Ministrul Finanțelor: Schimbările de substanță în modul în care tratăm finanțele publice transmit semnale importante partenerilor internaționali
România intră pe o direcție de dezvoltare predictibilă, cu investiții în creștere și o economie aflată în proces de stabilizare, a transmis marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce Comisia Europeană a estimat, în previziunile economice de toamnă, că PIB-ul real al României va înregistra o creștere modestă.
„Comisia Europeană confirmă eficiența măsurilor adoptate de Guvern. România intră pe o direcție de dezvoltare predictibilă, cu investiții în creștere și o economie care se stabilizează. Investițiile cresc și devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport CE. Deși creșterea PIB este estimată la 0,7% în 2025, investițiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene și proiectele aflate în derulare”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
După ce a atins un nivel maxim de 9,3 % din PIB în 2024, în principal ca urmare a creșterii rapide a cheltuielilor, Comisia Europeană preconizează că deficitul public general al României va scădea cu peste 3 puncte procentuale, ajungând la 5,9 % din PIB în 2027.
„Un semnal important, ce confirmă, de asemenea, eficiența măsurilor de consolidare fiscală. Piața muncii rămâne stabilă, estimează Comisia, cu o revenire a ratei șomajului la aprox. 5,6% până în 2027, pe măsură ce economia se întărește”, a adăugat ministrul.
Alexandru Nazare a precizat că inflația se reduce treptat: după presiunile din 2024–2025, prognoza Comisiei arată o scădere sub 6% începând cu 2026, ceea ce va sprijini consumul și va consolida încrederea populației.
„Schimbările de substanță în modul în care tratăm finanțele publice transmit, încă o dată, semnale importante partenerilor internaționali. România este pe drumul cel bun”, a concluzionat ministrul.
Moldova Security Forum: Ați apărat inimile și mințile cetățenilor de atacurile hibride, iar Europa are multe de învățat de la R. Moldova (comisarul european pentru apărare)
Corespondență din Chișinău
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a transmis marți un mesaj de susținere pentru Republica Moldova în cadrul Moldova Security Forum, subliniind rolul exemplar al țării în contracararea atacurilor hibride și în avansarea parcursului european.
Într-un mesaj video transmis în debutul Moldova Security Forum, oficialul european a evidențiat modul în care instituțiile și societatea din Republica Moldova au reușit să reziste operațiunilor ostile și să protejeze valorile democratice în ciuda presiunilor crescânde. Kubilius a apreciat că reușita Chișinăului reprezintă un model pentru întreaga Uniune Europeană în ceea ce privește apărarea împotriva amenințărilor hibride.
„Ați reușit să apărați inimile și mințile cetățenilor dumneavoastră în pofida tuturor atacurilor care au fost țintite către populația Republicii Moldova. (…) Cetățenii dvs. au ales un viitor european al Republicii Moldova. Ați trecut acest test și ați arătat Europei un exemplu minunat”, a spus Kubilius.
Comisarul a subliniat că experiența Moldovei în gestionarea presiunilor hibride este extrem de valoroasă pentru întreaga Uniune, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurilor civile europene sunt în creștere.
„După cum a spus și președinta Maia Sandu, Republica Moldova este ca un teritoriu de testare, însă Europa este țintă. Aceste provocări pentru UE sunt în creștere: întrerup operațiunile aeroporturilor europene, inclusiv și în Bruxelles, și în multe alte orașe. Europa are multe de învățat de la Republica Moldova. În primul rând, despre această luptă împotriva atacurilor hibride, toți trebuie să ne unim eforturile pentru a face față. Ceea ce funcționează a fost arătat de către Republica Moldova și anume instituțiile de stat care să lucreze împreună, astfel încât să facă față tuturor atacurilor hibride (…) Republica Moldova este un exemplu inspirațional pentru o întreagă Uniune Europeană”, a insistat oficialul european.
Kubilius a insistat asupra nevoii de consolidare atât a capacităților militare, cât și a celor civile, pentru a răspunde eficient tuturor amenințărilor la adresa democrației.
El a remarcat și ritmul accelerat al reformelor pro-europene, afirmând că țara are „un progres excelent în ceea ce privește calea de aderare la UE”, iar integrarea sa va aduce beneficii substanțiale pentru securitatea întregii Uniuni.
„Uniunea Europeană va beneficia enorm odată cu aderarea Republicii Moldova din perspectiva securității. Voi sunteți cei din prima linie. Noi vă susținem pentru a vă moderniza de asemenea și forțele armate. Aveți parte de un pachet destul de mare din partea Facilității Europene pentru Pace. Sunteți al doilea stat după Ucraina, astfel încât să aveți parte de toate mijloacele pentru autoapărare. Voi deja aveți spiritul, dar puteți conta și pe sprijinul nostru continuu. Noi avem nevoie de voi și voi aveți nevoie de noi. Viitorul Republicii Moldova este în UE. Viitorul Ucrainei este în UE”, a conchis oficialul european.
La Chișinău este organizată marți și miercuri cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum.
Forumul, organizat de societatea civilă în parteneriat cu instituțiile statului și partenerii internaționali, reunește aproximativ 300 de participanți: oficiali de rang înalt, reprezentanți guvernamentali, experți în securitate, diplomați și membri ai organizațiilor internaționale.
Ediția din acest an pune în discuție teme esențiale pentru securitatea regională și europeană, precum consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride, apărarea democrației și contracararea manipulării informaționale în alegeri, riscurile hibride din regiunea Mării Negre, precum și întărirea securității cibernetice și a democrației digitale.
CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului pentru al doilea an consecutiv.
AHK România sprijină cooperarea Germania-România-R. Moldova prin organizarea unei conferințe economice trilaterale. Industria și inovația, energia, apărarea și nearshoring-ul, temele strategice ale evenimentului
AHK România se implică activ în promovarea relațiilor economice dintre Germania, România și Republica Moldova, susținând participarea firmelor românești în Germania, precum și creșterea exporturilor românești și moldovenești pe piața germană.
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană organizează în data de 27 noiembrie, la Stuttgart, împreună cu Comitetul de Est al Economiei Germane (OA), Conferința Economică trilaterală Germania-România-Moldova.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, evenimentul are loc sub patronajul Guvernului României și se bucură de susținerea guvernului din landul Baden-Württemberg și a Ministerului Economiei, Muncii și Turismului din Baden-Württemberg.
„Anul acesta am văzut câteva investiții majore ale companiilor germane în România, între care amintesc Daimler în Sebeș, Diehl Aviation în Craiova, Stihl în Oradea, Knauf în Târnăveni, Rheinmetall în Victoria. În plus, observăm o activitate continuă a firmelor germane din industria prelucrătoare și retail, precum și o tendință încurajatoare a companiilor românești de a explora oportunități de afaceri pe piața germană”, spune Sebastian Metz, directorul general al AHK România.
Schimburile economice dintre Germania și România au înregistrat o creștere constantă în ultimii zece ani, ajungând la peste 42 de miliarde de euro în 2024. România ocupă locul 17 în rândul partenerilor comerciali ai Germaniei. În același timp, comerțul dintre Germania și Republica Moldova s-a extins, depășind 871 de milioane de euro în 2024 — o creștere de 5,3% față de anul precedent.
Conform comunicatului, evenimentul de la Stuttgart își propune să crească volumul schimburilor comerciale, să consolideze prezența companiilor germane în România și Republica Moldova și să promoveze oportunitățile reciproce de investiții.
Aceeași sursă prezintă și temele strategice care urmează să ocupe un rol central în cadrul conferinței: industria și inovația, energia, apărarea și nearshoring-ul — domenii în care România și Republica Moldova oferă oportunități atractive pentru companiile germane.
„Datorită poziției sale strategice în Europa, a costurilor competitive și forței de muncă bine pregătite, România a devenit o destinație de top pentru investiții orientate spre inovație și proiecte tehnologice avansate. Totodată dezvoltă proiecte energetice ambițioase, datorită potențialului de producție al energiei regenerabile și al rezervei semnificative de gaze naturale”, este subliniat în comunicat.
AHK România subliniază că „schimbările geopolitice globale au creat noi oportunități pentru investitori în România, care a devenit centru de relocare a afacerilor (hub de nearshoring), contribuind astfel la creșterea rezilienței industriale a Europei”.
În plus, „perspective semnificative apar și din programul european de apărare „Rearm Europe”, care stimulează investițiile în industriile din domeniul apărării și în securitatea cibernetică — domenii de interes crescând pentru companiile germane”, mai arată comunicatul.
AHK România arată că „aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană oferă investitorilor un cadru stabil și sigur”, acest mediu favorabil fiind consolidat de „accesul la spațiul Schengen din 2025, care permite desfășurarea fără impedimente a activităților comerciale pe piața europeană”.
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană constată că „Republica Moldova atrage tot mai mult atenția investitorilor germani, oferind oportunități strategice în sectoarele de producție, agricultură și tehnologie”.
„Sectoarele IT și servicii, aflate în plină expansiune, susținute de o forță de muncă tânără și bine pregătită, precum și de sprijinul guvernamental, stimulează inovația și transformarea digitală. Dincolo de agricultură, Moldova prezintă un potențial semnificativ în sectorul energiei regenerabile, în special în domeniul energiei din biomasă. Deșeurile agricole joacă un rol esențial în producția de biomasă și sunt utilizate tot mai mult pentru generarea de energie. Pe măsură ce Moldova își consolidează legăturile cu Uniunea Europeană, oportunitățile pentru parteneriate internaționale și dezvoltare continuă să se extindă”, mai este menționat în comunicat.
Conferința economică de la Stuttgart va reuni reprezentanți de rang înalt din guvernele Germaniei, României și Republicii Moldova, alături de companii de top din cele trei țări.
Evenimentul își propune să promoveze noi proiecte de investiții, parteneriate de afaceri și accesul la piețe de export emergente.
AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane. Înființată în 2002, AHK numără peste 670 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană.
De la 1 ianuarie 2020, în cadrul AHK România funcționează și Centrul de competență pentru Republica Moldova. Obiectivul este de a intensifica relațiile de afaceri între companii din România, Republica Moldova și Germania și de a contribui semnificativ la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
PPC Group strengthens its green portfolio in Romania with a new photovoltaic project of 130MW at the region of Călugăreni
Committed to the vision to further enhance its leading role in the energy transition taking place in Southeast Europe, the PPC Group strengthens its green portfolio in Romania with a new photovoltaic project at the region of Călugăreni, 40 km south of Bucharest, which was recently connected to the grid.
For the construction of the new photovoltaic plant, 227,240 bifacial photovoltaic panels were used. The estimated annual energy generation of the project is expected to exceed 193 GWh, sufficient to meet the energy needs of more than 48,500 households. The operation of the project is expected to prevent the emission of around 116,000 tonnes of CO2 per year, according to a press release.
„We remain committed to the Group’s strategy of becoming a major energy player in the wider Southeast European region. The new photovoltaic park in Romania confirms our dominant position in the Romanian renewable energy market. We continue to steadily develop our green portfolio, with geographical and technological diversification, in order to maximise the benefits of the green transition and the interconnected energy market”, stated the Deputy Chief Executive Officer of RES PPC Group, Konstantinos Mavros.
The new photovoltaic park is part of an agreement between the PPC Group and Metlen Energy & Metals for renewable energy projects. A total of 460 MW of photovoltaic parks, part of an agreement with Metlen Energy & Metals, are to be completed by the end of the year.
PPC Group expands its presence in Southeast Europe
The PPC Group continues to evolve dynamically by expanding its renewable energy portfolio, as new wind and photovoltaic projects are constantly added to those already in place. With the inauguration of the new photovoltaic park in Călugăreni, installed capacity will exceed 6.5 GW, of which 1.5 GW in Romania.
According to the three-year strategic plan, by 2027, the PPC Group will develop additional renewable energy projects in Greece and throughout the Southeast Europe region, with the goal of increasing installed capacity from renewable sources to 11.8 GW by 2027. Currently, over 60% of the renewable energy projects to be added are already under construction or ready for construction.
MSCI Inc. has upgraded PPC Group’s ESG rating to “A”, recognizing the Group’s strengthened performance across key sustainability areas.
The assessment highlights improved results in environmental management, renewable energy portfolio development, and corporate governance, reflecting PPC Group’s steady progress in managing sustainability-related risks and opportunities.
This upgrade confirms the alignment of our strategy with international ESG standards and reinforces our commitment to transparency, responsible business practices, and the creation of long-term value for all stakeholders.
