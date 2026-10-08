Ministrul francez al Finanțelor, mesaj către britanici: „Reveniți pe deplin” în UE și „veți avea un loc la masa negocierilor”

Ministrul francez al Finanțelor a invitat Regatul Unit să „se întoarcă pe deplin” în Uniunea Europeană, după ce Andy Burnham a ridicat perspectiva unui nou referendum pentru a anula Brexit-ul, informează The Guardian.

Roland Lescure a făcut această declarație după ce prim-ministrul a profitat de discursul său de la conferința Partidului Laburist pentru a promite că guvernul va explora posibilitatea unor legături mai strânse cu Uniunea Europeană în cadrul unui summit care va avea loc mai târziu în acest an.

În interviurile ulterioare, acesta a explicat cât de amplă ar putea fi viziunea sa asupra viitorului Marii Britanii alături de Bruxelles, întrucât Brexit-ul a cauzat „mai mult rău decât bine”.

În interviurile ulterioare, acesta a explicat cât de amplă ar putea fi viziunea sa asupra viitorului Marii Britanii alături de Bruxelles, întrucât Brexit-ul a cauzat „mai mult rău decât bine”.

Întrebat despre comentariile lui Burnham, Lescure a declarat pentru BBC: „Britanicii au decis, iar acesta este, evident, dreptul lor în proporție de 100%, iar dacă vor dori să se întoarcă, va trebui să decidă ei înșiși. Dar ceea ce le pot spune este: întoarceți-vă, oricând.”

Lescure a afirmat că își dorește ca Marea Britanie să revină în Uniune pentru a face față împreună amenințărilor globale emergente.

Burnham a declarat săptămâna trecută că opțiunile guvernului includ menținerea acordurilor actuale privind relația Regatului Unit cu UE, urmărirea unei uniuni vamale, revenirea în piața unică sau parcurgerea „drumului până la capăt” prin aderarea deplină.

El a spus că miniștrii vor analiza „ce este fezabil” și „argumentele pro și contra” fiecărei opțiuni.

Prim-ministrul se deplasează în Germania pentru discuții cu cancelarul Friedrich Merz, al cărui guvern a susținut sugestia lui Burnham conform căreia Regatul Unit ar putea explora legături mai strânse cu UE.

Se preconizează că Burnham și Merz vor ajunge la un acord privind o cooperare mai strânsă în domeniul securității împotriva atacurilor cibernetice asupra țărilor europene, dar cei doi vor discuta și despre relațiile dintre Regatul Unit și UE.

Lescure a răspuns, de asemenea, la afirmațiile lui Burnham potrivit cărora normele UE menite să sprijine producătorii europeni ar aduce prejudicii Regatului Unit.

Surse din cadrul guvernului britanic au avertizat cu câteva zile înainte că summitul privind resetarea relațiilor dintre UE și Regatul Unit ar fi amânat din nou, dacă blocul nu ar fi de acord să discute legislația care ar putea exclude companiile britanice din anumite sectoare ale industriei UE.

„Întoarceți-vă și veți avea un loc la masa negocierilor, iar noi vom discuta toate aceste aspecte împreună”, a spus Lescure.

Ambasadorul UE la Londra Jukka Salovaara, a declarat pentru The Guardian că „mingea este, în mare măsură, în terenul Regatului Unit” în ceea ce privește dezbaterea de revenire în UE, iar Bruxelles-ul este „gata să se implice” odată ce Londra va fi luat o decizie.

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Brexitul „este cea mai mare minciună din ultimii 30 de ani”, care a făcut „mai mult rău decât bine”, potrivit declarațiilor lui Emmanuel Macron și ale lui Andy Burnham.

Conform acestuia din urmă, Regatul Unit „trebuie să dea dovadă de mai mult curaj în ceea ce privește apropierea de UE”. Londra ia în calcul mai multe opțiuni de apropiere de UE, fapt sprijinit și de populație.

Șapte din zece alegători doresc ca guvernul să stabilească o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană. Chiar și în rândul alegătorilor care susțin partidul Reform UK al lui Nigel Farage, unul dintre susținătorii Brexitului, o majoritate — 51% — împărtășește opinia că actualul acord cu Bruxelles este prea distant.

O eventuală revenire a Mării Britanii în UE ar fi salutată de majoritatea europenilor.

Potrivit unui sondaj realizat de ECFR, 66% dintre respondenții din 15 țări consideră că apartenența Regatului Unit din UE a fost o idee foarte bună, bună sau „nici bună, nici rea”.