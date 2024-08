Ministrul german al Apărării afirmă că implicarea armatei germane pentru protejarea Israelului „nu se pune în discuție”: Ar necesita un mandat din partea Bundestagului

Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Rusia a folosit peste 600 de bombe aeriene ghidate pentru a ataca Ucraina în ultima săptămână și a cerut partenerilor săi o „soluție de securitate”.

„Aviația de luptă rusă trebuie să fie distrusă oriunde s-ar afla, prin toate mijloacele eficiente. De asemenea, este foarte corect să lovim aerodromurile rusești. Avem nevoie de această soluție comună cu partenerii noștri – o soluție de securitate. Aceasta este singura modalitate de a asigura protecția poporului nostru. Numai în această săptămână, Rusia a folosit peste 600 de bombe aeriene ghidate împotriva Ucrainei. Trebuie să oprim această teroare rusească zilnică prin decizii comune ferme.”, a scris Zelenski pe platforma X.

Russian combat aviation must be destroyed wherever it is, using any effective means. It is also quite fair to strike Russian airfields. We need this joint decision with our partners—a security decision.

This is the only way to ensure protection for our people. This week alone,… pic.twitter.com/hxB11vFbnO

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 3, 2024