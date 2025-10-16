U.E.
Ministrul german al Digitalizării îndeamnă UE să se concentreze pe crearea de tehnologii înainte de a le reglementa: Am devenit maeștri în a fi clienții altora
Ministrul german al Digitalizării îndeamnă Uniunea Europeană să se concentreze pe crearea de tehnologii înainte de a le reglementa.
„Pendulul a oscilat prea mult”, a declarat Karsten Wildberger într-un interviu acordat miercuri publicației Politico, adăugând că Europa „a complicat prea mult lucrurile” pentru ca întreprinderile să poată inova.
„Am devenit maeștri în a fi clienții altora. Trebuie să reglementăm lucrurile atunci când există o piață, când avem produse de reglementat”, a declarat Wildberger în timpul vizitei sale la Bruxelles.
Călătoria ministrului german are loc în contextul în care Comisia Europeană elaborează propuneri de revizuire a unei părți din legislația sa în domeniul digital, o componentă esențială a eforturilor de relaxare a reglementărilor depuse de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.
Pachetul, denumit „omnibusul digital”, are scopul de a ajuta întreprinderile să se orienteze mai ușor în reglementările UE în domeniul tehnologiei și se preconizează că va fi prezentat pe 19 noiembrie.
La o lună de la prezentarea propunerilor, guvernul german încă își finalizează poziția cu privire la modul de reducere a unora dintre cele mai spinoase norme tehnologice ale UE, inclusiv dacă să suspende punerea în aplicare a legii sale istorice privind inteligența artificială, a spus Wildberger.
Printre subiectele despre care Comisia a sugerat că vor fi abordate în omnibus se numără modul în care UE reglementează datele, raportarea în materie de securitate cibernetică și legile emblematice ale blocului în domeniul inteligenței artificiale, care au fost criticate atât de guverne, cât și de industrie. Consultarea pentru furnizarea de contribuții s-a încheiat marți.
Prezentând vizita ca o oportunitate de a discuta omnibusul, Wildberger s-a întâlnit cu vicepreședintele executiv al Comisiei, Henna Virkkunen, care este responsabilă de simplificarea normelor tehnologice. De asemenea, s-a întâlnit cu comisarul pentru justiție, Michael McGrath, care supraveghează Regulamentul general al UE privind protecția datelor.
Fost director executiv responsabil de mărci precum MediaMarkt, Wildberger a preluat în mai funcția de ministru responsabil cu digitalizarea și modernizarea guvernului.
Europa are „câteva teme de făcut” pentru a „elimina o parte din sarcini și reglementări”, a afirmat Wildberger. „Asta nu înseamnă că nu abordăm riscurile, dar trebuie să devenim mult mai practici și mai eficienți”, a spus el.
„Să construim mai întâi produsele și apoi să le testăm – să ne asigurăm că sunt sigure și că dispunem de procesele necesare pentru a învăța și a face față acestei situații. În multe cazuri, tehnologia va oferi răspunsul, dar trebuie să stăpânim noi înșine tehnologia”, a afirmat el.
Guvernul german organizează luna viitoare un summit pentru guvernele europene axat pe suveranitatea tehnologică, împreună cu omologii din Franța. Însă pregătirile pentru summit au fost dificile, deoarece guvernul francez se confruntă cu o serie de crize.
Wildberger a declarat că dorește „să aibă o dezbatere deschisă pe tema suveranității digitale” și „speră… să aibă vești importante” de la summitul din noiembrie, refuzând să ofere mai multe detalii despre măsurile politice care ar putea rezulta în urma reuniunii.
„Omologii europeni au fost foarte uniți. Suntem cu toții foarte convinși că trebuie să acordăm mult mai mult spațiu inovării”, a spus el.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată
Gazele din perimetrul Neptun Deep urmează să fie extrase în curând, odată cu finalizarea unei noi etape a proiectului energetic, Transgaz anunțând punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele din perimetrul offshore, a precizat joi eurodeputatul Virgil Popescu.
„Pariul pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră va fi unul de succes, se dovedește că este unul câștigător! Strategia pe care am pregătit-o la minister, în parteneriat cu directorul Sterian, pentru a extinde rețeaua de transport a fost cea corectă și va aduce multiple beneficii țării noastre, dar și Uniunii Europene”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.
Eurodeputatul a amintit că, după semnarea în martie 2023 a contractului de transport al gazelor naturale, acesta a fost astăzi pus în aplicare.
„Asta arată, fără doar și poate, că managementul companiei Transgaz este unul eficient, care ar trebui replicat și la alte companii în care statul este acționar majoritar. În contextul european, în care chiar astăzi la comisia ITRE, din care fac parte, s-a votat raportul care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, țara noastră va fi un garant al securității energetice a Uniunii Europene și va putea să asigure consumul intern, iar ce rămâne să vândă la export”, a adăugat Virgil Popescu.
De asemenea, eurodeputatul a subliniat că, prin legea offshore inițiată de el în 2022, statul român beneficiază de drept de preempțiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră.
„Așa că am un sfat pentru ”băieții” suveraniști: Dacă nu ați votat legea, mai ușor cu sloganul ”nu ne vindem țara”. Și ca europarlamentar voi susține și iniția strategii prin care țara noastră, dar și UE, va fi independentă energetic. Un alt pariu care va fi câștigător, în ciuda neîncrederii unora, este conducta Jupa – Prunișor, la care se lucrează în prezent și va fi finalizată în curând”, a punctat Virgil Popescu.
U.E.
Sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina și extinderea UE, discutate la Cotroceni de consilierul prezidențial Marius Lazurca cu ambasadoarea Germaniei
Ambasadoarea Republicii Federale Germania în România, Angela Ganninger, a avut joi o întrevedere cu noul consilier prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurca.
Potrivit unui anunț al Ambasadei Germaniei, discuțiile au vizat principalele teme de actualitate de pe agenda europeană și regională, cu accent pe sprijinul acordat Republicii Moldova, procesul de extindere a Uniunii Europene și continuarea susținerii pentru Ucraina în contextul agresiunii ruse.
De asemenea, interlocutorii au evidențiat soliditatea relației bilaterale dintre Germania și România, bazată pe încredere, cooperare strânsă și valori comune europene.
Întrevederea dintre cei doi oficiali a avut loc la câteva zile după ce ministrul german de externe Johann Wadephul a efectuat o vizită de lucru la București pentru convorbiri politico-diplomatice cu șefa diplomației române, Oana Țoiu, discuțiile vizând cooperarea bilaterală, dosarele europene și internaționale majore, precum și perspectivele parteneriatului strategic româno-german.
În context, Țoiu a evidențiat că dialogul bilateral se află la „un nivel excelent”, fiind întărit de recentele contacte la nivel înalt, inclusiv vizita oficială a președintelui Nicușor Dan, în Germania, la 17 iulie 2025. Cu acel prilej, a fost semnat planul de acțiune pentru o cooperare consolidată între România și Germania, document care structurează domeniile prioritare ale parteneriatului bilateral.
U.E.
Merz propune crearea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru uniunea piețelor de capital și prezentând un plan de integrare inspirat din rapoartele Draghi și Letta
Cancelarul Friedrich Merz a cerut joi crearea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru planurile de unificare a piețelor de capital din Uniunea Europeană.
„Avem nevoie de un fel de bursă europeană, astfel încât companiile de succes, precum firmele de biotehnologie din Germania, să nu fie nevoite să meargă la Bursa din New York. Companiile noastre au nevoie de o piață de capital suficient de amplă și profundă pentru a se putea finanța mai bine și, mai ales, mai rapid”, a declarat Merz, joi, într-un discurs în Bundestag, citat de Financial Times.
Comentariile lui Merz vin în contextul în care guvernul său a convenit recent intensificarea colaborării cu Franța pentru a avansa uniunea piețelor de capital (CMU) a Uniunii Europene, inclusiv prin transferul competențelor către un singur supraveghetor european — renunțând astfel la reticența anterioară a Berlinului față de transferul prerogativelor de reglementare către organismele UE.
Planurile UE de integrare a piețelor de capital au stagnat în mare parte din cauza opoziției Germaniei față de transferul supravegherii de la autoritatea germană BaFin, cu sediul la Bonn, către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), cu sediul la Paris. Alte țări, precum Luxemburg și Cipru, se opun de asemenea unei supravegheri centralizate.
Uniunea piețelor de capital — și crearea unui supraveghetor unic, similar Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) — se numără printre prioritățile enumerate de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, în raportul său privind modul în care Europa își poate recăpăta avantajul competitiv în fața rivalilor globali, inclusiv China și Statele Unite.
Ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, a fost de acord recent să analizeze domeniile în care o supraveghere centralizată este justificată, ca parte a lucrărilor pregătitoare franco-germane privind CMU, au declarat anterior pentru Financial Times trei persoane familiare cu subiectul.
Merz, care a fost consilier al managerului american de active BlackRock și membru al consiliului de supraveghere al Deutsche Börse înainte de a reveni în politică în 2018, sprijină consolidarea CMU ca parte a eforturilor sale de a revigora economia germană după trei ani de stagnare.
În discursul său, înaintea unui summit al UE programat săptămâna viitoare, Merz a prezentat un plan pentru o integrare mai profundă a Uniunii Europene, mai puțină birocrație și implementarea recomandărilor formulate de Mario Draghi și de un alt fost premier italian, Enrico Letta, privind eliminarea barierelor rămase pe piața unică a bunurilor, capitalului, forței de muncă și serviciilor.
„Raportul lui Mario Draghi arată că mare parte din decalajul de creștere dintre UE și SUA se datorează insuficientei creșteri a productivității în Europa. Productivitatea este cea mai importantă premisă pentru competitivitate… Europa va deveni mai productivă doar dacă se va transforma profund”, a spus Merz.
Printre statele membre ale UE care militează pentru o integrare mai amplă a piețelor de capital, Franța a susținut că o supraveghere unificată la nivelul UE a infrastructurii financiare sistemice — precum bursele și contra-părțile centrale — ar stabili standarde consecvente în tot blocul, ar reduce fragmentarea pieței și ar diminua costurile de conformitate pentru operatorii transfrontalieri.
Comisia Europeană lucrează la un set de propuneri ce urmează să fie publicat în acest an, vizând acordarea de competențe suplimentare de supraveghere ESMA pentru entități selectate, cum ar fi contrapărțile centrale, depozitarii centrali de valori mobiliare, platformele de tranzacționare, precum și bursele de cripto-monede.
Germania, însă, se opune deocamdată ca ESMA să exercite supravegherea asupra pieței cripto.
