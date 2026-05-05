Ministrul Finanțelor: Stabilitatea economică a României şi menținerea ratingului de țară, prioritatea nr. 1 după votul moțiunii

Stabilitatea economică a României şi menținerea ratingului de țară sunt prioritatea numărul 1 după votul de astăzi al moțiunii de cenzură, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un mesaj pe Facebook.

„România intră de azi într-o perioadă de interimat guvernamental – fără să își permită, însă, un interimat economic. De aceea, continuarea gestionării responsabile a resurselor publice şi semnalele pe care le transmitem în extern sunt esențiale pentru funcționarea economiei şi, inclusiv, pentru menținerea ratingului de țară în perioada următoare”, a subliniat ministrul Alexandru Nazare.

Oficialul a reiterat că costul instabilității este vizibil deja în creșterea cursului leu/euro, în dobânzile majorate, în presiunea pe buget și în riscurile care planează asupra ratingului de țară, avertizând, totodată, că reacțiile piețelor sunt rapide, iar corecțiile vor fi costisitoare.

„Am primit deja, în ultimele zile, semnale clare din partea agențiilor internaționale de rating: situația politică a României este monitorizată în timp real, iar evoluțiile din perioada imediat următoare vor fi decisive. Menținerea ratingului și evitarea unei retrogradări depind de capacitatea de a demonstra stabilitate, coerență și predictibilitate în zilele următoare”, a avertizat Alexandru Nazare.

În acest context, ministrul Finanțelor subliniază că este esențială menținerea fermă a direcției în gestionarea finanțelor publice și conservarea echilibrelor macroeconomice, respectiv asigurarea continuității plăților şi angajamentelor publice, menținerea disciplinei fiscale, asigurarea continuității investițiilor, protejarea capacității de finanțare a statului și evitarea oricărei deteriorări a ratingului suveran.

De asemenea, Alexandru Nazare arată că România are trei obiective strategice în 2026, alături de aceste priorități imediate, care depind direct de acest cadru de stabilitate: implementarea completă a angajamentelor din PNRR, accesarea și utilizarea eficientă a instrumentelor europene din programul SAFE, precum și avansarea procesului de aderare la OCDE.

„Toate aceste obiective presupun în mod fundamental încredere, predictibilitate și continuitate instituțională – exact acele elemente care sunt astăzi sub monitorizarea continuă a partenerilor și a piețelor internaționale”, afirmă șeful de la Finanțe. „Miza momentului depășește logica politică. Este o miză de credibilitate, seriozitate și de poziționare a României în arhitectura economică europeană și internațională”, mai punctează el.

Parlamentul României a votat marți, cu 281 de voturi pentru, moțiunea de cenzură inițiată de PSD, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și PACE – Întâi România împotriva guvernului condus de președintele PNL, Ilie Bolojan.

Moțiunea de cenzură, intitulată “STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, fusese semnată de 254 de parlamentari.Pentru ca moțiunea să fie adoptată, era nevoie de cel puțin 233 de voturi „pentru”.