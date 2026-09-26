Ministrul german de externe consideră că invitația adresată de Trump lui Putin de a participa la summitul G20 reprezintă o „oportunitate” pentru începerea unor „negocieri serioase” privind războiul din Ucraina

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat vineri că participarea președintelui rus Vladimir Putin la o reuniune a G20 ar putea marca începutul unor „negocieri serioase” pentru a pune capăt invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, informează Politico Europe.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe președintele rus la următorul summit al G20 de la Miami, programat pentru luna decembrie.

Mulți lideri, printre care prim-ministrul italian Giorgia Meloni, dar și Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, și-au exprimat rezerve puternice cu privire la această invitație.

Însă Wadephul a adoptat un ton mai optimist în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de omologul său canadian la Ottawa.

Invitația „va fi, de fapt, un test decisiv, inclusiv pentru Vladimir Putin, în ceea ce privește negocierea. Așadar, ar trebui să profităm de astfel de oportunități. Am solicitat în repetate rânduri guvernului rus și lui Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor. Și dacă există această posibilitate, atunci poate că ar fi măcar un început pentru negocieri serioase”, a afirmat el.

El a adăugat apoi că o condiție prealabilă pentru o discuție constructivă ar fi ca, pe durata negocierilor, să fie în vigoare un armistițiu.

Ministrul canadian de externe, Anita Anand, a declarat că a fost surprinsă de invitația adresată de Trump lui Putin, dar a adăugat că Canada va participa oricum, deoarece aceasta ar fi „adevărata esență a diplomației”.

Declarațiile lui Wadephul s-au abătut de la poziția oficială a guvernului său. Purtătorul de cuvânt al cancelarului Friedrich Merz, Stefan Kornelius, declarase la începutul acestei săptămâni că „guvernul german nu consideră relațiile cu Rusia ca fiind <<business as usual>>” și că se coordonează cu partenerii său pentru a identifica un răspuns comun.

Ministerul german de Externe nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Invitația Casei Albe reprezintă cea mai recentă inițiativă a SUA de a reintegra Moscova în cercul diplomatic internațional și ar putea duce la „prima apariție a lui Putin la G20 în persoană din 2019”.