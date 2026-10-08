Ministrul Finanțelor: România este din ce în ce mai prezentă acolo unde se iau deciziile economice importante pentru Europa

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut miercuri o întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN, împreună cu reprezentanții Băncii Naționale a României și ai Autorității de Supraveghere Financiară.

Discuțiile au vizat principalele teme de pe agenda europeană, precum și pozițiile pe care România urmează să le susțină și interesele pe care trebuie să le protejeze în cadrul reuniunii.

„România este din ce în ce mai prezentă acolo unde se iau deciziile economice importante pentru Europa. Trebuie să continuăm să ne articulam clar și ferm interesele și obiectivele”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului Finanțelor, în perioada următoare, la nivel european urmează să fie luate decizii importante privind competitivitatea sectorului financiar, accesul la finanțare și funcționarea piețelor de capital, precum și eficiența finanțelor publice, energia și cadrul de coordonare a politicilor economice.

„România nu este doar parte din aceste discuții, ci suntem prezenți cu poziții clare, bine fundamentate și coordonate între instituțiile care cunosc cel mai bine implicațiile pentru economia noastră. Sunt dosare în care interesele statelor membre nu sunt întotdeauna aceleași. Tocmai de aceea trebuie să știm foarte clar ce susținem, unde sunt interesele specifice ale României și care sunt limitele pe care trebuie să le apărăm”, a adăugat acesta.

Ministrul Finanțelor a precizat că discuția de miercuri a fost dedicată tocmai acestei coordonări: România să fie prezentă din timp, să își construiască argumentele și alianțele și să nu lase ca poziția sa să fie definită de alții.

„România are expertiză, are argumente și are interese economice legitime de apărat. Trebuie să le punem mai bine împreună și să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene”, a conchis Alexandru Nazare.