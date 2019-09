Ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian exclude orice nouă amânare a Brexit-ului în circumstanțele actuale: Britanicii să-şi asume situaţia. Trebuie să ne spună ce vor

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și politică de securitate, Federica Mogherini a salutat eliberarea a 35 de ucraineni în cadrul schimbului de prizonieri cu Rusia, printre aceștia numărându-se și cei 24 de marinari capturați anul trecut în Strâmtoarea Kerci, și a lansat un apel ambelor părți să ”profite de acest impuls”, anunță DPA, citat de Agerpres.

”Această eliberare este mărturia muncii şi determinării celor care – printre ei societate civilă, activişti şi experţi juridici – au lucrat neobosit pentru acest rezultat”, a transmis Federica Mogherini, urându-le celor eliberaţi ”recuperare grabnică din încarcerarea istovitoare”.

Și președintele Consiliului European, Donald Tusk, a exprimat, la rândul său, în cadrul unei postări pe pagina sa de Twitter, un sentiment de ”ușurare”, iar președintele Parlamentului European, David Sassoli, a împărtășit ”bucuria profundă” față de eliberarea cineastului Oleg Sențov, laureat al Premiului Saharov 2018 pentru libertatea de gândire, acordat de Legislativul european.

Finally! The release of Oleg #Sentsov and the Ukrainian sailors fills me with relief. I continue my call on Russia to release all political prisoners and respect Ukraine’s territorial integrity. https://t.co/qp5HpRQEDE

— Donald Tusk (@eucopresident) September 7, 2019