Ministrul Finanțelor: România are multe de învățat din modelul economic finlandez, mai ales în privința inovației și digitalizării administrației publice

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit vineri, la Copenhaga, cu omoloaga sa din Finlanda, Riikka Purra, în marja Reuniunii Informale a Consiliului ECOFIN (19-20 septembrie), găzduită de Președinția daneză a Consiliului UE. Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de apropiere economică și despre bune practici în domeniul inovației și digitalizării.

„Relațiile dintre state nu se construiesc doar prin punți oficiale, ci şi prin dialogul direct dintre oameni. Întâlnire la Copenhaga cu Riikka Purra, ministrul de finanțe al Finlandei, şi o discuție deschisă despre cum putem apropia mai mult cele două economii”, a transmis Nazare.

El a subliniat că România poate învăța din experiența Finlandei, care a devenit una dintre cele mai performante economii europene prin digitalizare avansată și o cultură a transparenței ce sprijină încrederea dintre stat și cetățeni.

„România are multe de învățat din modelul finlandez, mai ales în ceea ce privește inovația, digitalizarea administrației publice și felul în care comunitățile locale sunt implicate în dezvoltarea economică”, a precizat ministrul.

Agenda reuniunii ECOFIN de la Copenhaga include, pe parcursul celor două zile, participarea la reuniunea Eurogrup, sesiuni dedicate simplificării reglementării financiare și reformelor structurale pentru productivitate și competitivitate, precum și dezbateri despre geopolitică și economia globală. Nazare a avut programate și întâlniri bilaterale cu oficiali europeni, miniștri ai finanțelor din Italia, Franța și Polonia, dar și cu reprezentanți ai OCDE.