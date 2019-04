Ministrul Gabriel Leș participă la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre ale Inițiativei B9 de la Varșovia

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, s-a întâlnit joi cu secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, informează reprezentantul președinției române a Consiliului Uniunii Europene în această întrevedere într-o postare pe Twitter.

”Discuții excelente astăzi cu Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei privind subiectele strategice UE-SUA, impactul Brexit-ului asupra economiilor globale. Am discutat despre importanța prezervării legăturii transatlantice și relațiile comerciale UE-SUA, ambele priorități ale președinției României la Consiliul Uniunii Europene”, a scris Ciamba.

Excellent talks today with US Secretary of Treasury @stevenmnuchin1 on strategic EU US topics, Brexit impact on world economies. We discussed the importance of preserving the transatlantic link and🇪🇺🇺🇸 trade relation, both are #RO2019EU priorities. pic.twitter.com/t8U0z3CjnX

