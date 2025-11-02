Ministrul german de externe este optimist cu privire la pacea în Orientul Mijlociu după întâlnirea cu omologul israelian: Provocările din regiune pot fi rezolvate numai cu implicarea Europei

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, s-a declarat optimist cu privire la viitorul planului de pace pentru Orientul Mijlociu, după o întâlnire cu omologul său israelian, Gideon Saar, sâmbătă, informează Deutche Welle.

Wadephul se află în Israel la finalul unui turneu în Orientul Mijlociu, în cadrul căruia a vizitat și Iordania, Siria, Libanul și Bahrainul.

Ministrul german de externe și-a exprimat încrederea crescândă în procesul de pace „într-o asemenea măsură” încât a declarat că Berlinul ar putea revizui recomandările de călătorie către Israel, care în prezent descurajează toate călătoriile neesențiale în această țară.

Relaxarea restricțiilor de călătorie în Israel ar contribui la reluarea dialogului între Israel și Germania, a afirmat Wadephul.

„Acest lucru este deosebit de important pentru mine în ceea ce privește generația tânără”, a spus el, exprimându-și dezamăgirea față de faptul că elevii și studenții, în special, nu pot călători în prezent în Israel.

În ceea ce privește armistițiul fragil din Gaza, încheiat în cadrul unui acord sprijinit de SUA, Wadephul și-a împărtășit „impresia că ambele părți au voința fermă de a transforma acest armistițiu într-un proces durabil și, în cele din urmă, de a încheia pacea”.

Sâmbătă dimineață, în cadrul conferinței privind securitatea IISS Manama Dialogue, desfășurată în capitala Bahreinului, Wadephul a făcut apel la israelieni, palestinieni, arabi și europeni să depună eforturi pentru punerea în aplicare a planului de pace pentru regiune.

„Sarcina noastră acum este să le oferim speranță oamenilor din Orientul Mijlociu, asigurându-ne că acordurile și declarațiile de intenție ample sunt urmate de acțiuni politice”, a declarat ministrul, adăugând că provocările din regiune pot fi rezolvate numai cu cooperarea și colaborarea din partea Europei.

Potrivit Politico Europe, armistițiul se menține fragil după ce atacurile israeliene din această săptămână au ucis cel puțin 100 de persoane în Gaza, inclusiv 35 de copii, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății, după ce Israelul a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul prin faptul că nu a returnat cadavrele prizonierilor și a atacat trupele israeliene.