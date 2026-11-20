Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a apreciat joi seara că a respinge invitația lansată de Putin către europeni ar fi „un semnal total neadecvat”, anunță vineri France Presse, conform Agerpres.

Ar fi vorba de discuții exploratorii cu privire la participarea aliaților europeni ai Ucrainei la negocierile de pace.

„A refuza invitația Moscovei ar constitui un semnal total inadecvat”, a declarat Pistorius presei, în cadrul vizitei sale la Varșovia.

„Le-am propus europenilor să vină la Moscova. Și după aceea vom decide în ce format să continuăm”, a afirmat președintele rus joi într-o conferință de presă susținută la finalul întâlnirii cu omologii săi chinez, Xi Jinping, și american, Donald Trump, în marginea summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Shenzhen (China).

În acest context, Putin a remarcat că „orice formă” de cooperare militară cu Ucraina ridică o „problemă”.

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Potrivit lui Pistorius, ceea ce contează în cele din urmă „nu sunt anunțurile sau invitațiile, ci rezultatele”.

„Trebuie să evităm mai ales ca acest lucru să ducă la o amânare constantă a termenelor, fără ca nimic să se schimbe în Ucraina”, a mai spus ministrul apărării german.

La începutul lunii noiembrie, Abu Dhabi a găzduit negocierile ruso-ucrainene mediate de SUA ,emisarii americani deplasându-se apoi la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin.

„Nu putem încheia acest acord” între Moscova și Kiev „fără ca europenii să fie la masa negocierilor”, a declarat presei Jared Kushner după ce s-a întors din Rusia pentru a participa la reuniunea Comunității Politice Europene, desfășurată la Dublin, în vederea coordonării cu aliații europeni. „Cred că-l putem convinge pe președintele Putin” să accepte participarea aliaților europeni ai Ucrainei la discuțiile de pace, a adăugat el.

Zelenski la rândul său a susținut că europenii „vor avea un cuvânt de spus” și nu vor mai rămâne „separat” pe marginea negocierilor, cum s-a întâmplat la discuțiile de la Abu Dhabi, unde susținători europeni ai Ucrainei – precum Franța, Regatul Unit, Germania și Italia, precum și oficiali ai instituțiilor UE – au trimis reprezentanți, care însă au avut doar întâlniri separate cu delegațiile americană și ucraineană, prezența lor la masa negocierilor fiind respinsă de Rusia.

Problema a fost tranșată în cadrul reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern, desfășurată la Dublin, în urma căreia echipa care va reprezenta Europa la viitoarele discuții va fi formată din reprezentanți din Franța, Germania, Regatul Unit, Polonia și Italia, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene.