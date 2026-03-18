Ministrul german de externe avertizează că războiul din Iran ar putea arunca „întreaga lume într-o criză majoră”

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a avertizat miercuri asupra unei spirale periculoase de consecințe neintenționate în cazul în care războiul din Orientul Mijlociu se va intensifica și mai mult, informează Politico Europe.

„Există un risc real de escaladare, care ar putea arunca nu doar această regiune, ci întreaga lume într-o criză majoră”, a declarat Wadephul în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său francez, Jean-Noël Barrot, la Berlin.

Guvernul german condus de cancelarul Friedrich Merz a fost inițial mult mai favorabil atacurilor SUA și ale Israelului asupra Iranului decât multe alte țări din UE, însă Merz și miniștrii săi au devenit recent mult mai critici față de război, pe măsură ce conflictul s-a extins și impactul economic și de securitate asupra celei mai mari economii din UE a devenit mai evident.

Wadephul a sugerat că unele dintre riscurile războiului — inclusiv posibilitatea declanșării unei crize alimentare — nu au fost pe deplin luate în considerare.

„Aprovizionarea cu îngrășăminte din această regiune (Orientul Mijlociu) este atât de esențială încât o perturbare prelungită ar putea declanșa o criză alimentară în mari părți ale Africii”, a declarat Wadephul. „Iar acest lucru trebuie să ne îngrijoreze, atât pentru oamenii care ar avea de suferit, cât și pentru fluxurile de refugiați care ar putea rezulta.”

Se preconizează că Germania va fi printre țările UE cele mai afectate în cazul în care escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu va genera o nouă criză a refugiaților.

Wadephul a declarat, de asemenea, că își dorește o schimbare de leadership în Iran „către un regim uman și demn”, însă și-a exprimat îndoiala că acest obiectiv poate fi atins prin forță militară. „Pur și simplu nu cred că acest lucru poate fi realizat militar, din exterior”, a spus el.

„Ne confruntăm acum cu o sarcină majoră de a colabora cu partenerii noștri din Statele Unite și Israel pentru a identifica un punct în care obiectivele militare pe care și le-au stabilit aceste două părți să fie atinse și de unde să putem avansa către dezescaladare și o soluționare a ostilităților, asigurând în același timp, desigur, securitatea Strâmtorii Ormuz și a statelor din Golf”, a spus el.

Donald Trump i-a avertizat pe aliații din NATO că îi așteaptă un „viitor foarte sumbru” dacă refuză să contribuie la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, făcând presiuni asupra Europei să sprijine eforturile americane de redeschidere a acestui coridor maritim strategic. Într-un interviu acordat ziarului Financial Times și publicat duminică, Trump a declarat că țările care beneficiază de transporturile de petrol prin Golful Persic ar trebui să contribuie la protejarea acestei căi navigabile.