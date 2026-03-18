Ministrul francez de externe subliniază că UE se profilează drept o „a treia superputere”, capabilă să echilibreze rivalitatea dintre SUA și China: Poate Canada va adera la UE într-o zi 

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a lansat ideea potrivit căreia Canada ar putea adera într-o bună zi la Uniunea Europeană, folosind acest aliat transatlantic ca un exemplu elocvent al atractivității globale a blocului, informează Politico Europe.

Vorbind la conferința „Europa 2026” de la Berlin, alături de omologul său german Johann Wadephul, Barrot a susținut că UE atrage din ce în ce mai mulți parteneri dincolo de granițele sale, pe fondul tensiunilor geopolitice în creștere.

„În prezent, nouă țări sunt candidate oficiale la aderarea la UE. Altele s-ar putea alătura lor. Islanda, în câteva săptămâni sau luni. Și poate Canada, la un moment dat”, a spus Barrot.

Declarația lui Barrot referitoare la Canada nu a fost prezentată ca o propunere politică concretă, ci mai degrabă ca parte a unei argumentații mai ample, potrivit căreia UE se profilează ca o „a treia superputere” capabilă să echilibreze rivalitatea dintre Statele Unite și China.

Marți dimineață, președintele finlandez Alexander Stubb i-a sugerat prim-ministrului canadian Mark Carney, în timp ce cei doi alergau împreună, că ar trebui să „se gândească” și el la aderarea la UE.

Aceste comentarii vin în contextul în care liderii europeni fac presiuni pentru consolidarea rolului geopolitic al blocului, pe fondul războiului Rusiei în Ucraina și al războiului SUA în Orientul Mijlociu.

De asemenea, el a subliniat semnele unei reînnoiri a relațiilor cu Regatul Unit, menționând dezbaterile de la Londra privind strângerea legăturilor cu piața unică, precum și aprofundarea cooperării cu țări precum India și Elveția.

Discuțiile despre Canada ca potențial membru al UE au devenit mai frecvente pe măsură ce țara se confruntă cu o relație din ce în ce mai antagonică cu Statele Unite sub conducerea lui Donald Trump, care la începutul celui de-al doilea mandat a vorbit adesea despre transformarea Canadei în „al 51-lea stat”.

Și acele comentarii au fost considerate inițial ca fiind fără importanță — însă râsetele de la Ottawa au devenit din ce în ce mai neliniștite și, în ultima vreme, au încetat cu totul.

Un sondaj realizat în 2025 a arătat că 44% dintre canadieni consideră că țara ar trebui să adere la UE.

Barrot și Stubb sunt cei mai înalți politicieni care au susținut această propunere, iar un purtător de cuvânt al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat cu entuziasm la sondaj, dar a respins în cele din urmă ideea ca fiind imposibilă.

Canada a respins deja orice sugestie privind aderarea la UE, Carney afirmând că nu există planuri de aderare la bloc. „Răspunsul scurt este nu. Nu aceasta este intenția. Nu aceasta este calea pe care ne-am angajat”, a spus premierul canadian când a fost întrebat despre această idee la summitul NATO de la începutul acestui an.

În schimb, Ottawa a urmărit consolidarea relațiilor fără a ajunge la statutul de membru, inclusiv prin intermediul unui nou parteneriat strategic în domeniul apărării și securității cu UE, menit să aprofundeze cooperarea în domeniile comerțului, lanțurilor de aprovizionare și securității.

Deși aderarea deplină a Canadei la UE este puțin probabilă pe termen scurt și nu se cunoaște încă existența unor planuri concrete în acest sens, având în vedere turbulențele geopolitice tot mai intense, aceasta nu este imposibilă.