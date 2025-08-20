Ministrul Finanțelor subliniază importanța pachetelor fiscal-bugetare în „asigurarea unei economii sănătoase pe termen lung”: Corectează dezechilibrele și restabilesc încrederea investitorilor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a evidențiat importanța pachetelor fiscal-bugetare în asigurarea „unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunități pentru toți românii”.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, acesta a explicat de ce este important ca România să reducă deficitul bugetar.

„Urmăresc cu interes dezbaterea publică din această perioadă şi îmi atrag atenția în mod deosebit unele alunecări de discurs şi direcțiile de distragere a atenției de la adevărurile economice de bază. De ce suntem nevoiți să luăm acum măsuri de redresare şi de ce deficitul ne priveşte pe toți? În ultimii ani, România a avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. În pandemie, toate statele și-au crescut cheltuielile pentru a sprijini populația și economia. Diferența este că, în timp ce alte țări au retras treptat aceste măsuri, reducându-şi totodată şi deficitele, România a rămas cu un deficit ridicat – dar nu din cauza pandemiei, ci din cauza unor probleme mai vechi. Cheltuim permanent mai mult decât încasăm și colectăm mai puține venituri decât ar trebui”, a arătat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a prezentat care sunt consecințele unui deficit mare:

mai multă datorie publică

costuri mai mari cu dobânzile – care sunt plătite din taxele românilor

mai puțini bani disponibili pentru drumuri, spitale, școli sau investiții care să creeze locuri de muncă şi alte oportunități

Cu o medie de peste 7%, România se află departe de respectarea pragului european de 3% din PIB pentru deficitul bugetar.

„Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică sau un obiectiv al Guvernului. Este despre cum asigurăm stabilitate, credibilitate și șansa unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunități pentru toți românii. De aceea, pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale: corectează dezechilibrele, restabilesc încrederea investitorilor și reduc costurile de finanțare ale statului. Cu alte cuvinte, fiecare leu cheltuit va merge mai mult către dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru toți și mai puțin către plata dobânzilor”, a arătat Nazare.

În încheiere, ministrul Finanțelor a subliniat că „este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid și pentru a asigura o creștere economică mai rapidă și mai sănătoasă”.