Ministrul francez de Interne nu exclude posibilitatea unei „ingerințe străine” în cazul amenințărilor false cu bombă tot mai numeroase: Sunt în mod clar concertate

Amenințările false cu bombă false care se răspândesc în Europa „sunt în mod clar concertate” și în legătură, posibil, cu o „ingerință străină”, a apreciat vineri ministrul francez de Interne Laurent Nunez la postul de televiziune LCI, conform AFP, citat de Agerpres.

Pentru „alertele cu bombă în aviația civilă, se vede totuși o posibilitate de ingerință străină, foarte clar”, a afirmat ministrul.

„Rusia și alte țări eventual care vor să ne destabilizeze, care organizează campanii” pot fi la originea acestor manevre, a subliniat el.

În Italia, peste 300 de școli au fost evacuate miercuri după ce au primit amenințări identice cu bombă. Elevii au fost duși în siguranță, iar ministrul italian al Educației, Giuseppe Valditara, a precizat ulterior că amenințările erau false. „Riscul concret este practic inexistent. Cel mai probabil este vorba de un atac cibernetic, nu de o amenințare reală”, a declarat el pentru agenția de știri italiană ANSA, informează Politico Europe.

Ministrul a mai spus că este dificil să se identifice cine se află în spatele amenințărilor, adăugând că justiția va desfășura anchete și că „investițiile în securitate sunt esențiale”.

Amenințări similare au fost primite de școli din Regatul Unit și Irlanda, peste 270 de școli din Scoția și peste 300 de școli din Irlanda de Nord fiind vizate. Unele școli din Anglia și din Republica Irlanda au primit, de asemenea, e-mailuri. Ministrul irlandez al Educației, Hildegarde Naughton, a declarat că poliția a considerat e-mailurile ca fiind „necredibile” și că „nu este necesară evacuarea școlilor”.

Cele mai recente amenințări vin după ce, vinerea trecută, au fost vizate mai multe dintre cele mai importante instituții media din Irlanda și cel puțin 18 zboruri europene, iar înainte au fost perturbate cel puțin 22 de zboruri. Unele dintre acestea au fost nevoită să-și schimbe ruta sau să efectueze aterizări de urgență. Autoritățile nu au găsit explozibili la bordul aeronavelor.