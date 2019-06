Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mânzatu: Comisia Europeană a propus o alocare mărită cu 8% pentru România pe zona de coeziune, fiind vorba de peste 30 de miliarde de euro. Investiția în domeniul medical rămâne o prioritate

Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, comisarul pentru Moneda euro și dialog digital, a anunțat că renunță la fotoliul de europarlamentar, câștigat în urma alegerilor europene pe 26 mai, pentru a-și duce la bun final mandatul de comisar.

”Am decis să renunț la mandatul de europarlamentar și să-mi continui rolul de comisar (vicepreședinte al Comisiei Europene)”, a scris Dombrovskis pe Twitter.

🔴 I have decided not to take up my seat at @Europarl_EN and continue in my role as VP of the @JunckerEU Commission. It will ensure continuity at the @EU_Commission for Latvia as well as for ongoing work on the #EU’s economic and financial files.

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) June 20, 2019