Ministrul Florin Barbu: La Bruxelles, România va solicita deblocarea exportului de ovine către țări terțe

România va solicita deblocarea exporturilor de ovine către țări terțe în cadrul unei întâlniri programate vineri, la Bruxelles, cu comisarul european pentru bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, după vaccinarea în județele Constanța și Tulcea, a menționat joi ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, informează Agerpres.

Potrivit acestuia, restricțiile sunt în vigoare până la 31 decembrie, însă autoritățile române urmăresc ridicarea lor înainte de acest termen.

„S-au făcut pași importanți, iar mâine dimineață, la ora 11:00, am o întâlnire cu domnul comisar pentru sănătatea animală, la Bruxelles, pentru a discuta despre acest subiect, pentru că România și-a îndeplinit planul. Voi pune toate datele pe masă, tot ceea ce a făcut România, inclusiv faptul că este primul stat din Uniunea Europeană care a început vaccinarea. Am finalizat vaccinarea în Constanța și Tulcea, așa cum era trecută în plan”, a afirmat Florin Barbu, la Conferința Națională AGRI4FUTURE: România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.

În cadrul conferinței, acesta a evidențiat că „agricultura viitorului se construiește prin dialog și parteneriat cu fermierii, prin finanțare corectă pentru ferme și investiții în oameni.”

„Vom continua sprijinul pentru investițiile în irigații, în procesare și în zootehnie și vom debloca rapid și soluțiile de creditare de care fermierii români au mare nevoie. Fără fermieri puternici, fără o industrie alimentară dezvoltată nu se poate asigura o economie stabilă”, a dat asigurări ministrul Agriculturii.

Acesta i-a asigurat pe toți fermierii români că mandatul său la minister și la masa deciziilor din Consiliul AgriFish este unul singur: „să apăr munca producătorilor, să protejez veniturile fermierilor români și să impun respectul pe care agricultura României îl merită pe deplin”.