Ministrul german de externe cere Londrei să dea dovadă de ”flexibilitate” pentru a găsi o soluție ”pragmatică” privind Irlanda de Nord, într-un moment în care ”apărăm împreună dreptul internațional la ONU”

Regatul Unit va lucra împreună cu Italia și Japonia, țări membre ale G7, pentru a dezvolta avioane de vânătoare de generație viitoare, a anunțat premierul britanic, Rishi Sunak, informează DPA și Kyodo, citate de Agerpres.

Programul global de luptă aerian,ă anunțat vineri, va permite celor trei națiuni să coopereze ca parteneri egali pentru a dezvolta avioane de război cu senzori avansați, capabile să zboare fără echipaj uman și să transporte arme hipersonice în viitor, conform Politico Europe.

Acesta va reuni BAE Systems Plc din Marea Britanie, Mitsubishi Heavy Industries din Japonia și Leonardo SpA din Italia.

To protect our people and our allies we need to stay at the cutting-edge of advancements in defence.

That is why PM @kishida230, PM @GiorgiaMeloni and I have today agreed the development of the next-generation of combat aircraft – creating jobs and bolstering our security.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 9, 2022