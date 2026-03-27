Ministrul german al apărării respinge temerile privind raza de acțiune a rachetelor iraniene: Europa este protejată de NATO

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a respins vineri temerile privind raza de acțiune a rachetelor iraniene, care ar putea, teoretic, atinge ținte din Europa, subliniind că securitatea continentului este garantată de NATO, relatează dpa, conform Agerpres.

Europa este „în siguranță, mai ales că Germania nu se apără singură în ce privește apărarea aeriană, ci în contextul forțelor de apărare aeriană NATO”, a declarat Pistorius în timpul unei vizite la o facilitate militară australiană din apropierea metropolei Brisbane, pe coasta de est.

Ministrul german a amintit și de desfășurarea sistemului de apărare aeriană Arrow 3 achiziționat din Israel, care va fi operațional în curând.

„Acesta este un salt uriaș înainte. Încă îmi amintesc vocile critice când l-am achiziționat. Au spus că nu există rachete pe care chestia asta ar trebui să le intercepteze”, a spus Pistorius.

Arrow 3 este menit să distrugă rachete ostile chiar și la o altitudine de peste 100 de kilometri, o capacitate pe care Forțele armate germane, sau Bundeswehr, nu o au încă, notează dpa.

Baza aeriană Schonewalde/Holzdorf, situată la granița dintre landurile germane Saxonia-Anhalt și Brandenburg, cu o zonă de antrenament, este prima dintre cele trei situri Arrow planificate în Germania.

Pistorius a mai afirmat vineri că raza de acțiune a sistemelor de arme balistice ale Iranului era deja cunoscută.

„Desigur, în teorie, aceste rachete pot ajunge în Europa. Dar știam asta, ca să fiu sincer, chiar dinainte. Întrebarea este cu ce focoase și cu ce precizie. De aceea avem încredere în capacitatea de apărare a NATO pusă în comun”, a asigurat el.

Boris Pistorius a declarat că Berlinul este pregătit să sprijine eforturile de pace din Iran, chiar dacă a reiterat criticile față de războiul din Orientul Mijlociu și a avertizat că nu vede nicio strategie clară de ieșire din conflict.

„Nu există nicio strategie, nu există un obiectiv clar, iar cel mai grav lucru, din punctul meu de vedere, este că nu există nicio strategie de ieșire”, a declarat Pistorius jurnaliștilor joi, după o întâlnire la Canberra cu ministrul australian al Apărării, Richard Marles.