Ministrul german al Digitalizării îndeamnă UE să se concentreze pe crearea de tehnologii înainte de a le reglementa: Am devenit maeștri în a fi clienții altora

Ministrul german al Digitalizării îndeamnă Uniunea Europeană să se concentreze pe crearea de tehnologii înainte de a le reglementa.

„Pendulul a oscilat prea mult”, a declarat Karsten Wildberger într-un interviu acordat miercuri publicației Politico, adăugând că Europa „a complicat prea mult lucrurile” pentru ca întreprinderile să poată inova.

„Am devenit maeștri în a fi clienții altora. Trebuie să reglementăm lucrurile atunci când există o piață, când avem produse de reglementat”, a declarat Wildberger în timpul vizitei sale la Bruxelles.

Călătoria ministrului german are loc în contextul în care Comisia Europeană elaborează propuneri de revizuire a unei părți din legislația sa în domeniul digital, o componentă esențială a eforturilor de relaxare a reglementărilor depuse de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Pachetul, denumit „omnibusul digital”, are scopul de a ajuta întreprinderile să se orienteze mai ușor în reglementările UE în domeniul tehnologiei și se preconizează că va fi prezentat pe 19 noiembrie.

La o lună de la prezentarea propunerilor, guvernul german încă își finalizează poziția cu privire la modul de reducere a unora dintre cele mai spinoase norme tehnologice ale UE, inclusiv dacă să suspende punerea în aplicare a legii sale istorice privind inteligența artificială, a spus Wildberger.

Printre subiectele despre care Comisia a sugerat că vor fi abordate în omnibus se numără modul în care UE reglementează datele, raportarea în materie de securitate cibernetică și legile emblematice ale blocului în domeniul inteligenței artificiale, care au fost criticate atât de guverne, cât și de industrie. Consultarea pentru furnizarea de contribuții s-a încheiat marți.

Prezentând vizita ca o oportunitate de a discuta omnibusul, Wildberger s-a întâlnit cu vicepreședintele executiv al Comisiei, Henna Virkkunen, care este responsabilă de simplificarea normelor tehnologice. De asemenea, s-a întâlnit cu comisarul pentru justiție, Michael McGrath, care supraveghează Regulamentul general al UE privind protecția datelor.

Fost director executiv responsabil de mărci precum MediaMarkt, Wildberger a preluat în mai funcția de ministru responsabil cu digitalizarea și modernizarea guvernului.

Europa are „câteva teme de făcut” pentru a „elimina o parte din sarcini și reglementări”, a afirmat Wildberger. „Asta nu înseamnă că nu abordăm riscurile, dar trebuie să devenim mult mai practici și mai eficienți”, a spus el.

„Să construim mai întâi produsele și apoi să le testăm – să ne asigurăm că sunt sigure și că dispunem de procesele necesare pentru a învăța și a face față acestei situații. În multe cazuri, tehnologia va oferi răspunsul, dar trebuie să stăpânim noi înșine tehnologia”, a afirmat el.

Guvernul german organizează luna viitoare un summit pentru guvernele europene axat pe suveranitatea tehnologică, împreună cu omologii din Franța. Însă pregătirile pentru summit au fost dificile, deoarece guvernul francez se confruntă cu o serie de crize.

Wildberger a declarat că dorește „să aibă o dezbatere deschisă pe tema suveranității digitale” și „speră… să aibă vești importante” de la summitul din noiembrie, refuzând să ofere mai multe detalii despre măsurile politice care ar putea rezulta în urma reuniunii.

„Omologii europeni au fost foarte uniți. Suntem cu toții foarte convinși că trebuie să acordăm mult mai mult spațiu inovării”, a spus el.