Ministrul german al Apărării atrage atenția că declarațiile lui Putin privind sfârșitul războiului în Ucraina ar putea fi o diversiune: Încearcă să distragă atenția de la propria sa slăbiciune

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat luni că declarațiile președintelui rus Vladimir Putin privind un posibil sfârșit al războiului din Ucraina ar putea fi o altă „diversiune”, informează Deutsche Welle.

În timpul unei vizite surpriză la Kiev, luni, Pistorius a respins declarațiile făcute de Putin în weekend cu privire la disponibilitatea sa de a negocia noi acorduri de securitate în Europa, propunându-l pe fostul cancelar german Gerhard Schröder ca mediator.

„Cred că, în ultimă instanță, Putin încearcă să distragă atenția de la propria sa slăbiciune prin această abordare. În prezent, el nu poate indica aproape niciun câștig teritorial, iar armata sa continuă să piardă părți din teritoriul cucerit”, a spus Pistorius.

Președintele rus Vladimir Putin a prezidat sâmbătă o ceremonie restrânsă de Ziua Victoriei în Piața Roșie din Moscova, informează Politico Europe.

Adresându-se mulțimii, liderul rus a denunțat sprijinul occidental acordat guvernului de la Kiev și a condamnat „forța agresivă” folosită împotriva trupelor Moscovei în Ucraina.

După ceremonie, Putin a declarat că, în opinia sa, conflictul pe care l-a pornit împotriva Ucrainei se apropie de final.

Întrebat dacă este dispus să participe la discuții între Rusia și Europa, Putin l-a menționat pe fostul cancelar german Gerhard Schröder drept posibil reprezentant al Europei. „Pentru mine personal, fostul cancelar al Republicii Federale Germania, domnul Schröder, este de preferat”, a declarat Putin.

Uniunea Europeană, prin vocea Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a respins această sugestie.

„În primul rând, dacă îi acordăm Rusiei dreptul de a numi un negociator în numele nostru, acest lucru nu ar fi foarte înțelept”, a declarat Kallas în drum spre o reuniune a miniștrilor de externe din UE, desfășurată la Bruxelles.

„În al doilea rând, cred că Gerhard Schröder a fost un lobbyist de rang înalt pentru companiile de stat rusești, așa că este clar de ce Putin vrea ca el să fie persoana potrivită, pentru a putea sta de ambele părți ale mesei”, a adăugat ea.

Mai mult, Uniunea Europeană pregătește un nou val de sancțiuni contra Rusiei, ce ar urma să țintească băncile și instituțiile financiare ruse, dar și „flota fantomă” a Moscovei.

Și Germania își intensifică eforturile de sprijinire a Ucrainei și consolidarea cooperării bilaterale.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și omologul său ucrainean, Mykhailo Fedorov, au semnat luni, la Kiev, un acord privind lansarea programului „Brave Germany”, un program comun axat pe dezvoltarea tehnologiilor de apărare și sprijinirea start-up-urilor inovatoare, informează Euronews.

Potrivit agenției de știri ucrainene Ukrinform, Fedorov a afirmat că Germania este în prezent „principalul furnizor mondial de sprijin în materie de securitate pentru Ucraina”.

El a adăugat că Berlinul asigură aproximativ o treime din totalul asistenței acordate țării.