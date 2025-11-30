Ministrul francez de Externe, mesaj către Vladimir Putin: Trebuie să accepte armistițiul sau să se resemneze cu faptul că expune Rusia la noi sancțiuni care îi vor paraliza economia

Vladimir Putin „trebuie să accepte armistițiul sau să se resemneze expunând Rusia unor noi sancțiuni care îi vor paraliza economia, precum și unui sprijin european reînnoit pentru Ucraina”, a transmis ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, prin intermediul unui interviu acordat publicației La Tribune Dimanche, citată de Agerpres.

Răspunzând la acuzațiile lui Putin conform cărora președintele ucrainean nu este un lider legitim, oficialul francez a amintit că Zelenski „a fost ales în alegeri deschise, transparente și democratice, ceea ce nu este cazul lui Vladimir Putin.”

„Războiul pe care președintele rus a ales să-l ducă împiedică Ucraina să organizeze alegeri. În ceea ce privește cazurile de corupție, acestea trebuie tratate de instituțiile competente, fără interferențe cu procesul de pace”, a declarat el.

„Europenii nu au precupețit niciun efort pentru a influența discuțiile, având o singură preocupare: pacea pentru Ucraina și securitatea pentru Europa. Și mobilizarea noastră a dat roade. În urma prezentării planului lor de pace în 28 de puncte, am obținut din partea Statelor Unite ca acestea să-și exprime pentru prima dată intenția de a contribui la garanțiile de securitate pe care le pregătim de luni de zile. De asemenea, ne-am asigurat că deciziile europene nu pot fi luate în niciun caz fără noi. Acest lucru este valabil pentru procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, pentru activele rusești blocate în Europa, pentru reintegrarea Rusiei în G7 și, mai ales, pentru securitatea europeană. Luni, 1 decembrie, îl vom primi pe președintele Zelenski la Paris pentru a avansa negocierile. Pacea este la îndemână, cu condiția ca Vladimir Putin să renunțe la speranța nebunească de a reconstitui Imperiul Sovietic, începând cu supunerea Ucrainei. Ucraina aparține ucrainienilor și numai lor”, a reacționat Jean-Noël Barrot.

Acesta și-a exprimat speranța că o decizie cu privire la folosirea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina va putea fi luată în cadrul summitului Consiliului European din luna decembrie.

O delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean urmează să ajungă în Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.

După acest dialog ucraineano-american, Volodimir Zelenski este așteptat, luni, la Paris, de președintele francez Emmanuel Macron pentru a discuta despre „situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă”, în aceeași zi în care miniștrii Apărării din UE se vor reuni la Bruxelles pentru a aborda chestiunea legată de sprijinul pentru Ucraina. La întâlnire va participa și ministrul ucrainean Denys Shmyhal și secretarul adjunct al NATO Radmila Shekerinska.

„Ucraina are nevoie de sprijinul nostru pentru că atacurile rusești se intensifică” înainte de venirea iernii, a arătat recent cancelarul german Friedrich Merz, arătându-și nerăbdarea față de opoziția Belgiei față de un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate.

Joi seara, prim-ministrul belgian Bart De Wever și-a intensificat obiecțiile față de planul Comisiei Europene de a utiliza aproximativ 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate deținute la Bruxelles pentru a sprijini Ucraina, spulberând speranțele UE de a realiza un progres în mobilizarea activelor.

Intervenția lui De Wever – într-o scrisoare fermă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și văzută de Politico – a venit cu doar câteva ore înainte ca executivul UE să emită o propunere care să răspundă preocupărilor Belgiei cu privire la utilizarea fondurilor.

Comisia insistă ca cele 27 de țări membre ale UE să ajungă la un acord la summitul Consiliului European de luna viitoare, astfel încât miliardele de euro reprezentate de activele rusești deținute la depozitarul central al titlurilor de valoare Euroclear din Belgia să poată fi eliberate pentru a sprijini Kievul cu un împrumut de reparații.

De Wever se opune acestui plan „fundamental greșit”, temându-se că Belgia va fi obligată să ramburseze banii dacă Rusia va intenta un proces.

Valoarea activelor rusești înghețate în Belgia se ridică la 180 de miliarde de euro, dintr-un total global de aproximativ de 300 de miliarde de euro. Pentru o imagine obiectivă, țara care găzduiește a doua cea mai mare parte a activelor rusești înghețate este Regatul Unit, cu 26,6 miliarde de euro, conform Deutsche Welle.

În ultimele zile, speranțele că De Wever și-ar putea schimba poziția au crescut, în eventualitatea în care Comisia Europeană i-ar oferi garanții legale în propunerea sa că Belgia nu va fi expusă financiar.

Însă, în ciuda presiunilor diplomatice tot mai mari exercitate asupra Belgiei pentru a ceda, joi, De Wever și-a intensificat ostilitatea față de planurile Comisiei.

Extinzându-și obiecțiile anterioare, liderul belgian a susținut că planul Comisiei ar bloca un acord de pace în Ucraina. Dacă planul UE nu se va concretiza, activele rusești vor fi utilizate ca monedă de schimb pentru a aduce Moscova la masa negocierilor, în loc să fie plătite Kievului, a afirmat el.

„Avansarea pripită a schemei propuse de împrumuturi pentru reparații ar avea ca efect colateral faptul că noi, ca UE, împiedicăm efectiv ajungerea la un eventual acord de pace”, a scris De Wever în scrisoare.

După o perioadă îndelungată de impas, se așteaptă ca executivul european să prezinte la începutul săptămânii viitoare o propunere formală privind împrumutul.

După ce nu au reușit să ajungă la un acord în octombrie, liderii UE sunt hotărâți să abordeze cele mai sensibile probleme în cadrul următorului summit de la mijlocul lunii decembrie.