Ministrul german al apărării respinge criticile la adresa sa după o dispută privind reintroducerea serviciului militar

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a respins miercuri criticile la adresa sa după ce a determinat eșecul unui compromis în cadrul coaliției guvernamentale cu privire la reintroducerea serviciului militar, proiect-far al Berlinului în fața amenințării ruse în creștere, informează AFP, potrivit Agerpres.

De asemenea, Boris Pistorius i-a criticat pe responsabilii conservatori ai coaliției, care cer doborârea dronelor ce survolează obiective sensibile.

Calificând drept „putred” compromisul asupra serviciului militar, ministrul social-democrat a afirmat că disputa provocată prin refuzul său de a valida acordul între deputații social-democrați și conservatori „este mai puțin dramatică decât se spune”.

El a menținut obiectivul privind intrarea în vigoare la 1 ianuarie a unei legi asupra subiectului și care ar urma să ajute la creșterea numărului de soldați în Bundeswehr de la 182.000 la cel puțin 260.000.

Mai ales conservatorii cancelarului Friedrich Merz erau porniți împotriva ministrului, după ce acesta a respins marți compromisul.

„În 30 de ani de Bundestag, nu am văzut niciodată un ministru care să torpileze o procedură legislativă importantă ce ține de propriul domeniu de responsabilitate și să cufunde propriul său grup parlamentar în haos”, a afirmat Norbert Röttgen, vicepreședinte al grupului parlamentar al conservatorilor, pentru cotidianul Suddeutsche Zeitung.

În colimatorul lui Boris Pistorius se află opțiunea unei trageri la sorți pentru a reface rândurile armatei dacă progresia efectivelor nu va atinge obiectivele fixate.

Ministrul vrea să majoreze efectivele Bundeswehr-ului mizând pe voluntariat. Însă armată se confruntă cu probleme în a recruta, în timp ce Merz vrea să doteze Germania cu „armata convențională cea mai puternică din Europa”. Aceasta într-un context de amenințare rusă în creștere și a retragerii americane de pe continentul european.

Această problemă se adaugă disputelor asupra unui alt subiect la fel de arzător: doborârea dronelor suspecte ce survolează obiective sensibile, după înmulțirea incidentelor de acest tip în Europa.

Ministrul de interne german, conservatorul bavarez Alexander Dobrindt, vrea ca armata să fie implicată mai mult, inclusiv în protecția aeroporturilor, care țin deocamdată de resortul poliției federale.

Boris Pistorius s-a opus în mod ferm acestei propuneri, argumentând cu dificultăți în ceea ce privește punerea în practică.

„Să vorbim întâi despre realități”, a declarat el, criticându-l de asemenea pe liderul conservator al Bavariei, Markus Söder, care cere doborârea acestor drone.

„Ceea ce ne ajută cel mai puțin este retorica de pistolar”, a comentat Pistorius pentru portalul The Pioneer.