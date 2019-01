Ministrul George Ciamba face apel la coeziune, prioritatea președinției României la Consiliul UE, în problema indexării ajutoarelor sociale pentru copii în Austria

România are încredere totală în sistemul de funcționare al instituțiilor europene în contextul noii legislaţii privind tăierea ajutoarelor sociale din Austria pentru muncitorii străini ai căror copii locuiesc în țările de origine, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, la sosirea la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, prima reuniune a Consiliului UE prezidată de către România.

Ciamba a recurs inclusiv la ambiția și obiectivul prioritar al președinției României – coeziunea – în a explica faptul că aceasta este definită prin cele patru libertăți fundamentale ale Uniunii Europene, libertatea de mișcare a persoanelor, bunurilor, capitalurilor și serviciilor.

”Avem încredere totală în sistemul de funcționare al instituțiilor europene. Putem aborda această problemă din mai multe ,,unghiuri” ,începând chiar prin instituțiile înseși. Am primit un mesaj clar din partea Comisiei privind această problemă. Nu vrem să prejudecăm rezultatul. În calitate de stat membru, România are acces complet la toate instituțiile europene, care apără drepturile cetățenilor români, ei fiind în același timp cetățeni europeni. Aici intervine coeziunea, care are un rol important și care este tema președinției noastre, deoarece este definită prin cele 4 libertăți fundamentale împreună”, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Indexarea beneficiilor pentru familie nu este permisă în cadrul legislației europene și este o chestiune de non-discriminare, a transmis luni Comisia Europeană, în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, în ceea ce a reprezentat prima reacție publică instituțională europeană după ce în Austria, la 1 ianuarie 2019, a intrat în vigoare legislația privind ajustarea nivelului alocaţiilor pentru copiii nerezidenţi ai lucrătorilor din acest stat membru în funcţie de costul mediu al vieţii din ţara de rezidenţă a copilului.

Reamintim că Ministerul Afacerilor Externe şi Guvernul României au luat notă “cu îngrijorare” de intrarea în vigoare, în Austria, la 1 ianuarie 2019, a legislaţiei privind ajustarea nivelului alocaţiilor pentru copiii nerezidenţi ai lucrătorilor din acest stat membru în funcţie de costul mediu al vieţii din ţara de rezidenţă a copilului şi afirmă că o astfel de decizie contravine principiilor care se află la baza proiectului european şi legislaţiei Uniunii Europene.

MAE precizează că autorităţile române vor continua demersurile pe lângă Comisia Europeană şi vor face apel la toate instrumentele disponibile, conform legislaţiei UE.

