Ministrul francez al forțelor armate îl va primi la Paris pe omologul său ucrainean pentru discuții privind consolidarea artileriei

China este dispusă să consolideze relațiile cu Europa, a declarat vineri președintele Xi Jinping, în cadrul unei întâlniri cu premierul belgian Alexander De Croo la Beijing, relatează AFP, preluat de Agerpres.

De Croo a sosit joi în China, participând la inaugurarea noii ambasade belgiene la Beijing și întâlnindu-se în aceeași zi cu ministrul chinez de externe Wang Yi.

„China este dispusă să colaboreze cu Uniunea Europeană pentru a promova un progres constant în relațiile China-UE în noul an”, i-a spus Xi lui De Croo atunci când cei doi s-au întâlnit vineri la Marea Sală a Poporului din Beijing, potrivit unei redactări realizate de televiziunea de stat CCTV.

Engaged openly with President Xi Jinping today.

China and the EU remain important partners in tackling many of the global challenges.

Belgium promotes its interests and values in the world.

Thank you to our Chinese hosts for the respectful and constructive dialogue. pic.twitter.com/bIGPrW63iG

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) January 12, 2024