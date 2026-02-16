U.E.
Ministrul german de externe critică cheltuielile pentru apărare ale Franței: Eforturile Parisului sunt „insuficiente”
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a criticat luni nivelul cheltuielilor pentru apărare ale Franței, apreciind că acestea sunt insuficiente și că Parisul trebuie să își crească investițiile în domeniul militar, relatează The Guardian.
Într-un interviu acordat în această dimineață postului de radio Deutschlandfunk, Wadephul a sugerat că Franța trebuie să își majoreze cheltuielile pentru apărare.
„El face referire în mod repetat și corect la obiectivul nostru de a consolida suveranitatea europeană”, a spus Wadephul despre președintele francez Emmanuel Macron. „Cine vorbește despre acest lucru trebuie să acționeze în consecință și în propria țară.”
Deși statele membre NATO s-au angajat anul trecut să aloce 5% din PIB pentru apărare și securitate până în 2035, Wadephul a afirmat că progresele au fost prea lente.
„Din păcate, eforturile în Republica Franceză au fost, de asemenea, insuficiente până în prezent pentru a atinge acest obiectiv”, a declarat Wadephul. „Și Franța trebuie să facă ceea ce facem noi aici, purtând discuții dificile.”
După ani în care nu și-a atins țintele de cheltuieli stabilite de NATO, Germania a alocat sute de miliarde de euro pentru reînarmare în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, în februarie 2022.
Anul trecut, Germania a exceptat majoritatea cheltuielilor pentru apărare de la limitele constituționale privind îndatorarea, iar bugetele actuale prevăd că Berlinul va cheltui peste 50 de miliarde de euro pentru apărare în perioada 2025–2029.
Aflată sub presiune financiară, Franța are un spațiu de manevră mai redus, în contextul unei poveri ridicate a datoriei publice raportate la PIB.
Cea mai importantă decizie adoptată în cadrul summitului NATO desfășurat la Haga în iunie anul trecut a fost angajamentul ca statele membre să investească minimum 5% din PIB în securitate și apărare. Din această sumă, cel puțin 3,5% va fi direcționat către cerințele de bază ale apărării – o creștere substanțială față de obiectivul anterior de 2%
Până în 2035, cheltuielile sunt așteptate să ajungă la 5% din PIB – cel mai ridicat nivel de la Războiul Rece încoace. Germania își propune să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2029.
Până în prezent, Polonia și Lituania sunt singurele țări care și-au asumate ținte de aproximativ 5% din PIB pentru apărare.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu solicită ca 20% din viitorul buget multianual al UE să fie alocat educației și formării competențelor
Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat, în plenul Parlamentului European, creșterea alocărilor pentru educație și formarea competențelor la 20% din viitorul buget multianual al Uniunii Europene, argumentând că investițiile în educație sunt esențiale atât pentru combaterea sărăciei, cât și pentru consolidarea competitivității economice a Europei.
Intervenția a fost realizată în contextul dezbaterilor privind viitorul cadru financiar multianual al UE, Negrescu vorbind în calitate de co-președinte al intergrupului Parlamentului European privind viitorul educației și competențelor pentru o Europă competitivă.
Potrivit eurodeputatului român, un amendament depus împreună cu membri ai intergrupului pentru educație propune ca o cincime din viitorul buget european să fie direcționată către educație și dezvoltarea competențelor. În prezent, aproximativ 14% din fondurile europene sunt alocate educației și programelor de mobilitate.
„Educația este principalul instrument prin care combatem sărăcia, dar și prin care putem crește competitivitatea noastră. Educația nu se susține însă cu vorbe frumoase, ci cu bugete și politici adecvate”, a declarat Victor Negrescu în intervenția sa.
Acesta a cerut Comisiei Europene să susțină explicit demersul și să trateze educația „ca pe o prioritate strategică, nu ca pe o variabilă de ajustare bugetară”.
Eurodeputatul a amintit că, în trecut, un demers similar a dus la stabilirea unei alocări minime de 10% pentru educație în planurile europene de redresare, apreciind că obiectivul actual este realizabil.
În intervenția sa, Negrescu a avansat și ideea identificării unor noi resurse financiare pentru educație, inclusiv prin introducerea unei taxe europene dedicate, aplicată companiilor din industria pariurilor online, care ar putea contribui la finanțarea investițiilor în competențe și formare.
Eurodeputatul a atras atenția și asupra situației din România, unde, potrivit acestuia, anumite decizii recente riscă să afecteze calitatea educației prin reduceri bugetare, comasări și presiuni asupra școlilor și cadrelor didactice.
„Nu putem cere mai multe pentru educație la nivel european și să ignorăm când este amenințată în statele membre. Educația trebuie protejată peste tot, pentru că atunci când ataci educația, ataci viitorul unei societăți”, a subliniat acesta.
Propunerea vine într-un moment în care instituțiile europene discută prioritățile viitorului buget al Uniunii, iar educația și competențele sunt tot mai des invocate ca elemente centrale pentru competitivitatea economică și coeziunea socială pe termen lung.
SUA
Ungaria și SUA semnează un acord privind cooperarea nucleară civilă. Orban și Rubio evocă începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile bilaterale
Premierul ungar Viktor Orban l-a primit luni, la Budapesta, pe secretarul de stat american Marco Rubio, într-un moment pe care ambii lideri l-au descris drept începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile dintre Ungaria și Statele Unite. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au semnat un acord privind cooperarea nucleară civilă dintre cele două țări, informează The Guardian.
„O nouă epocă de aur s-a instalat în relațiile dintre Statele Unite și Ungaria. Nu-mi amintesc – deși sunt prezent în politică de peste 30 de ani – când au mai fost relațiile dintre cele două națiuni la un nivel atât de ridicat, atât de echilibrate și atât de prietenoase. Prin urmare, îi mulțumesc din inimă președintelui Trump”, a declarat Orban, în cadrul unei conferințe de presă comune cu secretarul de stat american.
Viktor Orban a declarat că, din ianuarie anul trecut, au fost „decise” 17 „investiții” americane în Ungaria, un record pentru ultimele decenii, potrivit acestuia, adăugând că este recunoscător pentru faptul că cetățenii ungari pot călători în Statele Unite fără viză.
Referitor la războiul din Ucraina, Orban a declarat că Ungaria va „continua să sprijine eforturile de pace” conduse de Statele Unite pentru a pune capăt conflictului. El a adăugat că țara sa „rămâne pregătită” să ofere Budapesta drept loc de desfășurare pentru un eventual summit de pace, dacă acest lucru va fi posibil.
„Dacă Donald Trump ar fi fost președintele Statelor Unite, acest război nu ar fi izbucnit. Iar dacă nu ar fi președinte acum, nici măcar nu am avea o șansă să punem capăt războiului prin pace”, le-a spus el jurnaliștilor.
WATCH: Secretary Rubio Participates in a Signing Ceremony and Joint Press Availability in Budapest, Hungary https://t.co/MhUsa95Erb
— Department of State (@StateDept) February 16, 2026
La rândul său, Marco Rubio a reluat ideea lui Viktor Orban privind „epoca de aur”, afirmând că relația dintre Statele Unite și Ungaria este „cât se poate de strânsă”. Șeful diplomației americane a subliniat că apropierea dintre cele două țări nu este doar una retorică, ci se reflectă în acțiuni concrete și în acorduri semnate între cele două părți.
„Relația dintre Statele Unite și Ungaria este cât se poate de strânsă. Și nu este strânsă doar la nivel retoric, ci și în acțiuni și fapte concrete. Cred că o dovadă în acest sens este acordul pe care tocmai l-am semnat, care se bazează pe întâlnirea istorică pe care am avut-o în noiembrie la Casa Albă. Sperăm că acordul semnat astăzi va fi urmat de multe altele în anii care vor veni”, a precizat Rubio.
Rubio a respins percepțiile potrivit cărora Ungaria ar fi izolată pe scena internațională, indicând faptul că firme americane investesc în această țară datorită „conducerii puternice” care, potrivit lui, promovează un mediu favorabil afacerilor.
Secretarul de stat american a evidențiat în special sectorul energetic drept un domeniu-cheie în care cele două țări pot coopera.
De asemenea, Marco Rubio a declarat că relația personală dintre Donald Trump și Viktor Orban stă la baza legăturilor strânse dintre Statele Unite și Ungaria.
„Intrăm în această epocă de aur a relațiilor dintre țările noastre nu doar datorită alinierii dintre popoarele noastre. Ci și datorită relației pe care o aveți cu președintele Statelor Unite. Nu cred că este un mister — și nu ar trebui să fie un mister pentru nimeni de aici — ce simte președintele față de dumneavoastră, cum a interacționat cu dumneavoastră în primul său mandat și cum, acum, în al doilea mandat, această relație a devenit și mai strânsă”, a spus Rubio.
Totodată, Marco Rubio a declarat că Donald Trump își dorește ca premierul naționalist Viktor Orban să aibă succes în alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie.
„Vă pot spune cu certitudine că președintele Trump este profund atașat succesului dumneavoastră, pentru că succesul dumneavoastră este succesul nostru, datorită relației pe care o avem aici, în Europa Centrală”, a adăugat Rubio.
În urmă cu o săptămână, Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social un mesaj amplu de susținere pentru Viktor Orbán, pe care îl descrie drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, anunțând că îi acordă din nou „susținerea completă și totală” pentru realegerea în funcția de prim-ministru.
Ungaria s-a aflat în dezacord cu alte state occidentale din cauza menținerii relațiilor premierului Viktor Orban cu Rusia și a refuzului de a trimite arme Ucrainei. Luna trecută, țările UE și-au dat acordul final pentru interzicerea, până la sfârșitul anului 2027, a importurilor de gaze din Rusia, atât prin conducte, cât și sub formă de gaze naturale lichefiate (GNL), măsură la care s-au opus Slovacia și Ungaria.
Înaintea întrevederii cu premierul ungar Viktor Orban, secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit, luni dimineață, la Budapesta, cu ministrul ungar de externe Péter Szijjártó. Oficialul ungar a declarat că Budapesta va menține, cu sprijinul Statelor Unite, reducerea costurilor la utilități și va susține prin toate mijloacele eforturile de pace conduse de Washington.
Înainte de a ajunge la Budapesta, șeful diplomației americane s-a aflat la Bratislava, unde a avut o întrevedere cu premierul slovac Robert Fico și a declarat că Statele Unite nu își doresc ca Europa să fie un vasal, ci un partener.
În discursul susținut la Conferința de Securitate, Marco Rubio a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale de către Statele Unite împreună cu Europa.
Într-o referire la speculațiile privind o posibilă ruptură transatlantică, Rubio a transmis un mesaj de liniștire.
„Nu căutăm să ne separăm, ci să revitalizăm o veche prietenie și să reînnoim cea mai mare civilizație din istoria umanității”, a declarat el.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Educația reprezintă soluția pentru combaterea dezinformării și manipulării dinspre Rusia, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă
Eurodeputatul Gheorghe Falcă atrage atenția asupra tacticilor hibride de manipulare și dezinformare la care recurge Rusia și subliniază importanța eforturilor UE în vederea educării cetățenilor pentru le identifica.
„Democrația nu a fost pregătită pentru atacurile hibride. Rusia, fiind o dictatură, își poate coordona ușor resursele pentru a influența și manipula. În fiecare an, are la dispoziție aproximativ 1,2 miliarde de dolari pentru a-și promova interesele în UE — în realitate, pentru propagandă și influență prin partide, jurnaliști și opinia publică. Oamenii devin, fără să-și dea seama, instrumente ale acestei propagande atunci când preiau și distribuie informații false. Rusia nu este astăzi o democrație și nici un model economic sau științific. De aceea, în UE trebuie să lucrăm mult mai mult la educație și la înțelegerea manipulării, a arătat Gheorghe Falcă.
Conștientă de acest pericol, UE a adoptat la 8 octombrie 2024 un cadru de măsuri restrictive ca răspuns la acțiunile destabilizatoare ale Rusiei.
Regimul de sancțiuni vizează persoanele și entitățile implicate în acțiuni și politici ale guvernului Federației Ruse care subminează valorile fundamentale, securitatea, stabilitatea, independența și integritatea UE și a statelor sale membre.
Regimul de sancțiuni îi vizează și pe cei responsabili de activitățile hibride ale Rusiei împotriva țărilor terțe și organizațiilor internaționale.
În mai 2025, UE a extins sfera cadrului de măsuri restrictive pentru a putea viza activele corporale legate de activitățile destabilizatoare ale Rusiei și finanțatorii acestor activități destabilizatoare și pentru a permite suspendarea licențelor de difuzare ale canalelor mass-media ruse implicate în dezinformare.
Ultimul set de măsuri restrictive vizează șase persoane, printre ele aflându-se prezentatorii de televiziune Dmitri Guberniev, Ekaterina Andreeva și Maria Sittel, precum și pe propagandistul Pavel Zarubin.
Aceștia au lucrat pentru canale de televiziune de propagandă ruse sau le-au sprijinit ori au organizat adunări și emisiuni de propagandă precum „În direct cu Vladimir Putin”, unde răspândesc dezinformare în legătură cu războiul din Ucraina și laudă regimul lui Putin.
Printre noii incluși pe listă se află și personalități culturale: actorul Roman Ciumakov și balerinul rus Serghei Polunin, născut în Ucraina, care promovează prin activitatea lor propagandă pro-rusă și teorii ale conspirației despre invadarea Ucrainei de către Rusia, precum și discursuri antiucrainene și antioccidentale.
Odată cu decizia din ianuarie, măsurile restrictive având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusiei se aplică unui total de 65 de persoane și 17 entități.
Persoanele și entitățile incluse pe listă sunt supuse înghețării activelor, iar cetățenilor și entităților din UE li se interzice să pună fonduri, active financiare sau resurse economice la dispoziția lor.
Persoanelor fizice li se aplică și o interdicție de călătorie, care le împiedică să intre pe teritoriul UE sau să îl tranziteze.
