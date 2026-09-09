Ministrul german de externe consideră că Ucraina ar trebui să cumpere mai multe arme de la companiile germane

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© NATO/ Flickr

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat marți pentru Bild că Ucraina ar trebui să cumpere mai multe arme de la companiile germane de apărare. El a susținut că poziția Berlinului, de cel mai mare donator pentru Kiev, justifică așteptarea ca Ucraina să comande mai multe echipamente militare din industria germană, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

De asemenea, Wadephul a mai spus că bărbații ucraineni aflați la vârsta încorporării și care trăiesc în prezent în Germania ar trebui să se întoarcă în țara lor.

Wadephul a precizat că l-a asigurat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei vizite efectuate luna trecută, că Germania va continua să sprijine Ucraina în apărarea sa împotriva Rusiei.

„Dar trebuie să explic acest lucru și contribuabililor germani, iar minimul necesar este să ne asigurăm că industria germană de apărare este implicată în toate activitățile de achiziție. În prezent, nu suntem pe deplin mulțumiți de volumul comenzilor pe care le primim în Germania”, a subliniat el.

Declarațiile lui Wadephul vin la câteva zile după ce Germania a acuzat Rusia că s-a aflat în spatele unei tentative de atac cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle, în august, incident care, potrivit autorităților germane, a fost la un pas de a provoca un dezastru major. Moscova a respins acuzația, însă aceasta a amplificat tensiunile dintre cele două țări, determinând Berlinul să dispună închiderea consulatului rus din Bonn și a unui centru cultural rus din Berlin.

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a afirmat, citat de agenția de știri de stat TASS, că acuzațiile germane reprezintă „în linii mari începutul unui război real”.

Wadephul a respins comentariile lui Lavrov, susținând că Germania nu a avut altă opțiune decât să reacționeze la incident.

„A trebuit să reacționăm. El știe asta; este evident pentru toată lumea”, a spus oficialul german.

În același timp, șeful diplomației germane a notat că bărbații ucraineni aflați la vârsta încorporării și care se află în prezent în Germania ar trebui să se întoarcă în țară, adăugând că Berlinul ar putea ajuta guvernul ucrainean să îi identifice.

„La urma urmei, știm cine locuiește aici, cine primește, de exemplu, ajutoare sociale, cine este înregistrat aici și cine deține un statut de rezidență”, a explicat el.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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