Ministrul german al apărării avertizează cu privire la amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia în spațiu și cere dezvoltarea capabilităților ofensive
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi asupra amenințării tot mai mari generate de operațiunile spațiale ale Rusiei, subliniind îngrijorarea provocată de doi sateliți ruși care urmăresc sateliții Intelsat utilizați de forțele germane și de alții, potrivit The Guardian.
„Rusia și China și-au extins rapid, în ultimii ani, capacitățile de război în spațiu pot perturba operațiunile cu sateliți, pot orbi sateliții, îi pot manipula sau distruge cinetic”, a declarat el într-o conferință despre spațiu, la Berlin.
Pistorius a subliniat necesitatea unor discuții privind dezvoltarea capabilităților ofensive în spațiu, ca măsură de descurajare, menționând utilizarea de către Rusia a doi dintre sateliții săi Luch Olymp pentru a urmări sateliții Intelsat.
Amintim că frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
BERD: Perspectivele de creștere pentru unele țări din centrul și sud-estul Europei, inclusiv România, s-au înrăutățit din cauza taxelor vamale americane și a concurenței chineze
Perspectivele de creștere pentru unele țări din centrul și sud-estul Europei, inclusiv Ungaria, România și Slovenia, s-au înrăutățit, pe fondul efectelor taxelor vamale americane și al sporirii concurenței chineze asupra exporturilor lor, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat joi de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), informează Euronews, citat de Agerpres.
Avansul economiilor celor 43 de ţări în care investeşte BERD ar urma să crească de la 2,8% în 2024 la 3,3% în primul semestru din 2025. Apoi creşterea va încetini în Asia Centrală, sudul şi estul Mediteranei, sud-estul Europei, Europa Centrală şi statele baltice. Actuala perspectivă nu include regiunile care s-au alăturat recent, cum ar fi Africa Subsahariană şi Irak.
Principalele riscuri la adresa creşterii includ continuarea tensiunilor comerciale şi slăbirea cererii pe plan global. Totuşi, BERD se aşteaptă la o redresare a creşterii în 2026. După un avans de 3,1% anul acesta, creşterea va accelera la 3,3% în 2026, previzionează BERD.
Instituţia a îmbunătăţit prognozele privind PIB-ul Poloniei, care ar urma să înregistreze o creştere de 2,5% anul acesta, şi al Lituaniei în 2026. Referindu-se la cele două ţări, economistul şef al BERD, Beata Javorcik, a declarat: „Vedem că statele care au o evoluţie bună sunt cele diversificate, economiile mai mari, cum ar fi Polonia, mai puţin dependente de exporturi, ţări care investesc foarte mult, în special în sectorul public”.
PIB-ul Ucrainei ar urma să crească cu 2,5% anul acesta, faţă de un nivel de 3,3% previzionat în mai, din cauza impactului agresiunii Rusiei şi a recoltelor agricole slabe.
În sud-estul Uniunii Europene, inclusiv în Bulgaria, Grecia şi Romania, previziunile de creştere au fost reduse cu 0,3% pentru acest an şi cu 0,5% anul viitor. Exporturile mai scăzute sunt echilibrate de investiţiile mai solide în regiune, unde România este în cea mai slabă poziţie, consideră BERD. Ţara „va avea nevoie să utilizeze deplin fondurile europene pentru a stimula creşterea”, consideră BERD. Instituţia se aşteaptă la o creştere medie de 1,7% în 2025 şi 1,9% în 2026 pentru cele trei ţări din sud-estul Uniunii Europene.
În privinţa Europei, BERD consideră că tensiunile comerciale reprezintă unul dintre punctele de presiune. Sunt impuse taxe vamale de 15% aproape pentru toate exporturile UE către SUA, ceea ce afectează evoluţia regiunii.
„Impactul taxelor vamale încă nu s-a materializat”, a atras atenţia Javorcik.
În plus, statele din Europa se confruntă pe termen lung cu riscul sporirii concurenţei comerciale din partea Chinei.
China este responsabilă pentru un sfert din exporturile globale şi exportă mai mult decât Germania şi SUA la un loc. „China şi ţările noastre tind să exporte produse similare, ceea ce înseamnă că statul asiatic devine un competitor pentru economiile dezvoltate din Europa”, susţine Javorcik.
În ultimul deceniu, China şi-a majorat exporturile de maşini şi baterii, mărfuri care de asemenea au ponderi importante în exporturile unor ţări din zona în care este prezentă BERD.
Ministrul apărării, după ședința CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor sau avioanelor militare care încalcă spațiul aerian al României. Doborârea, o măsură de ultimă instanță
Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit joi, la Palatul Cotroceni, pentru a analiza și completa cadrul legal privind protecția spațiului aerian național, într-un context regional marcat de tensiuni și amenințări persistente, principalul subiect al discuțiilor fiind stabilirea unor proceduri clare pentru intervenția împotriva dronelor și aeronavelor neautorizate.
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a explicat după ședința CSAT că „folosirea armamentului și distrugerea unui avion este ultima măsură, o măsură de ultimă instanță, dacă toți ceilalți pași sunt ignorați și aeronava nu se identifică și nu părăsește spațiul aerian al României”.
El a precizat că în cazul aeronavelor militare „decizia și toată procedura este coordonată și derulată de comandantul misiunii în conformitate cu toate regulile NATO”, în timp ce pentru aeronavele civile „decizia de doborâre este la ministru, ca și până acum”.
Oficialul a arătat că discuțiile s-au concentrat pe două proiecte subsecvente Legii 73/2025, privind intervenția asupra aeronavelor neautorizate.
„Astăzi am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. Toate instituțiile din apărare au o listă de obiective care trebuie protejate, se actualizează în funcție de realități, poate cuprinde obiective temporare, de exemplu atunci când se întâmplă un eveniment important, unde ai, de exemplu, președinți de stat sau premieri într-un spațiu public”, a spus Moșteanu.
El a subliniat și pașii procedurali prevăzuți de legislație.
„Vorbim de trei pași: unul de identificare, al doilea, general, de bruiere, al treilea de intervenție și nu o să intru în mai multe detalii, detaliile fiind clasificate”, a precizat ministrul.
În plus, ministrul a reamintit că pentru aeronavele civile decizia are și „o componentă politică”, evocând lecțiile dure învățate după 11 septembrie 2001.
„De atunci a rămas ca decizia, și suntem practic pe cadru vechi, în care decizia în cazul aeronavei civile cu pilot […] este la ministru, pentru că este o decizie cu o componentă politică atunci când vorbim de civil”, a explicat Moșteanu.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările. Și Estonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO, consultări în urma cărora Alianța a precizat că va utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile.
În acest context, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”.
Oana Țoiu a evidențiat, la reuniunea miniștrilor de externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, importanța colaborării cu SUA pentru stabilitatea și securitatea regiunii
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat la 24 septembrie 2025, în marja Adunării Generale a ONU, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), organizată de Bulgaria, în calitate de președinție în exercițiu a Procesului, împreună cu Consiliul Cooperării Regionale (RCC).
Potrivit unui comunicat al MAE, discuțiile s-au axat pe obiectivele asigurării stabilității și securității regionale și construirea unor strategii corespunzătoare care să conducă la îmbunătățirea rezilienței, coeziunii și creșterii economice în Europa de Sud-Est. Ministrul român de externe a apreciat relevanța acestor discuții informale și aplicate mai ales în contextul geopolitic actual.
De asemenea, aceasta a reiterat sprijinul pentru politica de extindere a UE atât în Balcanii de Vest, cât și în vecinătatea estică – Republica Moldova și Ucraina – pe baza meritelor proprii în implementarea agendelor de reforme specifice.
Citiți și Oana Țoiu, la reuniunea miniștrilor de externe ai UE la New York: România cere ferm respectarea Cartei ONU și condamnă agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei
Oana Țoiu a evidențiat că realizarea reformelor angajate va ajuta țările candidate, pe de o parte, pentru a face față mai eficient provocărilor actuale, iar pe de alta, pentru a profita de oportunitățile oferite de aderarea la UE.
Ministrul de externe român a evidențiat totodată importanța conlucrării cu SUA în Europa de Sud-Est pentru asigurarea stabilității și securității în această regiune.
