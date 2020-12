Ministrul Fondurilor Europene susține că PNRR respectă în totalitate condițiile impuse de Comisia Europeană

Comisia Europeană a dat luni aprobarea pentru utilizarea vaccinului COVID-19 dezvoltat în comun de compania americană Pfizer şi de partenerul său german BioNTech, fiind ultimul pas pentru a permite Europei să înceapă vaccinările în decurs de o săptămână, a anunțat luni seară președinta Comisiei Europene.

“Astăzi, adăugăm un capitol important poveștii de succes a Europei și punem la dispoziție primul vaccin împotriva COVID-19 pentru europeni. Vor urma și altele. Vaccinul va fi disponibil pentru toate țările UE în același timp și în aceleași condiții“, a spus președinta executivului european, Ursula von der Leyen, într-o scurtă declarație de presă la sediul Comisiei Europene.

Today we add an important chapter to a European success story, by making available the 1st #COVID19 vaccine for Europeans.

More will come.

It will be available to all EU countries at the same time, on the same conditions #EUvaccinationdays https://t.co/4Xa17PQkMv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020