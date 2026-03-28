Ministrul Finanțelor: România trebuie să fie parte din efortul european pentru a limita impactul crizei energetice

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat vineri, în cadrul reuniunii Eurogrup, despre impactul noului șoc energetic și despre necesitatea unui răspuns coordonat la nivel european, subliniind că România trebuie să fie parte a efortului comun pentru limitarea efectelor crizei energetice.

„Contextul actual este diferit față de 2022, atunci când prețurile la energie au atins niveluri record, în special ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia. Criza este mai complexă, iar spațiul fiscal este limitat, motiv pentru care este nevoie de instrumente diferite, mai bine calibrate și mai bine coordonate între statele membre”, a scris Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În intervenția sa, ministrul a subliniat că, de această dată, situația trebuie tratată mult mai atent decât în 2022, întrucât circumstanțele sunt mai dificile, iar efectele pot fi mai profunde.

„Un punct esențial este coordonarea strânsă între miniștrii de finanțe și miniștrii energiei, atât la nivel național, cât și european. Am susținut ideea unei colaborări mai strânse între formatele ECOFIN și Consiliul miniștrilor energiei, pentru a ajunge la soluții comune și coerente în fața acestei situații”, a adăugat acesta.

El a mai precizat că, la nivel național, autoritățile lucrează la a doua etapă de măsuri, iar Ministerul Finanțelor se află într-un stadiu avansat în elaborarea unei ordonanțe de urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor pentru carburanți.

„Acest mecanism de accizare dinamică, care se va simți direct în temperarea creşterii prețurilor la pompă, este gândit pentru a răspunde direct șocurilor externe și pentru a permite ajustări graduale, în funcție de creșterea simultană a prețurilor si a cotațiilor internationale”, a punctat Alexandru Nazare.

De asemenea, ministrul a subliniat că România acționează responsabil, cu măsuri țintite și temporare, menținând în același timp traiectoria de consolidare fiscală și obiectivele bugetare asumate.

„În perioade de incertitudine, coordonarea și predictibilitatea sunt esențiale, iar soluțiile trebuie construite împreună, la nivel național și european”, a conchis Alexandru Nazare.