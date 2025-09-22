Ministrul german de externe cere începerea imediată a procesului privind soluția cu două state și critică ofensiva „complet greșită” a Israelului asupra orașului Gaza

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a pledat pentru lansarea imediată a demersurilor menite să ducă la o soluție cu două state în Orientul Mijlociu și a criticat ofensiva israeliană asupra orașului Gaza, pe care a calificat-o drept „complet greșită”, relatează DW.

„Pentru Germania, recunoașterea unui stat palestinian este mai probabil să aibă loc la finalul procesului. Dar acest proces trebuie să înceapă acum”, a declarat Wadephul înainte de plecarea la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Luni după-amiază, în ajunul reuniunii ONU, șeful diplomației germane urmează să participe la o conferință organizată de Franța și Arabia Saudită, menită să mobilizeze sprijin internațional pentru soluția celor două state – care ar presupune coexistența pașnică a Israelului și a unui stat palestinian independent și democratic.

Guvernul german susține de multă vreme această opțiune, respinsă, însă, atât de premierul israelian Benjamin Netanyahu, cât și de organizația militantă Hamas.

„Ceea ce are nevoie regiunea acum este o încetare imediată a focului, semnificativ mai mult ajutor umanitar pentru populația din Gaza și eliberarea imediată, necondiționată a ostaticilor”, a subliniat Wadephul.

Acesta a adăugat că ofensiva Israelului în orașul Gaza este „complet greșită”. „Orice pași către anexarea teritoriilor ocupate, cu încălcarea dreptului internațional, subminează, de asemenea, șansele unei soluționări durabile a conflictului”, a avertizat ministrul „Oricât de îndepărtată ar părea în acest moment, o soluție negociată în formula celor două state este calea prin care israelienii și palestinienii pot trăi în pace, securitate și demnitate”, a continuat Wadephul.

Mai multe state intenționează să recunoască oficial Palestina în cadrul conferinței de luni, de la New York. Pe lângă Franța, Belgia și Noua Zeelandă au anunțat sau sugerat că vor face acest pas, în pofida opoziției ferme a Israelului.

Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut deja duminică statul palestinian, devenind primele mari economii occidentale care adoptă o astfel de decizie.