am vorbit în fața unor specialiști de prim rang. Si am povestit putin despre rolul important pe care OCDE îl are în definirea politicilor de sănătate publică. Politicile publice bune pornesc de la date corecte și de încredere – iar OCDE este cel mai puternic furnizor și agregator de date la nivel global”, a transmis înaltul oficial.
De asemenea, acesta a reamintit că țara noastră a încheiat cu succes evaluările pentru capitolul de sănătate în procesul de aderare la OCDE: „În afară de Ministerul Sanatatii, un rol esențial l-a avut Autoritatea Națională de Management a Calitatii in Sănătate, care a făcut posibil ca România să fie printre primele state participante la inițiativa PaRIS – Patient Reported Indicator Surveys. Este un proiect la care iau parte aproape 20 de țări și care își propune să afle direct de la pacienți cum se simt și ce părere au despre îngrijirea primită”, a mai punctat Luca Niculescu.
Citiți și: Luca Niculescu: Pentru România, aderarea la OCDE va însemna o ocazie extraordinară de a avea un sistem de sănătate mai modern, axat pe inovare, cercetare, adaptat la provocările lumii moderne
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Președintele Senatului: Statutul de stat candidat la OCDE a adus României beneficii majore – investiții străine directe de aproape 11 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din istorie
Parlamentul joacă un rol esențial în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, prin adoptarea modificărilor legislative necesare alinierii la standardele internaționale, a transmis miercuri președintele Senatului, Mircea Abrudean.
„Un exemplu de bună practică este Grecia, care în 2014 a solicitat OCDE o evaluare detaliată a cadrului legislativ. Rezultatul? A eliminat sau modificat sute de reglementări inutile, ceea ce a dus la: un mediu de afaceri mai competitiv, creșterea atractivității pentru investiții și consolidarea economiei într-o perioadă dificilă”, a explicat Mircea Abrudean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Președintele Senatului a amintit că România a început parcursul de aderare la OCDE în ianuarie 2022, iar doar statutul de stat candidat i-a adus deja beneficii majore, precum investiții străine directe de aproape 11 miliarde de euro – „cel mai ridicat nivel din istorie, depășind chiar anul de vârf 2008”.
„Asta înseamnă OCDE: credibilitate externă, dobânzi mai mici la împrumuturi, rating de țară mai bun, investiții, locuri de muncă și, în final, un trai mai bun pentru români”, a punctat Mircea Abrudean.
Citiți și: Președintele Senatului reconfirmă angajamentul politic la nivelul Parlamentului pentru aderarea României la OCDE în primele șase luni ale lui 2026
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
România a parcurs mai bine de jumătate din drumul către OCDE, având drept obiectiv să devină membră a acestei organizații până în 2026.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ministrul Finanțelor: România are multe de învățat din modelul economic finlandez, mai ales în privința inovației și digitalizării administrației publice
UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană
Marco Rubio va cere la ONU revenirea la „rădăcinile” organizației și renunțarea la „ideologiile distructive”
Ministrul Finanțelor: România accelerează implementarea angajamentelor față de OCDE pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum – decisiv pentru procesul de aderare
România lansează Enkivers, primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, dezvoltat de InfoCons și ICI București
Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei
Gheorghe Falcă, raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism: România va fi un net beneficiar al banilor pe transporturi și mobilitate militară
Erdogan, așteptat la Casa Albă pe 25 septembrie. Trump se așteaptă la o soluționare a disputei privind avioanele F-35
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026
Marile rețele comerciale, deschise să promoveze producătorii români pe piețele externe. Guvernul Bolojan va elabora politici publice de susținere în colaborare cu mediul de afaceri
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.5 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA4 days ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning organizează pe 22 septembrie conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european”
- U.E.3 days ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- CHINA1 week ago
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări