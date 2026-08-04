Ministrul finanțelor: România se pregătește pentru evaluarea Moody’s după menținerea ratingului de către Fitch. Obiectivul este recâștigarea perspectivei stabile

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că autoritățile pregătesc în această perioadă evaluarea agenției internaționale de rating Moody’s, după ce România a reușit să își mențină calificativul de investiții în urma analizei realizate de Fitch.

Potrivit ministrului, obiectivul Guvernului nu este doar păstrarea ratingului de țară, ci și revenirea perspectivei de la „negativă” la „stabilă”.

„După rezultatul favorabil obținut la finalul săptămânii trecute în dialogul cu Fitch, la Ministerul Finanțelor pregătim intens zilele acestea următoarea evaluare importantă, cea a agenției internaționale Moody’s. Miza nu este doar menținerea ratingului – un obiectiv care nu este facil în contextul actual – ci recâștigarea perspectivei stabile”, a transmis Alexandru Nazare într-o postare publicată pe Facebook.

Ministrul a subliniat că deciziile agențiilor de rating sunt influențate în mod decisiv de stabilitatea politică și de credibilitatea politicii fiscal-bugetare, apreciind că evoluția scenei politice din perioada următoare va avea un rol esențial.

„Prin menținerea calificativului de investiții acordat de Fitch am câștigat o fereastră de timp. Acesta nu este un răgaz de respiro, ci trebuie valorificat printr-un plan fiscal-bugetar credibil pentru 2027 și pentru anii următori, bazat pe măsuri predictibile, disciplină și continuitate”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Nazare, agențiile internaționale urmăresc cu prioritate două aspecte: stabilitatea politică, care oferă credibilitate strategiei economice, și disciplina bugetară, demonstrată prin respectarea angajamentelor asumate și prin rezultate constante în execuția bugetară.

În acest context, Ministerul Finanțelor a început deja pregătirea bugetului pentru anul 2027, care, potrivit ministrului, ar trebui finalizat încă din această toamnă, pe baza unor ipoteze realiste și a unui calendar predictibil.

Alexandru Nazare a evidențiat și reducerea semnificativă a deficitului bugetar în primele șase luni ale anului, rezultat pe care l-a atribuit activității Ministerului Finanțelor, ANAF, Autorității Vamale Române și Trezoreriei.

„Continuăm să menținem în această perioadă dialogul activ 24h cu agențiile de rating și cu investitorii, prezentând cu seriozitate date și rezultate. De aceea, contăm pe sprijinul tuturor liderilor politici în perioada următoare pentru alinierea mesajelor de seriozitate și consecvență fiscal-bugetară”, a transmis ministrul.

Șeful Finanțelor a reiterat că obiectivul instituției este nu doar evitarea unei retrogradări a ratingului de țară, ci și îmbunătățirea perspectivei de rating, prin consolidarea credibilității României și continuarea măsurilor de responsabilitate fiscal-bugetară.