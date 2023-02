Ministrul francez al Economiei, optimist că o variantă europeană a planului american de investiții va fi adoptată curând: Totul se va juca în zilele următoare

Liderii instituțiilor UE și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au transmis mesaje de sprijin și solidaritate după cutremurul devastator care a lovit luni Turcia și părți din Siria. Centrul de Coordonare a Răspunsurilor în Situații de Urgență al UE coordonează deja trimiterea de echipe de salvare în zonele afectate.

„Am aflat cu tristețe profundă în această dimineață despre cutremurul devastator care a lovit anumite zone din Turcia și Siria.

Transmit cele mai profunde condoleanțe numeroaselor familii care și-au pierdut viața și doresc o recuperare rapidă a celor răniți.

UE este pe deplin solidară cu voi”, a transmis președintele Consiliului European, într-un mesaj pe Twitter.

Deeply saddened to hear this morning about the devastating earthquake hitting parts of Türkiye and Syria.

My deepest condolences to the many families that lost lives and wishing a fast recovery of the injured.

The EU stands in full solidarity with you. — Charles Michel (@CharlesMichel) February 6, 2023

La rândul său, șeful diplomației europene, Josep Borrell, a transmis disponibilitatea imediată a UE de a trimite ajutoare.

„Un cutremur devastator a zguduit în această dimineață Turcia și Siria, provocând moartea a sute de persoane și rănirea multor altora. Gândurile noastre se îndreaptă către populația din Turcia și Siria. UE este pregătită să ajute”, a scris acesta pe Twitter.

Devastating earthquake rocked Türkiye and Syria this morning, claiming the lives of hundreds of people and injuring many more. Our thoughts are with the people of Türkiye and Syria. The EU is ready to help. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2023

Un mesaj similar a venit și din partea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.

„Profund întristată după cutremurul teribil de la granița turco-siriană. Gândurile mele se îndreaptă către cei uciși, cei care au rămas blocați, cei răniți și către toți salvatorii care fac tot posibilul pentru a salva vieți. Europa este alături de populația Turciei și a Siriei în acest moment de suferință”, a scris aceasta pe Twitter.

Deeply saddened after the terrible earthquake at the Turkish-Syrian border. My thoughts are with those killed, those trapped, those injured & with all rescuers doing their utmost to save lives. Europe stands with the people of Türkiye & Syria at this moment of distress 🇪🇺🇹🇷🇸🇾 — Roberta Metsola (@EP_President) February 6, 2023

Totodată, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că se află în contact cu președintele Recep Tayyip Erdogan și ministrul de externe Mevlut Cavusoglu.

„Solidaritate deplină cu aliatul nostru Turcia în urma acestui cutremur teribil. Sunt în contact cu președintele Recep Tayyip Erdogan și cu ministrul de externe MevlutCavusoglu, iar aliații NATO își mobilizează acum sprijinul”, a scris acesta într-un mesaj pe Twitter.

Full solidarity with our Ally #Türkiye in the aftermath of this terrible earthquake. I am in touch with President @RTErdogan and Foreign Minister @MevlutCavusoglu, and #NATO Allies are mobilizing support now. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 6, 2023

Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni sudul Turciei, în apropiere de oraşul Gaziantep, a raportat Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) și a fost urmat de 78 de replici, potrivit Digi24. Seismele s-au resimțit în toată zona de sud-est a Turciei, dar şi în Liban, Siria şi în Cipru. Peste 640 de oameni au murit în Turcia și Siria, iar mii au fost răniți.

Ca urmare, UE și-a activat Mecanismul de Protecție Civilă la cererea Turciei și a început deja coordonarea trimiterii la fața locului a echipelor de căutare și salvare, a informat, într-un mesaj pe Twitter, Janez Lenarčič, comisarul european pentru gestionarea crizelor, responsabil cu protecția civilă și ajutorul umanitar european și coordonatorul Centrului de Coordonare a Răspunsurilor în Situații de Urgență.

Oficialul european a mai precizat că echipe de salvare din Olanda și România sunt deja pe drum către zonele afectate.

In the wake of the earthquake in #Turkey this morning, we have activated the #EUCivilProtectionMechanism. The EU’s Emergency Response Coordination Centre is coordinating the deployment of rescue teams from Europe. Teams from the #Netherlands & #Romania are already on their way. — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 6, 2023