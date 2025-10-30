Ministrul german al Dezvoltării, în vizită la Kiev pentru a încuraja investițiile private în Ucraina și cooperarea bilaterală pentru dezvoltare

Ministrul german al Dezvoltării, Reem Alabali Radovan, a sosit joi la Kiev, într-o vizită menită să încurajeze investițiile companiilor germane în Ucraina și să consolideze sprijinul Berlinului pentru statul afectat de război, transmite agenția dpa, preluat de Agerpres.

„Reconstrucția Ucrainei nu este posibilă fără o economie puternică. De aceea, continuăm să sprijinim reziliența companiilor ucrainene”, a declarat Alabali Radovan în capitala ucraineană, adăugând că „reconstrucția oferă de asemenea oportunități pentru economia germană”.

Oficialul german urmează să discute cu autoritățile de la Kiev despre continuarea sprijinului acordat de Germania Ucrainei, aflată de aproape trei ani în război cu Rusia. Germania este în prezent unul dintre principalii donatori ai Ucrainei și a depășit recent Statele Unite în ceea ce privește volumul ajutorului militar oferit.

Vizita ministrului are, însă, un accent civil, concentrându-se pe protecția populației. Alabali Radovan intenționează să predea autorităților ucrainene un robot de stingere a incendiilor destinat intervențiilor în zone periculoase și să semneze mai multe acorduri de cooperare pentru dezvoltare între cele două țări.

Totodată, în cadrul discuțiilor cu liderii de la Kiev, vor fi abordate teme sensibile precum combaterea corupției și consolidarea bunei guvernări.

De la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, Ministerul german al Dezvoltării a oferit Ucrainei ajutoare în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro. Potrivit estimărilor experților, costurile totale ale reconstrucției depășesc 500 miliarde de euro, ceea ce face esențială implicarea investitorilor privați și instituționali în acest proces de lungă durată.