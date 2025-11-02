Connect with us

Ministrul german de externe este optimist cu privire la pacea în Orientul Mijlociu după întâlnirea cu omologul israelian: Provocările din regiune pot fi rezolvate numai cu implicarea Europei

4 hours ago

© Auswärtiges Amt

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, s-a declarat optimist cu privire la viitorul planului de pace pentru Orientul Mijlociu, după o întâlnire cu omologul său israelian, Gideon Saar, sâmbătă, informează Deutche Welle.

Wadephul se află în Israel la finalul unui turneu în Orientul Mijlociu, în cadrul căruia a vizitat și Iordania, Siria, Libanul și Bahrainul.

Ministrul german de externe și-a exprimat încrederea crescândă în procesul de pace „într-o asemenea măsură” încât a declarat că Berlinul ar putea revizui recomandările de călătorie către Israel, care în prezent descurajează toate călătoriile neesențiale în această țară.

Relaxarea restricțiilor de călătorie în Israel ar contribui la reluarea dialogului între Israel și Germania, a afirmat Wadephul.

„Acest lucru este deosebit de important pentru mine în ceea ce privește generația tânără”, a spus el, exprimându-și dezamăgirea față de faptul că elevii și studenții, în special, nu pot călători în prezent în Israel.

În ceea ce privește armistițiul fragil din Gaza, încheiat în cadrul unui acord sprijinit de SUA, Wadephul și-a împărtășit „impresia că ambele părți au voința fermă de a transforma acest armistițiu într-un proces durabil și, în cele din urmă, de a încheia pacea”.

Sâmbătă dimineață, în cadrul conferinței privind securitatea IISS Manama Dialogue, desfășurată în capitala Bahreinului, Wadephul a făcut apel la israelieni, palestinieni, arabi și europeni să depună eforturi pentru punerea în aplicare a planului de pace pentru regiune.

„Sarcina noastră acum este să le oferim speranță oamenilor din Orientul Mijlociu, asigurându-ne că acordurile și declarațiile de intenție ample sunt urmate de acțiuni politice”, a declarat ministrul, adăugând că provocările din regiune pot fi rezolvate numai cu cooperarea și colaborarea din partea Europei.

Potrivit Politico Europe, armistițiul se menține fragil după ce atacurile israeliene din această săptămână au ucis cel puțin 100 de persoane în Gaza, inclusiv 35 de copii, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății, după ce Israelul a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul prin faptul că nu a returnat cadavrele prizonierilor și a atacat trupele israeliene.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale.

Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii: „Nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă"

7 minutes ago

November 2, 2025

© Graphic design based on icons from icons8.com

Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma online chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii, informează Politico Europe și BBC.

„Direcția Generală pentru Concurență, Consumatori și Controlul Fraudelor (DGCCRF) din Franța a constatat că site-ul de comerț electronic Shein vindea păpuși sexuale cu aspect asemănător copiilor. Descrierea și clasificarea acestora pe site nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă al conținutului”, a declarat agenția sâmbătă seara, adăugând că „a sesizat procurorul public”.

Shein este acuzată în Franța și în alte țări de vânzarea de produse care nu respectă legislația UE. În iulie, DGCCRF a amendat compania cu 40 de milioane de euro pentru inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la prețuri.

În luna mai, Comisia Europeană și autoritățile de protecție a consumatorilor au notificat platforma cu privire la presupuse încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor, inclusiv reduceri false și afirmații înșelătoare privind sustenabilitatea. Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a declarat ulterior că este hotărât să ia măsuri împotriva vânzării de bunuri care nu respectă reglementările UE pe platformele Temu și Shein.

„Reamintim că distribuirea de pornografie infantilă prin intermediul unei rețele de comunicații electronice este pedepsită cu până la șapte ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro”, a declarat DGCCRF în comunicatul de sâmbătă.

Agenția a contactat și autoritatea franceză de reglementare a platformelor Arcom, care este responsabilă de reglementarea companiilor precum Shein.

Platformei i s-a ordonat să ia rapid măsurile corespunzătoare.

Shein a declarat pentru Agence France-Presse că articolele au fost eliminate de pe platformă și că a fost lansată o anchetă pentru a afla cum au reușit vânzătorii să eludeze procesele de control.

DGCCRF a semnalat, de asemenea, procurorului și Arcom că conținutul pornografic, cum ar fi păpușile sexuale cu aspect de adulți, este disponibil fără măsuri de filtrare pentru a restricționa accesul minorilor, ceea ce este, de asemenea, împotriva legii franceze.

Shein este foarte controversat în Franța: cel mai recent incident este apariția platformei în magazinul universal BHV din Paris, care a stârnit indignarea furnizorilor.

Educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa, subliniază Gheorghe Falcă: Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile trebuie recunoscute în toate țările membre

2 hours ago

November 2, 2025

© European Union 2022 - Source : EP

Eurodeputatul Gheorghe Falcă pledează pentru recunoașterea diplomelor și competențelor peste tot în spațiul european, indiferent de țara unde au fost obținute.

Acesta a evidențiat că „educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa”.

„Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile sale trebuie recunoscute în toate statele membre. De aceea noi am lucrat ca educația românească să fie recunoscută la nivel european, diploma să aibă aceeași forță, indiferent că ai luat-o în România, în Franța sau în Italia. Diplomele și competențele devin astfel recunoscute în tot spațiul european, iar tinerii pot studia, munci și evolua liber, fără bariere”, a subliniat Falcă.

Acesta a mai spus că Parlamentul European lucrează „pe patru direcții majore”:

  • Securitatea europeană – prioritatea numărul unu în contextul actual.
  • Competitivitatea – investiții mai mari în cercetare, digitalizare și inteligență artificială pentru a ține pasul cu SUA și China.
  • Reducerea decalajelor regionale – sprijin continuu pentru regiunile periferice prin programe de coeziune.
  • Agricultura – consolidăm poziția României ca exportator important de cereale, dar și dezvoltarea procesării locale pentru valoare adăugată mai mare.

Alianțele universităților europene reunesc o nouă generație de europeni și le permit acestora să studieze și să lucreze în diferite țări europene, în diferite limbi și în diferite sectoare și discipline academice.

Studenții pot obține o diplomă de nivel înalt prin combinarea studiilor în mai multe țări europene, contribuind astfel la atractivitatea și competitivitatea internațională a învățământului superior european.

Aceste alianțe aduc, de asemenea, inovare în regiunile Europei, permițând studenților să lucreze împreună cu cadre universitare, cercetători, întreprinderi, orașe, autorități și organizații ale societății civile.

Cele 64 de alianțe acoperă 35 de țări, inclusiv toate statele membre ale UE, precum și Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Acestea sunt solid ancorate în comunități și rețele de inovare, reunind aproape 2 200 de parteneri asociați, de la organizații neguvernamentale la întreprinderi, orașe, autorități locale și regionale și instituții de învățământ superior din țările participante la Procesul de la Bologna. De exemplu, aproape 40 de instituții de învățământ superior din Ucraina sunt parteneri asociați.

Decizia Chinei de a suspenda controlul asupra exportului de pământuri rare se va aplica și în cazul UE, anunță comisarul european al comerțului

3 hours ago

November 2, 2025

© European Union, 2025/ Source: EC - Audiovisual Service

China a confirmat că suspendarea controalelor asupra exporturilor de pământuri rare se va extinde și la UE, a declarat sâmbătă dimineața Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, informează Politico Europe.

Beijingul a acceptat săptămâna aceasta să amâne cu un an ultima rundă de restricții la exportul de metale rare, în urma unei întâlniri între președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, care a avut loc joi. Acest lucru a determinat UE să solicite rapid asigurări că suspendarea se va aplica și blocului european.

„China a confirmat că suspendarea controalelor la export din octombrie se aplică UE”, a scris Sefcovic sâmbătă dimineață. „Ambele părți și-au reafirmat angajamentul de a continua colaborarea în vederea îmbunătățirii punerii în aplicare a politicilor de control asupra exporturilor”, a adăugat el.

China și-a înăsprit controlul asupra mineralelor critice, extinzând controalele la exportul de pământuri rare și alte materiale vitale pentru industriile de tehnologie curată și apărare. UE, care depinde de China pentru aproape 99% din aprovizionarea cu pământuri rare, s-a străduit să-și reducă dependența.

Vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Roma, Sefcovic a declarat că UE poartă în prezent „discuții oficiale la nivel înalt privind controlul exporturilor” cu China. „Voi discuta din nou cu omologul meu chinez foarte, foarte curând”, a adăugat el.

Sefcovic a mai spus că are în vedere o „achiziție comună de materii prime esențiale” de către UE. „Putem licita în numele celui mai mare bloc comercial din lume, care este Uniunea Europeană, și să obținem materiile prime esențiale la un preț mai bun”, a declarat comisarul european al comerțului.

Controalele asupra exporturilor impuse de Beijing au zguduit piețele și au perturbat lanțurile de aprovizionare, companiile europene confruntându-se cu întârzieri îndelungate și creșteri bruște ale prețurilor din cauza penuriei de materii prime.

Comisia Europeană s-a grăbit să-și asigure propriile aprovizionări cu magneți din pământuri rare și să lanseze un plan de diversificare a lanțului de aprovizionare al Europei până la sfârșitul anului. 

„UE a salutat suspendarea pe 12 luni a controalelor relevante asupra exporturilor, publicată de China la 9 octombrie 2025”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, într-un comunicat.

 „Este o măsură adecvată și responsabilă în contextul asigurării unor fluxuri comerciale globale stabile într-un domeniu de importanță critică.”

Între timp, aliații G7 încearcă să-și coordoneze răspunsurile la controlul exercitat de China asupra aprovizionării cu minerale esențiale.

Vineri, miniștrii G7 au semnat zeci de acorduri privind mineralele critice în cadrul noului pact al grupului privind lanțul de aprovizionare, menit să contracareze dominația Chinei în domeniul pământurilor rare.

