Ministrul german al Justiției apreciază că furnizarea de armament greu Ucrainei nu înseamnă intrarea în război

Uniunea Europeană, prin vocea Înaltului său Reprezentat pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a condamnat cu ”fermitate” ”decizia nejustificată a autorităților ruse de a expulza 18 membri ai Delegației Uniunii Europene în Federația Rusă”.

”Această decizie nu va face decât să adâncească și mai mult izolarea Rusiei pe plan internațional”, a subliniat oficialul european într-un mesaj publicat pe Twitter.

I strongly condemn the unjustified decision by the Russian authorities to expel 18 members of the Delegation of the European Union to the Russian Federation ⁦@EUinRussia.

This decision only deepens Russia’s international isolation further. https://t.co/tJOArASkKM

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 15, 2022